"Das ist schon bemerkenswert": Atalanta Bergamo bringt Bayern Münchens Joshua Kimmich ins Staunen

"Die Art und Weise war schon stark. Wir wussten, dass wir ihnen richtig wehtun können", sagte Kimmich bei Prime Video nach der Partie.

"Wir wussten auch, dass die Stimmung hier top sein wird. Das merkt man jetzt: ich habe noch nie erlebt, dass wir irgendwo 6:1 gewinnen und die Fans ihre Mannschaft nach dem Spiel noch so anpeitschen. Das ist schon bemerkenswert und spricht für die Fans, für die Stimmung."