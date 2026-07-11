Ex-Nationalspieler Marcell Jansen kritisiert weniger die Personalie Klopp als vielmehr den Auswahlprozess des Verbandes. "Ich hätte mir schon gewünscht, dass vielleicht auch mal Jürgen Klopp in den Flieger steigt und zum DFB fliegt und man nicht schon vorher nur einen Kandidaten hat", sagte der 40-Jährige in der Show "Die WM-WG" von Absolut Fußball.
"Das ist ein bisschen schade": Ex-Nationalspieler kann Vorgehen des DFB bei Jürgen Klopp nicht nachvollziehen
Nach Jansens Einschätzung habe sich die DFB-Spitze frühzeitig auf Klopp festgelegt. "Bernd Neuendorf (DFB-Präsident, Anm.d.Red.) und Aki Watzke (DFB-Vizepräsident, Anm.d.Red.) waren sich wahrscheinlich schon darüber im Klaren, dass es Klopp wird und dann haben sie zu Völler (DFB-Sportdirektor, Anm.d.Red.) gesagt: Ruf ihn doch mal an, wäre gut, wenn ihr euch versteht. Wenn ich mir den Gesamtprozess beim DFB anschaue, hätte ich mir da mehr erwartet. Das ist ein bisschen schade vom Prozess her, dass man immer das Gefühl hat, es gibt keine Kandidaten."
Jansen weiter: "Vor vier Jahren gab es nur Julian Nagelsmann, jetzt gibt es nur Jürgen Klopp. Ich schätze Klopp und weiß, dass er uns weiterbringen kann, aber wenn ich mir den Gesamtprozess anschaue, hätte ich mir da mehr erwartet."
DFB muss für Jürgen Klopp wohl keine Ablöse zahlen
Nach dem enttäuschenden WM-Aus endete die Amtszeit von Nagelsmann. Vieles spricht nun dafür, dass Klopp die Nationalmannschaft übernimmt. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch der 59-Jährige hat seine Bereitschaft bereits signalisiert: "Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also ich bin bereit."
Laut Bild sind die Gespräche mit dem DFB weit fortgeschritten. Demnach muss der Verband keine Ablöse zahlen, da Klopp Red Bull als Werbebotschafter erhalten bleiben soll. Geplant ist ein Vertrag bis zur WM 2030, auch bei den finanziellen Rahmenbedingungen soll inzwischen Einigkeit erzielt worden sein.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".