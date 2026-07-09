Das behauptet zumindest die deutsche Schiedsrichter-Legende Markus Merk. "Wir sind ja in den letzten Jahren schon viel gewohnt von der FIFA und wir wissen ja selbst: Was heute gesagt wird, muss morgen nicht mehr Bestand haben. Aber ich glaube, das ist insgesamt der Gipfel", sagte Merk in einem Interview mit der Sportschau über die Vorgänge vor wenigen Tagen, als US-Präsident Donald Trump zugab, sich bei FIFA-Präsident Gianni Infantino für die Aufhebung der Rotsperre gegen den besten US-Stürmer Balogun (drei Tore) eingesetzt zu haben.
"Das ist insgesamt der Gipfel!" Die FIFA soll Deutschland mit einem WM-Ausschluss gedroht haben
WM-Ausschluss für zurückgezogene Rote Karte? "Es hat uns in Deutschland auch mal getroffen"
In Folge von Trumps Anruf bei Infantino - so die gängige Mutmaßung der Ereignisse - wurde der Druck auf die zuständige Disziplinarkommission erhöht und das Mindeststrafmaß für Baloguns Platzverweis, den er regelkonform nach einem unglücklichen Einsteigen gegen Bosniens Tarik Muharemovic kassiert hatte, von einem Spiel Sperre für das Achtelfinale gegen Belgien völlig überraschend zur Bewährung ausgesetzt. Für Merk sei dies nichts anderes als "Wettbewerbsverzerrung" gewesen.
"Es ist ganz klar festgeschrieben, für alle Nationalverbände, in allen Ligen: Eine Rote Karte bedeutet eine Spielsperre. Die FIFA hat in den letzten Jahren sehr oft den Nationalverbänden gedroht, sollten sie dem nicht Folge leisten, schließt man die Nationalmannschaft für den nächsten Wettbewerb aus. Das ging auch in Deutschland schon so", sagte Merk weiter und erinnerte sich dann im Gespräch mit Sport1 an einen nicht näher skizzierten Vorfall anno 2006.
"Es hat uns in Deutschland auch mal getroffen. Es war glaube ich vor der WM 2006, da gab es eine Situation in der Bundesliga, da war es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Die Rote Karte war klar falsch und das Sportgericht hatte überlegt, den Spieler freizusprechen. Die FIFA hat gedroht, wenn ihr das macht - das ging nicht nur dem DFB so, sondern auch anderen Verbänden - dann wird eure Nationalmannschaft aus dem nächsten Wettbewerb ausgeschlossen. Das heißt, die FIFA selbst hat diesen Paragraphen absolut verteidigt", führte der 64-Jährige aus.
Die Entscheidung, Balogun für das Achtelfinale des WM-Gastgebers gegen Belgien zu "begnadigen", mache daher "sprachlos, sie greift die Integrität des Fußballs an, sie greift die Basis des Regelwerks an".
Kommentar: Klopp trifft den Nagel auf den Kopf! Die goldene Kniescheibe des Infantino vor Trump ist auch eine große Chance
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Belgien zerlegt die USA bei der WM und verhöhnt Infantino und Trump
Genützt hat der skandalöse Vorgang am Ende lediglich den bis dahin durchaus enttäuschenden Belgiern. Gegen die USA machten die Roten Teufel ihr mit Abstand bestes Spiel bei dieser WM-Endrunde und fertigten die US-Boys mit 4:1 ab, während Balogun komplett blass blieb. Aus der Mannschaft hatte es hinterher geheißen, dass die Causa Balogun eine Art Extramotivation gewesen sei.
"Ich denke, dass es im Leben immer eine gewisse Gerechtigkeit gibt. Was passiert ist, kann man nennen, wie man will, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass es gerecht war", sagte Mittelfeldspieler Nicolas Raskin. Er denke, "dass uns das vielleicht ein bisschen zusätzliche Energie gegeben hat".
Diese "zusätzliche Energie" kam besonders zum Vorschein, als Romelu Lukaku seinen Treffer zum 4:1 mit der restlichen Mannschaft mit dem sogenannten "Trump-Tanz" feierte, um eine klare Botschaft an den sich einmischenden US-Präsidenten zu schicken.
"Sehr geehrter Mister President, Grüße aus Belgien. Was wird Donald Trump wohl davon halten? Die Roten Teufel feiern ein Tor, indem sie den berühmten Tanz des US-Präsidenten nachahmen", schrieb die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws dazu. Auch Voetbalkrant merkte an: "Die Roten Teufel machen sich über Trump lustig. Nach dem Schlusspfiff kam es auf dem Spielfeld zu einer bemerkenswerten Feier."
Auch der offizielle X-Account der belgischen Nationalmannschaft konnte sich eine Spitze gegen Trump und Infantino nicht verkneifen. Nach Spielende verbreiteten die Red Devils ein Bild des jubelnden Lukaku, garniert mit dem Satz: "Overturn this" (zu deutsch: "Hebt das auf") - eine offensichtliche Anspielung auf die einkassierte Balogun-Sperre.
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Stolpert Gianni Infantino über die Causa Balogun?
Besonders für FIFA-Präsident Infantino könnte die Causa Balogun auf dem Weg zu seiner Wiederwahl 2027 noch unangenehme Folgen haben, wenngleich der 56-Jährige selbstredend jegliche Beteiligung an dem Vorgang verneinte und auf die "unabhängige" Entscheidung der Disziplinarkommission verwies. Womöglich formiert sich in Zukunft ein deutlich größerer Widerstand gegen die Machenschaften Infantinos, das zumindest deutete DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der im FIFA-Rat sitzt, an.
"Ich bin mir mit der UEFA einig, dass dieser Vorgang nicht zu den Akten gelegt werden darf, zunächst aber unter den europäischen Fußballverbänden weiter besprochen werden muss", sagte Neuendorf.
Dass es aber tatsächlich zu einem Sturz des machthungrigen FIFA-Präsidenten oder einer Anzeige bei der FIFA-Ethikkommission und einer Suspendierung kommt, scheint angesichts Infantinos erkaufter Beliebtheit bei den vielen kleinen Verbänden nahezu ausgeschlossen.
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