Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain soll einem Medienbericht zufolge bald mehr Gehalt bekommen als die bisherigen Top-Verdiener aus seinem Starensemble um Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele.
"Das ist schön für mich": Luis Enrique bricht offenbar bald einen Rekord in der Ligue 1
- Angesprochen auf seine Ausnahmestellung in Frankreichs Ligue 1 hielt sich der 55 Jahre alte Spanier nicht mit falscher Bescheidenheit auf. "Natürlich bin ich einer der bestbezahlten Trainer der Welt. Das ist schön für mich", kommentierte Enrique am Donnerstag das von der französischen L'Equipe veröffentlichte Gehaltsranking mit einem Schulterzucken.
In dem von der Sportzeitung traditionell selbst errechneten Ranking ist aktuell noch PSG-Angreifer Dembele mit 1,5 Millionen Euro im Monat Spitzenverdiener. Allein in den Top Ten der Liga befinden sich ausschließlich Spieler des Champions-League-Siegers aus der Hauptstadt.
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Enrique vor Spitzenverdienst in Ligue 1: "Schön für mich"
Ihr Trainer Enrique, der mit einem geschätzten Bruttogehalt von einer Million Euro pro Monat bereits seinen nationalen Trainerkollegen weit enteilt ist, könnte angesichts einer geplanten Gehaltserhöhung allerdings bald in der PSG-Kabine für Gesprächsstoff sorgen – oder doch nicht?
"Glauben Sie, die Spieler interessieren sich für mein Gehalt?", sagte Enrique vor dem Ligaspiel gegen den FC Toulouse am Freitag (20.45 Uhr). Laut übereinstimmenden Medienberichten tüftelt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mit dem aus seiner Sicht "besten Trainer der Welt" aktuell an einer Gehaltserhöhung.
L'Equipe spricht von einem neuen Vertrag, der Enrique 20 Millionen Euro brutto pro Jahr einbringen soll.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".