"Das ist mal so gar nicht aufgegangen!" Atalanta Bergamos "Experiment" scheitert krachend am FC Bayern - Max Eberl reagiert erstaunt

Angesprochen auf die Aufgabe, die dem deutschen Rekordmeister in Bergamo bevorstehe, sagte Eberl, dass er "angespannt" sei und ganz genau wisse, "was heute auf uns zukommt". Er verwies auf die starke Aufholjagd der Italiener im Playoff-Rückspiel gegen Borussia Dortmund, in deren Verlauf Atalanta den BVB mit 4:1 düpierte.

"Wir haben die Bilder gesehen und gesehen, wie sie gegen Dortmund gespielt haben. Heute", sagte Eberl dann erstaunt: "Heute haben sie eine überraschende Aufstellung. Das muss man sagen."

Atalanta-Trainer Raffaele Palladino ließ im Gegensatz zum "Wunder" gegen den BVB unter anderem Lazar Smardzic außen vor und stellte auf eine Viererkette um, obwohl sich Atalanta gerade im System mit einer Dreierkette unter Pallardino sehr stabilisiert hatte. In der Serie A gingen seit der Amtsübernahme nur vier von 17 Spielen verloren.