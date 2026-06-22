"Das ist doch sein Job, oder etwa nicht?": Mittelfeldlegende geht die Lobhudelei für Thomas Tuchel nach Englands WM-Auftakt auf den Keks

In jener spektakulären Partie am Mittwochabend stand es zur Pause 2:2, nach der Pause schossen Tuchels Schützlinge den Erfolg heraus. Anschließend lobten Kapitän Harry Kane und Mittelfeldstar Declan Rice Tuchels Halbzeitansprache.

Bayern Münchens Torjäger Kane sagte anschließend, Tuchels Ansprache habe Aktien an dem Sieg, während Rice schwärmte: "Er war top in der Halbzeit. Seine Worte haben alle beruhigt. Ich kann dazu nicht zu viel sagen, aber es war einer der Momente, in denen du denkst: 'Wow, das ist ein Spitzentrainer.' Dann sind wir in die zweite Hälfte rausgegangen, alle waren relaxt und wir sind auf's Ganze gegangen."

Keane geht die Lobhudelei zu weit. Bei ITV sagte der langjährige Kapitän von Manchester United: "Ist das nicht ein wenig eine Überreaktion auf eine Halbzeitansprache? Was soll er denn sonst tun? Das ist doch sein Job, oder etwa nicht?"

Weiter erklärte Keane: "Der Trainer ist dazu da, den Spielern Informationen an die Hand zu geben, damit sie rausgehen und abliefern. Jeder gute Trainer wird das tun und sie daran erinnern, was sie machen sollen. Ich halte das für leicht übertrieben."