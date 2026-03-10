Da staunte auch Max Eberl nicht schlecht. Beim Blick auf die Startelf von Atalanta Bergamo vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Champions League wirkte der Sporvorstand des FC Bayern durchaus verwundert.
"Das ist mal so gar nicht aufgegangen!" Atalanta Bergamos "Experiment" scheitert krachend am FC Bayern - Max Eberl reagiert erstaunt
Eberl über Atalanta-Startelf: "Überraschend!"
Angesprochen auf die Aufgabe, die dem deutschen Rekordmeister in Bergamo bevorstehe, sagte Eberl, dass er "angespannt" sei und ganz genau wisse, "was heute auf uns zukommt". Er verwies auf die starke Aufholjagd der Italiener im Playoff-Rückspiel gegen Borussia Dortmund, in deren Verlauf Atalanta den BVB mit 4:1 düpierte.
"Wir haben die Bilder gesehen und gesehen, wie sie gegen Dortmund gespielt haben. Heute", sagte Eberl dann erstaunt: "Heute haben sie eine überraschende Aufstellung. Das muss man sagen."
Atalanta-Trainer Raffaele Palladino ließ im Gegensatz zum "Wunder" gegen den BVB unter anderem Lazar Smardzic außen vor und stellte auf eine Viererkette um, obwohl sich Atalanta gerade im System mit einer Dreierkette unter Pallardino sehr stabilisiert hatte. In der Serie A gingen seit der Amtsübernahme nur vier von 17 Spielen verloren.
- AFP
Atalantas Experiment scheitert krachend am FC Bayern
Das "Experiment" mit der Viererkette, das Palladino schon am Wochenende gegen Udinese (2:2) praktiziert hatte, scheiterte an diesem Abend jedoch krachend. Der deutsche Rekordmeister zerlegte den Tabellensiebten der Serie A schon im ersten Durchgang nach allen Regeln der Kunst und binnen 13 Minuten.
Den Beginn machte Josip Stanisic nach einer blitzgescheiten Eckballvariante. Joshua Kimmich sah den sich kurz anbietenden Serge Gnabry, der nur noch auf Stanisic querlegen musste (12.). Anschließend setzte Michael Olise einen Fernschuss gekonnt ins lange Eck (22.), ehe er nur drei Minuten später den durchstartenden Gnabry bediente (25.).
"Das ist mal so gar nicht aufgegangen", konstatierte Benedikt Höwedes als Experte bei Amazon Prime, verwies aber auch darauf, dass die Bayern taktisch das ideale Gegenmittel gegen das von Atalanta geplante aggressive Eins-gegen-Eins über den ganzen Platz gefunden hätten. Dies sei die nahezu losgelöste Positionierung der Bayern-Spieler gewesen.
So tauchte etwa Jonathan Tah im ersten Durchgang auch mal auf dem linken Flügel auf, oder Dayot Upamecano kam völlig unbedrängt nach einem 30-Meter-Solo frei zum Abschluss, weil seine Teamkollegen die Gegenspieler durch tiefe Laufwege von ihm wegzogen. Besonders Gnabry habe sich laut Höwedes im ersten Durchgang "eine Eins mit Sternchen" verdient.
Lob für den FC Bayern: "Das ist herausragend!"
Weltmeister und Prime-Experte Christoph Kramer zeigte indes Verständnis für Palladinos riskante Herangehensweise mit Viererkette und hohem Anlaufen im Eins-gegen-Eins. "Der Ansatz ist nach wie vor nicht schlecht, wenn du die Bayern in dieser Saison schlagen willst, brauchst du hohen Druck und musst das mannorientiert machen", sagte Kramer, kritisierte im gleichen Atemzug aber die Umsetzung der Stürmer Gianluca Scamacca und Nikola Krstiovic: "Sie machen es in vorderster Reihe sehr schlecht. Sie kriegen kaum Druck, lassen immer wieder los. Das war auch bei den Gegentoren so."
Gleichzeitig stimmte er aber auch in die Lobeshymnen von Höwedes über den Bayern-Ansatz ein. "Wie die sich bewegen gegen diese Mannorientierung. Das ist einfach schwer zu verteidigen, das ist nervig, anstrengend - besonders vom Kopf, wenn du dem Gegenspieler immer wieder folgen musst. Das macht Bayern hervorragend", sagte Kramer.
