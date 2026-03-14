"Das ist im Leben keine Schwalbe": FC Bayern München ist nach 1:1 in Leverkusen stinksauer auf den Schiedsrichter

Nach Schlusspfiff suchte Kompany noch auf dem Rasen merklich angesäuert den Kontakt zu Dingert. "Ich gebe immer den Handshake", wehrte er sich gegen Mutmaßungen, er habe dem Unparteiischen den Handschlag verweigert. "Für mein Gefühl war das heute eine schlechte Leistung des Schiedsrichters, aber das ändert nichts an meinem Respekt vor ihm. Das kann passieren."

Über die Gelb-Rote Karte für Diaz echauffierten sich derweil auch Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Innenverteidiger Jonathan Tah. "Wenn ich die Bilder sehe, ist einfach ein Kontakt da, den kann man nicht leugnen. Wenn man in der Situation ist, wartet man etwas auf einen Kontakt – natürlich geht er bisschen früh runter, deswegen sage ich auch nicht, dass das ein Elfmeter ist", meinte Kimmich und monierte: "Trotzdem wird er dann spät noch getroffen, geht zu Boden, steht sofort wieder auf. Ich will jetzt hier nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe."

Während Kompany die obligatorische Pressekonferenz nach dem Spiel sausen ließ, weil sich der Bayern-Tross schon auf dem Rückweg befand, gab Dingert später zu, Diaz fälschlicherweise vom Platz gestellt zu haben: "Dass ich das im Nachgang auch anders sehe, ist natürlich auch klar", sagte der Schiedsrichter bei Sky.

Ähnlich wie Kimmich ordnete Tah indes die Szene bei Sky ein: "Ja, er fällt hin und er wird auch ein bisschen berührt. Aber er steht sofort wieder auf, macht kein Theater, keine Show. Daher frage ich mich, wieso man da auf Schwalbe entscheidet und so reagiert, als ob er eine Show draus gemacht hätte", so der deutsche Nationalspieler, dessen vermeintliches Ausgleichstor in Hälfte eins vom VAR zurückgenommen worden war, weil ihm der Ball dabei an den Arm sprang.

"Der Ball trifft mich am Ellenbogen. Es sieht so aus als ob es Hand war, darf daher nicht zählen", gab sich Tah selbst einsichtig. Kompany vertrat jedoch eine andere Meinung und konnte die Aberkennung des Treffers nicht nachvollziehen. Er verstehe zwar, dass der Schiedsrichter die Regel befolgen müsse, dass ein Tor nicht zählen darf, wenn unmittelbar davor die Hand im Spiel ist. Aber: "Was soll Jonathan Tah da machen? Er macht nichts mit Absicht und sein Arm ist am Körper", so Kompany.