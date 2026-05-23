"Das ist ein Schock für mich": Englischer Nationalspieler verwundert über umstrittene WM-Kaderentscheidung von Thomas Tuchel

"Das ist ein Schock für mich, weil ich weiß, was Phil einer Mannschaft geben kann. Ich weiß, was er auf dem Platz in jeder Sekunde leisten kann", zeigte sich Walker bei talkSPORT überrascht.

Foden ist neben Cole Palmer (FC Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) und Harry Maguire (Manchester United) einer von vier Stars, für die in Tuchels am Freitag verkündeten WM-Aufgebot überraschenderweise kein Platz ist. Der deutsche Coach der Three Lions musste sich dafür in England umgehend viel Kritik anhören.

Foden war für die Testspiele Ende März von Tuchel noch nominiert worden, machte im Verein bei City zuletzt aber eine schwierige Phase durch. Unter dem am Saisonende abwandernden Trainer Pep Guardiola war der offensive Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten kein Stammspieler mehr, saß häufig auf der Bank. Für Tuchel wohl der Hauptgrund, Foden nicht mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada zu nehmen, obwohl der 25-Jährige das Potenzial zum Unterschiedsspieler hat.