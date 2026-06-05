Im erbitterten Präsidentschaftswahlkampf bei Real Madrid kontert Außenseiter Enrique Riquelme die Dementis von Manchester City sowie der Seite von Erling Haaland mit einer beispiellosen Kampfansage. Riquelme hatte angekündigt, im Falle seines Wahlsieges den Top-Stürmer Erling Haaland sowie Mittelfeldstratege Rodri von Manchester City in die spanische Hauptstadt lotsen zu wollen. Es folgten empörte Dementis vonseiten der Citizens und auch von Haalands Vater Alf-Inge. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung as reagierte der Herausforderer nun darauf.
"Das ist notariell beglaubigt": Präsidentschaftskandidat von Real Madrid kontert Dementis von Manchester City und Erling Haaland mit Kampfansage
"Nun, das gehört zum Spiel dazu. Man muss den Spieler schützen, wir hatten das vorher und nachher besprochen. Und auch mit Pablo Barquero, dem Berater von Rodri. Die Umstände bei Rodri sind andere als bei Haaland, der eine Klausel hat", sagte Riquelme.
Damit untermauert der Unternehmer, dass hinter den Kulissen konkrete Fäden gesponnen wurden. In Spanien gehören pompöse Transferversprechungen im Vorfeld von Vereinswahlen allerdings traditionell zum guten Ton.
Historische Beispiele wie die Verpflichtung von Luís Figo im Jahr 2000 durch den aktuellen Amtsinhaber Florentino Perez zeigen, dass solche Ankündigungen Wahlen entscheiden können. Dennoch betrachten viele Beobachter und Socios die aktuellen Ankündigungen Riquelmes mit einer gehörigen Portion Skepsis und stufen sie als klassische, letztlich unhaltbare Wahlgeschenke ein.
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Riquelmes Transferversprechen: "Notariell beglaubigt"
Um dem Vorwurf der Unglaubwürdigkeit entgegenzuwirken, hat sich Riquelme nun erneut geäußert. Er will offenbar um jeden Preis ernst genommen werden und setzt dafür sein eigenes Vermögen aufs Spiel.
"Ich werde weder mein persönliches noch mein berufliches Ansehen aufs Spiel setzen. Ich habe eine Bürgschaft, eine persönliche Garantie gegeben, dass ich, sollte ich eines dieser Versprechen nicht einhalten, persönlich den Beitrag der 100.000 Mitglieder von Real Madrid bezahle und das ist notariell beglaubigt", sagte er.
Perez kündigt Rekordtransfer bei Real Madrid an
Laut Informationen der as handelt es sich bei dieser rechtsverbindlichen Zusage um eine Gesamtsumme in Höhe von 15 Millionen Euro. Sollte Riquelme also am Sonntag triumphieren und anschließend daran scheitern, Haaland und Rodri im weißen Trikot zu präsentieren, müssten die Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder der Königlichen im kommenden Jahr keinen Cent für ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen - die Rechnung ginge direkt an den dann amtierenden Präsidenten.
Perez dagegen kündigte nun gegenüber der TV-Sendung Horizonte ein Rekordangebot für einen Weltstar an. Konkret kündigte Perez an, dass der Verein ein atemberaubendes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für einen "Superstar auf dem Level von Cristiano Ronaldo" unterbreiten wird.
Bei dem anvisierten Objekt der Begierde handelt es sich laut Perez aber nicht um Haaland. Perez erklärte: "Am Dienstag werde ich einem großen Champions-League-Klub ein bedeutendes Angebot für einen Spieler unterbreiten, der den größten Transfer in der Geschichte Madrids darstellen würde. Mindestens 150 Millionen Euro."
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Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".