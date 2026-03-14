Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat Schiedsrichter Christian Dingert nach dem 1:1 des FCB bei Bayer Leverkusen eine schlechte Leistung attestiert. Insbesondere zwei Aufreger-Szenen sorgten beim Rekordmeister für mächtig Ärger.
"Das ist im Leben keine Schwalbe": FC Bayern München ist nach 1:1 in Leverkusen stinksauer auf den Schiedsrichter
FC Bayern: Vincent Kompany findet Platzverweis für Luis Diaz "am Schlimmsten"
"Ich bin unglaublich stolz auf die mentale Leistung der Jungs. Es war heute viel los und es gab viele entscheidende Szenen, bei denen es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen gibt", begann Kompany nach der Partie im Interview mit DAZN.
Bayern musste nach einer Roten Karte für Nicolas Jackson (42. Minute) noch vor der Halbzeitpause in Unterzahl spielen. Die Schlussphase bestritt der Tabellenführer dann sogar nur noch zu neunt, da Luis Diaz von Dingert für eine vermeintliche Schwalbe seine zweite Gelbe Karte sah und so mit Gelb-Rot ebenfalls vorzeitig vom Platz musste (84. Minute).
Während Kompany einräumte, dass es über den Platzverweis für Jackson nach dessen hartem Einsteigen gegen Martin Terrier "keine Diskussion" gebe, regte ihn die Hinausstellung von Diaz umso mehr auf. Diese sei "am Schlimmsten", polterte der Bayern-Coach. "Wieso er Gelb-Rot bekommt, weiß keiner im Stadion."
Diaz hatte sich im Strafraum den Ball an Leverkusens Keeper Janis Blaswich vorbeigelegt, eingefädelt und war zu Boden gegangen. Da Blaswich sichtbar zurückzog und der Kolumbianer deutlich den Kontakt suchte, war die Entscheidung gegen einen Elfmeterpfiff sicherlich korrekt. Das sah auch Kompany so, hätte sich aber mehr Fingerspitzengefühl von Dingert und so zumindest keinen Platzverweis gewünscht.
"Er steht sofort wieder auf. Er hat nicht einmal versucht, einen Elfmeter zu bekommen. Er ist hingefallen, es gab einen Kontakt, er steht aber sofort wieder auf und bekommt trotzdem die Gelbe Karte und dann eben Gelb-Rot. Das tut weh, jetzt ist er für das nächste Spiel auch gesperrt", beklagte Kompany. "Einer muss mir erklären, wieso das in dieser Phase Gelb ist."
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Gelb-Rot für Bayern-Star Luis Diaz? Schiedsrichter Christian Dingert gibt Fehler zu
Nach Schlusspfiff suchte Kompany noch auf dem Rasen merklich angesäuert den Kontakt zu Dingert. "Ich gebe immer den Handshake", wehrte er sich gegen Mutmaßungen, er habe dem Unparteiischen den Handschlag verweigert. "Für mein Gefühl war das heute eine schlechte Leistung des Schiedsrichters, aber das ändert nichts an meinem Respekt vor ihm. Das kann passieren."
Über die Gelb-Rote Karte für Diaz echauffierten sich derweil auch Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Innenverteidiger Jonathan Tah. "Wenn ich die Bilder sehe, ist einfach ein Kontakt da, den kann man nicht leugnen. Wenn man in der Situation ist, wartet man etwas auf einen Kontakt – natürlich geht er bisschen früh runter, deswegen sage ich auch nicht, dass das ein Elfmeter ist", meinte Kimmich und monierte: "Trotzdem wird er dann spät noch getroffen, geht zu Boden, steht sofort wieder auf. Ich will jetzt hier nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe."
Während Kompany die obligatorische Pressekonferenz nach dem Spiel sausen ließ, weil sich der Bayern-Tross schon auf dem Rückweg befand, gab Dingert später zu, Diaz fälschlicherweise vom Platz gestellt zu haben: "Dass ich das im Nachgang auch anders sehe, ist natürlich auch klar", sagte der Schiedsrichter bei Sky.
Ähnlich wie Kimmich ordnete Tah indes die Szene bei Sky ein: "Ja, er fällt hin und er wird auch ein bisschen berührt. Aber er steht sofort wieder auf, macht kein Theater, keine Show. Daher frage ich mich, wieso man da auf Schwalbe entscheidet und so reagiert, als ob er eine Show draus gemacht hätte", so der deutsche Nationalspieler, dessen vermeintliches Ausgleichstor in Hälfte eins vom VAR zurückgenommen worden war, weil ihm der Ball dabei an den Arm sprang.
