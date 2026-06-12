"Das ist nie förderlich": Christoph Kramer nennt vor dem WM-Start der DFB-Elf den großen Fehler im Umgang mit Jamal Musiala

Für Kramer ist klar, dass dies kein guter Zustand ist. Fragen wie: "Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus?" oder "Bei wie viel Prozent bist du?" hört er nicht gerne. "Weil das beinhaltet: 'So richtig bei 100 Prozent bist du noch nicht', und das ist nicht gut. Wir sollten ihm vertrauen und ich hoffe, dass er dieses Vertrauen, das wird er auch gegen Curacao, früh zurückzahlt".

Musiala ist ein heißer Kandidat für die deutsche Startelf beim WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter am Sonntag (19 Uhr). Für Kramer könnte Musiala gegen Curacao den nötigen Rest Selbstvertrauen tanken, um den entscheidenden Schritt Richtung Spitzenform zu machen. Der ehemalige Mittelfeldakteur führte aus: "Es macht etwas mit Spielern, mit jungen Spielern, mit jedem Spieler, wenn er gut in ein Turnier reinkommt, wenn er vielleicht mal zwei Scorer hat, dann ist der größte Druck irgendwie weg. Wenn Offensivspieler früh in einem Turnier treffen, dann kann es hoch hinausgehen."

Während Kramer also grundsätzlich guter Dinge bei Musiala ist, sieht es Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) eher skeptisch. "Er ist leider nicht in der Form, die ich mir wünsche und die ich kenne", sagte er vor wenigen Tagen. Er hoffe zwar, dass der Edeltechniker diesen Schritt in den nächsten ein, zwei Wochen noch gehen werde, "ich glaube aber nicht, dass er es schafft".