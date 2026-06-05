"Das ist notariell beglaubigt": Präsidentschaftskandidat von Real Madrid kontert Dementis von Manchester City und Erling Haaland mit Kampfansage

"Nun, das gehört zum Spiel dazu. Man muss den Spieler schützen, wir hatten das vorher und nachher besprochen. Und auch mit Pablo Barquero, dem Berater von Rodri. Die Umstände bei Rodri sind andere als bei Haaland, der eine Klausel hat", sagte Riquelme.

Damit untermauert der Unternehmer, dass hinter den Kulissen konkrete Fäden gesponnen wurden. In Spanien gehören pompöse Transferversprechungen im Vorfeld von Vereinswahlen allerdings traditionell zum guten Ton.

Historische Beispiele wie die Verpflichtung von Luís Figo im Jahr 2000 durch den aktuellen Amtsinhaber Florentino Perez zeigen, dass solche Ankündigungen Wahlen entscheiden können. Dennoch betrachten viele Beobachter und Socios die aktuellen Ankündigungen Riquelmes mit einer gehörigen Portion Skepsis und stufen sie als klassische, letztlich unhaltbare Wahlgeschenke ein.