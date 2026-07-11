Nach Jansens Einschätzung habe sich die DFB-Spitze frühzeitig auf Klopp festgelegt. "Bernd Neuendorf (DFB-Präsident, Anm.d.Red.) und Aki Watzke (DFB-Vizepräsident, Anm.d.Red.) waren sich wahrscheinlich schon darüber im Klaren, dass es Klopp wird und dann haben sie zu Völler (DFB-Sportdirektor, Anm.d.Red.) gesagt: Ruf ihn doch mal an, wäre gut, wenn ihr euch versteht. Wenn ich mir den Gesamtprozess beim DFB anschaue, hätte ich mir da mehr erwartet. Das ist ein bisschen schade vom Prozess her, dass man immer das Gefühl hat, es gibt keine Kandidaten."

Jansen weiter: "Vor vier Jahren gab es nur Julian Nagelsmann, jetzt gibt es nur Jürgen Klopp. Ich schätze Klopp und weiß, dass er uns weiterbringen kann, aber wenn ich mir den Gesamtprozess anschaue, hätte ich mir da mehr erwartet."