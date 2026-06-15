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NagelsmannGetty Images
Jonas Rütten

"Das ist der Schlüssel!" Julian Nagelsmann adelt zwei DFB-Reservisten für besondere Szene beim 7:1 über Curacao

Weltmeisterschaft
Antonio Rüdiger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Deutschland - Curaçao
Deutschland
Curaçao

Der Bundestrainer hebt zwei Ersatzspieler nach dem WM-Auftakt hervor, weil sie in einer Szene das verkörperten, was sich Nagelsmann für den Erfolg beim Turnier erwünscht.

Waldemar Anton und Antonio Rüdiger kamen zwar beim 7:1 über Curacao immerhin zum Einsatz, allzu große Rollen spielten sie rein sportlich aber nicht. Während der einstige deutsche Abwehrchef Rüdiger in der 72. Minute für Jonathan Tah eingewechselt wurde, kam Anton erst in der 83. Minute für Kapitän Joshua Kimmich.

Und dennoch heimsten die beiden Innenverteidiger ein Sonderlob von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein, obwohl er auf der Pressekonferenz eigentlich zunächst keine Spieler hervorheben wollte. Aber eine Szene von Anton und Rüdiger während des Spiels hatte es ihm nun mal angetan.

  • Nagelsmann adelt Rüdiger und Anton für Jubel mit Schlotterbeck

    "Wir haben ein sehr gutes Miteinander, die Jungs auf dem Feld, aber auch außerhalb des Feldes. Das spürt man. Ich will da eigentlich nicht zwingend welche hervorheben", begann Nagelsmann und nannte dann doch das Verhalten von "Waldi und Toni" nach dem 2:1-Führungstreffer durch Nico Schlotterbeck als Sinnbilder für die aktuelle Harmonie in der Mannschaft. 

    "Wie sie nach dem Tor von Schlotti zu ihm hingehen und ihn pushen, obwohl er ja auch irgendwie ihr Konkurrent ist, das ist das Entscheidende. Dass sie einen sehr guten Geist haben und zeigen, dass sie gerne miteinander Fußball spielen", lobte Nagelsmann: "Das ist der Schlüssel und das ist das Wichtige, dass wir das jetzt einfach beibehalten und da keinen Deut nachlassen."

    Während Nagelsmann in jüngster Vergangenheit besonders von Anton als hervorragenden "Connector" innerhalb des DFB-Teams sprach, sorgte Rüdigers Reservistendasein hinter dem Duo Schlotterbeck und Tah hatte im Vorfeld der WM durchaus für Diskussionen. Schließlich war der 33-Jährige vor nicht allzu langer Zeit noch Schlüsselspieler und Abwehrchef unter Nagelsmann. Dann aber mehrten sich Verletzungen und kleinere wie größere "Skandale" bei Rüdiger, während sich besonders Tah als Führungsspieler beim FC Bayern etablierte und Schlotterbeck sowohl mit Leistung als auch mit seinem linken Fuß überzeugte. 

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  • Antonio RüdigerGetty Images

    Konfliktpotenzial bei der WM? Antonio Rüdiger straft Kritiker Lügen

    Dass Nagelsmann die Besetzung des linken Innenverteidigers mit einem spielstarken Linksfuß wichtig ist, machte er in seinem vielbeachteten kicker-Interview im März deutlich. Seitdem war quasi fast schon entschieden, dass Rüdiger bei der WM im Normalfall zunächst die Bank drücken wird. Diese Rolle hat er nun aber für sich angenommen.

    "Meine Rolle ist so und ich akzeptiere und respektiere sie", sagte er beim spanischen Ableger von DAZN nach dem WM-Auftakt: "Am Ende ist das Wichtigste das Team" und seine Erfahrung könne helfen, "die Leute zu unterstützen". Diese Denkweise imponierte auch TV-Experte Thomas Müller. 

    "Was ich wirklich super finde: Er identifiziert sich voll damit, dass er der Erste ist, der in die Innenverteidigung reinkommt", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei Magenta über den ins zweite Glied gerückte Innenverteidiger von Real Madrid.

    Vor dem Turnierstart hatte Lothar Matthäus aufgrund von Rüdigers durchaus streitbarem Verhalten in den vergangenen Monaten und Jahren auf und neben dem Platz sogar Sorgen geäußert. Danach gefragt, ob er im DFB-Kader Konfliktpotenzial sehe, antwortete der Rekordnationalspieler: "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will. Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben!"

    Das hat er offensichtlich - und erfreut damit nicht nur Müller und den Bundestrainer.

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