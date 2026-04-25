Trainer Vincent Kompany hat sich vor Bayern Münchens Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 zum überraschenden Startelfdebüt von Bara Sapoko Ndiaye geäußert.
"Das ist eine eklige Aufgabe": Vincent Kompany erklärt große Überraschung in Bayern Münchens Startelf gegen Mainz
Bara Sapoko Ndiaye steht überraschend in der Startelf des FC Bayern
"Es ist kein Geschenk für junge Spieler so ein Spiel heute", betonte Kompany vor der Partie am Samstagnachmittag bei Sky. "Das ist eine eklige Aufgabe heute."
Man müsse auswärts gegen unbequeme Mainzer, die auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt noch den einen oder anderen Punkt gut gebrauchen können, "schon diese Erwachsenheit haben, um in so einem Spiel zu stehen. Für Sapoko ist das ein großer Test, aber für die anderen Jungs auch", so Kompany.
Der 18-jährige Sapoko Ndiaye durfte auf der Doppelsechs neben Aleksandar Pavlovic beginnen, während Joshua Kimmich drei Tage vor dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain eine Pause bekam und gar nicht mit nach Mainz reiste. Auch Jamal Musiala wurde zunächst geschont und saß draußen, Leon Goretzka rückte dafür vor auf die Zehnerposition. In der Bundesliga stehen die Bayern seit dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart vergangenen Sonntag bereits als Meister fest.
Neben Sapoko Ndiaye nahm Kompany mit Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) sowie Bastian Assomo (16) drei weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit nach Mainz. Sie saßen jeweils zunächst auf der Ersatzbank.
"Irgendwann muss man das erleben. Man muss da sein. Irgendwann ist es dann der richtige Moment, sie mitzunehmen", erklärte Kompany, der auch unterstrich: "Aber man muss es sich verdienen. Nichts wird geschenkt. Sapoko hat es heute verdient."
- AFP
FC Bayern München könnte Bara Sapoko Ndiaye fest verpflichten
Sapoko Ndiaye wurde bei Bayerns afrikanischem Partnerklub Gambinos Stars ausgebildet. Im vergangenen Sommer trainierte der zentrale Mittelfeldspieler aus dem Senegal zur Probe beim FCB und bei Grasshopper Club Zürich mit, einem weiteren Partnerklub der Münchener. Im August überzeugte er zudem in einem Testspiel zwischen FCB und Grasshopper Club, Kompany gilt spätestens seitdem als großer Fan von Sapoko Ndiaye.
Unter anderem auf Drängen des Belgiers wurde das Mittelfeldtalent Anfang Januar dann bis Saisonende an Bayern verliehen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der deutsche Rekordmeister den Senegalesen im Sommer fest verpflichtet.
Vor seinem ersten Startelfeinsatz in Mainz durfte Sapoko Ndiaye zuletzt bereits zweimal kurz in der Bundesliga ran. Sowohl beim 5:0 beim FC St. Pauli (11. April) als auch beim 4:2 gegen Stuttgart (19. April) wurde er jeweils für die Schlussphase eingewechselt. Zudem stand er unter der Woche im DFB-Pokal-Halbfinale (2:0) bei Bayer Leverkusen im Kader des FCB.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB
Datum
Spiel
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Dienstag, 28. April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Champions League
Samstag, 2. Mai
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Bundesliga
Mittwoch, 6. Mai
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Champions League
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VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München
Bundesliga
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.