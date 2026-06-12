Für Rio-Weltmeister Christoph Kramer (35) ist es nicht förderlich, dass Bayern Münchens Mittelfeldstar Jamal Musiala (23) ständig nach dessen Form gefragt wird.
"Das ist nie förderlich": Christoph Kramer nennt vor dem WM-Start der DFB-Elf den großen Fehler im Umgang mit Jamal Musiala
Kramer, der die Weltmeisterschaft 2026 als TV-Experte im ZDF begleitet, erklärte: "Wenn du mit jedem Spiel immer wieder gefragt wirst: 'Hör mal, was ist denn eigentlich mit dir los?' Das ist nie förderlich."
Musiala zog sich vor ziemlich genau einem Jahr während der Klub-WM in Diensten der Bayern gegen PSG eine schwere Verletzung zu und musste monatelang zwangspausieren. Seit seinem Comeback kämpft er sich in Richtung Bestform, die er allerdings noch nicht gefunden hat.
Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nominierte den Offensivspieler trotzdem für seinen 26er-Kader für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Die Debatten und damit verbunden auch die vielen Nachfragen von Journalisten zu Musialas Form sind damit aber nicht abgerissen.
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Jamal Musiala und die WM: Lothar Matthäus ist skeptisch
Für Kramer ist klar, dass dies kein guter Zustand ist. Fragen wie: "Wie sieht es denn eigentlich bei dir aus?" oder "Bei wie viel Prozent bist du?" hört er nicht gerne. "Weil das beinhaltet: 'So richtig bei 100 Prozent bist du noch nicht', und das ist nicht gut. Wir sollten ihm vertrauen und ich hoffe, dass er dieses Vertrauen, das wird er auch gegen Curacao, früh zurückzahlt".
Musiala ist ein heißer Kandidat für die deutsche Startelf beim WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter am Sonntag (19 Uhr). Für Kramer könnte Musiala gegen Curacao den nötigen Rest Selbstvertrauen tanken, um den entscheidenden Schritt Richtung Spitzenform zu machen. Der ehemalige Mittelfeldakteur führte aus: "Es macht etwas mit Spielern, mit jungen Spielern, mit jedem Spieler, wenn er gut in ein Turnier reinkommt, wenn er vielleicht mal zwei Scorer hat, dann ist der größte Druck irgendwie weg. Wenn Offensivspieler früh in einem Turnier treffen, dann kann es hoch hinausgehen."
Während Kramer also grundsätzlich guter Dinge bei Musiala ist, sieht es Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65) eher skeptisch. "Er ist leider nicht in der Form, die ich mir wünsche und die ich kenne", sagte er vor wenigen Tagen. Er hoffe zwar, dass der Edeltechniker diesen Schritt in den nächsten ein, zwei Wochen noch gehen werde, "ich glaube aber nicht, dass er es schafft".
Sammer über Musiala: "Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke"
Matthäus' Ex-Mitspieler Matthias Sammer (58) ist dagegen eher Team Kramer und vertritt eine ganz andere Meinung. Unter der Woche sagte der ehemalige DFB-Sportdirektor bei Sky über Musiala: "Er könnte theoretisch sogar den Unterschied machen, weil er nicht so ausgelaugt ist wie der eine oder andere nach dieser Saison, sondern auch körperlich möglicherweise frischer ist."
Und weiter: "Es kann sein – vielleicht nicht im ersten Turnierspiel, vielleicht im zweiten Turnierspiel –, dass man sagt: Ah, okay, wir sind weiter. Dann kommt die K.o.-Phase und plötzlich schießt er durch die Decke."
Sammer ergänzte: "Wenn ein Weltklasse-Spieler nicht gerade einen Nagel im Kopf hat – und das hat er nicht, davon bin ich total überzeugt –, dann sollte man diesem Spieler vertrauen und ihn mittragen. Der Trainerstab und seine Mitspieler sollten ihm das Gefühl geben: 'Ja, wir wissen, es ist noch nicht bei 100 Prozent, aber es wird. Mach mit, wir vertrauen dir. Vertrau du uns.'"
Die erfolgreichsten Nationen bei Weltmeisterschaften
Platz Land WM-Titel 1 Brasilien 5 2 Deutschland 4 2 Italien 4 4 Argentinien 3 5 Frankreich 2 5 Uruguay 2 7 Spanien 1 7 England 1