"Der Ball trifft mich am Ellenbogen. Es sieht so aus als ob es Hand war, darf daher nicht zählen", gab sich Tah selbst einsichtig. Kompany vertrat jedoch eine andere Meinung und konnte die Aberkennung des Treffers nicht nachvollziehen. Er verstehe zwar, dass der Schiedsrichter die Regel befolgen müsse, dass ein Tor nicht zählen darf, wenn unmittelbar davor die Hand im Spiel ist. Aber: "Was soll Jonathan Tah da machen? Er macht nichts mit Absicht und sein Arm ist am Körper", so Kompany.
Tor von Harry Kane für Bayern-Trainer Vincent Kompany "eindeutig regulär"
Für deutlich mehr Zündstoff sorgte aber das zweite aberkannte Bayern-Tor an diesem Samstagnachmittag. Nach einer Stunde blockte der kurz zuvor eingewechselte Harry Kane einen weiten Schlag von Blaswich mit dem Ellbogen und der Ball kam danach im Leverkusener Strafraum zu Diaz, weil Leverkusens Verteidiger Jarell Quansah zu zögerlich agierte. Diaz legte daraufhin quer zu Kane, der zum vermeintlichen Ausgleich einschob.
Auch hier schaltete sich allerdings der VAR ein und Dingert nahm den Treffer wegen eines vermeintlichen Handspiels von Kane zurück. Ebenfalls eine sehr strittige Entscheidung, da Kanes Arm angelegt war und der Engländer keinesfalls absichtlich mit dem Arm an das Leder kam.
"Für mich ist das kein Handspiel", betonte Tah. "Er dreht sich weg, der Arm ist nicht weit weg vom Körper. Daher ist es für mich kein Handspiel, aber der Schiedsrichter hat es so entschieden." Kompany sprach derweil von "einem eindeutig regulären Tor". Der 39-Jährige erklärte seine Ansicht damit, dass Kanes Arm erst nach dem Kontakt mit dem Ball leicht rausgehe: "Auf den Bildern sieht es dann so aus, als ob sein Arm zum Ball gehen würde, aber so war es nicht. Dann wird dieses Tor aberkannt."
Torhüter Sven Ulreich, der aufgrund der Ausfälle von Manuel Neuer und Jonas Urbig erstmals seit Langem wieder im Bayern-Kasten stand, nutzte die Kane-Szene derweil für eine generelle Kritik am VAR: "Es ist schon fragwürdig manchmal. Immer ist irgendwas, immer gibt es eine fragliche Situation. Es ist Fußball und es ist immer eine Momentaufnahme, die man dem Schiedsrichter auch lassen muss." Bei glasklaren Entscheidungen könne der Videoschiedsrichter "gerne eingreifen", so der Keeper weiter. "Aber nicht jetzt hier, wo man sich fragt, ob beim Blocken noch ein bisschen Hand dran ist oder nicht. Er schießt ihn aus einem Meter an. Es gibt keine klare Linie, ganz allgemein nicht und auch beim Handspiel nicht."
Dingert erklärte zu den Hintergründen seiner Entscheidung später: "Ich habe das aus meiner Position nicht wahrgenommen. Der VAR hat mir empfohlen, mir die Hintertor-Perspektive noch mal anzusehen. Und da habe ich wahrgenommen: Der Arm geht leicht in die Schussbahn und dadurch wurde die Angriffsphase eingeleitet und Bayern konnte die Aktion kontrollieren."
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FC Bayern hat in der Nachspielzeit auch Glück
Leverkusen war durch ein frühes Tor von Aleix Garcia in der 6. Minute in Führung gegangen. Nach den beiden aberkannten Toren kamen die Bayern in der 69. Minute doch noch zum Ausgleich, als Diaz nach herausragendem Assist von Michael Olise den Treffer zum 1:1-Endstand besorgte.
Kurz vor dem Abpfiff hatte der FCB in doppelter Unterzahl dann auch noch Glück. Jonas Hofmann erzielte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Leverkusener Siegtreffer und versetzte die BayArena kurzzeitig in Ekstase. Da Hofmann minimal im Abseits stand, nahm der VAR aber auch dieses Tor zurück.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München:
- 18. März: FC Bayern vs. Atalanta (Champions League)
- 21. März: FC Bayern vs. Union Berlin (Bundesliga)
- 4. April: SC Freiburg vs. FC Bayern (Bundesliga)