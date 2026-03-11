"Das ist schon bemerkenswert": Atalanta Bergamo bringt Bayern Münchens Joshua Kimmich ins Staunen

Joshua Kimmich hat sich im Anschluss an den 6:1-Erfolg in der Champions League bei Atalanta Bergamo nicht nur erfreut über den deutlichen Sieg gezeigt, sondern auch erstaunt über die Anhänger der Italiener.
Atalanta-Fans machen trotz Klatsche Stimmung - Bayern-Star Kimmich: "Habe ich noch nie erlebt"
"Die Art und Weise war schon stark. Wir wussten, dass wir ihnen richtig wehtun können", sagte Kimmich bei Prime Video nach der Partie.
"Wir wussten auch, dass die Stimmung hier top sein wird. Das merkt man jetzt: ich habe noch nie erlebt, dass wir irgendwo 6:1 gewinnen und die Fans ihre Mannschaft nach dem Spiel noch so anpeitschen. Das ist schon bemerkenswert und spricht für die Fans, für die Stimmung."
Atalanta-Fans gehen trotz Klatsche gegen den FC Bayern nicht früher nach Hause
Bergamo lag gegen die Bayern bereits zur Pause mit 0:3 zurück, nach 67 Minuten stand es dann 0:6. Dennoch gingen die Zuschauer nicht etwa frühzeitig nach Hause, sondern munterten ihr Team nach Abpfiff trotz der deftigen Pleite auf.
