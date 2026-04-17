"Das ist respektlos, wie der auf dem Platz rumrennt!": Trainer-Legende würde Antonio Rüdiger nach doppeltem Eklat gegen FC Bayern nicht für die WM nominieren

Doch damit nicht genug. Der ehemalige Coach von unter anderem 1860 München, Köln, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock und St. Pauli knöpfte sich gleich das halbe Starensemble der Madrilenen vor. Dann kommen fünf bis sechs Gesichtstreffer, die Arda Güler, Brahim Diaz und Eder Militao hingenommen haben wollen in irgendeinem Laufduell", sagte er und spannte den Bogen zu Rüdiger, der sich immer wieder eingemischt habe. "Das ist respektlos, wie der auf dem Platz rumrennt!"

Auch Rüdiger hatte sich ein Scharmützel auf dem Platz geliefert. Unmittelbar vor dem 3:2 durch Kylian Mbappe hatte der Nationalspieler Bayerns Josip Stanisic mit einem durchaus strafwürdigen Check zu Boden gebracht und beugte sich inmitten des Jubels seiner Mannschaft über die erneute Führung zu dem kroatischen Verteidiger herunter. Hinterher deutete der 26-Jährige eine Beleidigung vonseiten Rüdigers an. "Meines Erachtens geht so was gar nicht. Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber Sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er Manns genug, es zuzugeben."

Auch deshalb kommt Lienen zu dem Entschluss, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann den Innenverteidiger nicht zur WM in den USA, Kanada und Mexiko mitnehmen sollte. "Diese Szene hat eine derartige Respektlosigkeit ausgedrückt, die meinen Grundgedanken befeuert hat, diesen Mann nicht in die Gefahr zu bringen, diese transatlantische Reise mitzumachen. Das ist gefährlich da drüben", schimpfte der 72-Jährige.

Rüdiger legte sich zudem mit Alphonso Davies an. Als der Kanadier für den mit Gelb verwarnten Stanisic zur Halbzeit eingewechselt wurde und an der Seitenlinie auf die Freigabe des Schiedsrichters wartete, verpasste ihm Rüdiger mit links einen leichten Schlag und einen Rempler, sodass Davies einen Ausfallschritt zur Seite machen musste.