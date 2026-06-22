Den überschwänglichen Lobeshymnen auf Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel nach dem WM-Auftaktsieg der Three Lions gegen Kroatien (4:2) kann der ehemalige irische Nationalspieler Roy Keane nichts abgewinnen.
"Das ist doch sein Job, oder etwa nicht?": Mittelfeldlegende geht die Lobhudelei für Thomas Tuchel nach Englands WM-Auftakt auf den Keks
In jener spektakulären Partie am Mittwochabend stand es zur Pause 2:2, nach der Pause schossen Tuchels Schützlinge den Erfolg heraus. Anschließend lobten Kapitän Harry Kane und Mittelfeldstar Declan Rice Tuchels Halbzeitansprache.
Bayern Münchens Torjäger Kane sagte anschließend, Tuchels Ansprache habe Aktien an dem Sieg, während Rice schwärmte: "Er war top in der Halbzeit. Seine Worte haben alle beruhigt. Ich kann dazu nicht zu viel sagen, aber es war einer der Momente, in denen du denkst: 'Wow, das ist ein Spitzentrainer.' Dann sind wir in die zweite Hälfte rausgegangen, alle waren relaxt und wir sind auf's Ganze gegangen."
Keane geht die Lobhudelei zu weit. Bei ITV sagte der langjährige Kapitän von Manchester United: "Ist das nicht ein wenig eine Überreaktion auf eine Halbzeitansprache? Was soll er denn sonst tun? Das ist doch sein Job, oder etwa nicht?"
Weiter erklärte Keane: "Der Trainer ist dazu da, den Spielern Informationen an die Hand zu geben, damit sie rausgehen und abliefern. Jeder gute Trainer wird das tun und sie daran erinnern, was sie machen sollen. Ich halte das für leicht übertrieben."
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England gilt bei der WM als Titelanwärter
Auch Tuchel selbst thematisierte später, was er in der Kabine seinen Schützlingen mitgegeben hatte: "Ich habe gesagt: 'Selbst wenn wir verlieren, ändert das nichts an meiner Wahrnehmung der letzten 17 Tage. Aber lasst es uns auf unsere Art und Weise tun. Wir sind zu sehr auf das Ergebnis konzentriert und versuchen, etwas zu beschützen, was wir im Moment noch gar nicht haben.'" Zum Beispiel bringe es nichts, übervorsichtig zu sein und mit sieben Spielern hinten zu verteidigen. Der zweite Gegentreffer sei ja trotzdem gefallen.
Am Ende stand ein verdienter Erfolg der Engländer, die als Mitfavoriten auf den Titel bei der Endrunde in der USA, Kanada und Mexiko gelten. Sie führen die Gruppe L an und treffen nun am Dienstag auf Ghana. Am Samstag folgt das abschließende Vorrundenspiel gegen Panama.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
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