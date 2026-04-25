"Das ist eine eklige Aufgabe": Vincent Kompany erklärt große Überraschung in Bayern Münchens Startelf gegen Mainz

"Es ist kein Geschenk für junge Spieler so ein Spiel heute", betonte Kompany vor der Partie am Samstagnachmittag bei Sky. "Das ist eine eklige Aufgabe heute."

Man müsse auswärts gegen unbequeme Mainzer, die auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt noch den einen oder anderen Punkt gut gebrauchen können, "schon diese Erwachsenheit haben, um in so einem Spiel zu stehen. Für Sapoko ist das ein großer Test, aber für die anderen Jungs auch", so Kompany.

Der 18-jährige Sapoko Ndiaye durfte auf der Doppelsechs neben Aleksandar Pavlovic beginnen, während Joshua Kimmich drei Tage vor dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain eine Pause bekam und gar nicht mit nach Mainz reiste. Auch Jamal Musiala wurde zunächst geschont und saß draußen, Leon Goretzka rückte dafür vor auf die Zehnerposition. In der Bundesliga stehen die Bayern seit dem 4:2 gegen den VfB Stuttgart vergangenen Sonntag bereits als Meister fest.

Neben Sapoko Ndiaye nahm Kompany mit Deniz Ofli (19), Raphael Pavlic (18) sowie Bastian Assomo (16) drei weitere Talente aus dem eigenen Nachwuchs mit nach Mainz. Sie saßen jeweils zunächst auf der Ersatzbank.

"Irgendwann muss man das erleben. Man muss da sein. Irgendwann ist es dann der richtige Moment, sie mitzunehmen", erklärte Kompany, der auch unterstrich: "Aber man muss es sich verdienen. Nichts wird geschenkt. Sapoko hat es heute verdient."