Der 96-malige englische Nationalspieler Kyle Walker ist sehr verwundert über die Entscheidung von England-Trainer Thomas Tuchel, in seinem Kader für die WM 2026 auf Phil Foden von Manchester City zu verzichten.
"Das ist ein Schock für mich": Englischer Nationalspieler verwundert über umstrittene WM-Kaderentscheidung von Thomas Tuchel
Tuchel muss sich für WM-Ausbootung von Foden und Co. viel Kritik anhören
"Das ist ein Schock für mich, weil ich weiß, was Phil einer Mannschaft geben kann. Ich weiß, was er auf dem Platz in jeder Sekunde leisten kann", zeigte sich Walker bei talkSPORT überrascht.
Foden ist neben Cole Palmer (FC Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) und Harry Maguire (Manchester United) einer von vier Stars, für die in Tuchels am Freitag verkündeten WM-Aufgebot überraschenderweise kein Platz ist. Der deutsche Coach der Three Lions musste sich dafür in England umgehend viel Kritik anhören.
Foden war für die Testspiele Ende März von Tuchel noch nominiert worden, machte im Verein bei City zuletzt aber eine schwierige Phase durch. Unter dem am Saisonende abwandernden Trainer Pep Guardiola war der offensive Mittelfeldspieler in den vergangenen Monaten kein Stammspieler mehr, saß häufig auf der Bank. Für Tuchel wohl der Hauptgrund, Foden nicht mit zur WM in den USA, Mexiko und Kanada zu nehmen, obwohl der 25-Jährige das Potenzial zum Unterschiedsspieler hat.
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England: Phil Foden war bei Finaleinzug bei der EM 2024 noch Stammspieler
"Nur Pep und Phil kennen die Gründe", sagte Ex-City-Profi Walker zur komplizierten Situation seines ehemaligen Mitspieles bei den Skyblues. Der 35-Jährige, mittlerweile bei Premier-League-Absteiger FC Burnley aktiv und zuletzt im Juni vergangenen Jahres für die englische Nationalmannschaft nominiert, führte aus: "Wahrscheinlich hatte die schwierige Situation im Verein einen Einfluss darauf, was Thomas (Tuchel, d. Red.) jetzt entschieden hat."
Foden hat bisher 49 Länderspiele für England absolviert, dabei an drei großen Turnieren teilgenommen. Auf dem Weg zum Vize-Europameistertitel bei der EM 2024 in Deutschland war der Edeltechniker unter Ex-Nationaltrainer Gareth Southgate noch Stammspieler gewesen.
Unter Tuchel verlor Foden diesen Status auch im Nationalteam, die Engländer peilen nun ohne den City-Star ihren ersten WM-Titel seit 1966 an. In der Gruppenphase trifft England auf Kroatien, Ghana und Panama.
Er fehlt bei der WM: Phil Fodens Zahlen in der Saison 2025/26
Spiele
49
Tore
10
Assists
7