"Das ist schön für mich": Luis Enrique bricht offenbar bald einen Rekord in der Ligue 1

Angesprochen auf seine Ausnahmestellung in Frankreichs Ligue 1 hielt sich der 55 Jahre alte Spanier nicht mit falscher Bescheidenheit auf. "Natürlich bin ich einer der bestbezahlten Trainer der Welt. Das ist schön für mich", kommentierte Enrique am Donnerstag das von der französischen L'Equipe veröffentlichte Gehaltsranking mit einem Schulterzucken.

In dem von der Sportzeitung traditionell selbst errechneten Ranking ist aktuell noch PSG-Angreifer Dembele mit 1,5 Millionen Euro im Monat Spitzenverdiener. Allein in den Top Ten der Liga befinden sich ausschließlich Spieler des Champions-League-Siegers aus der Hauptstadt.