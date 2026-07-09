"Das ist insgesamt der Gipfel!" Die FIFA soll Deutschland mit einem WM-Ausschluss gedroht haben

In Folge von Trumps Anruf bei Infantino - so die gängige Mutmaßung der Ereignisse - wurde der Druck auf die zuständige Disziplinarkommission erhöht und das Mindeststrafmaß für Baloguns Platzverweis, den er regelkonform nach einem unglücklichen Einsteigen gegen Bosniens Tarik Muharemovic kassiert hatte, von einem Spiel Sperre für das Achtelfinale gegen Belgien völlig überraschend zur Bewährung ausgesetzt. Für Merk sei dies nichts anderes als "Wettbewerbsverzerrung" gewesen.

"Es ist ganz klar festgeschrieben, für alle Nationalverbände, in allen Ligen: Eine Rote Karte bedeutet eine Spielsperre. Die FIFA hat in den letzten Jahren sehr oft den Nationalverbänden gedroht, sollten sie dem nicht Folge leisten, schließt man die Nationalmannschaft für den nächsten Wettbewerb aus. Das ging auch in Deutschland schon so", sagte Merk weiter und erinnerte sich dann im Gespräch mit Sport1 an einen nicht näher skizzierten Vorfall anno 2006.

"Es hat uns in Deutschland auch mal getroffen. Es war glaube ich vor der WM 2006, da gab es eine Situation in der Bundesliga, da war es eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Die Rote Karte war klar falsch und das Sportgericht hatte überlegt, den Spieler freizusprechen. Die FIFA hat gedroht, wenn ihr das macht - das ging nicht nur dem DFB so, sondern auch anderen Verbänden - dann wird eure Nationalmannschaft aus dem nächsten Wettbewerb ausgeschlossen. Das heißt, die FIFA selbst hat diesen Paragraphen absolut verteidigt", führte der 64-Jährige aus.

Die Entscheidung, Balogun für das Achtelfinale des WM-Gastgebers gegen Belgien zu "begnadigen", mache daher "sprachlos, sie greift die Integrität des Fußballs an, sie greift die Basis des Regelwerks an".

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