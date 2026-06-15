"Das ist der Schlüssel!" Julian Nagelsmann adelt zwei DFB-Reservisten für besondere Szene beim 7:1 über Curacao

Dass Nagelsmann die Besetzung des linken Innenverteidigers mit einem spielstarken Linksfuß wichtig ist, machte er in seinem vielbeachteten kicker-Interview im März deutlich. Seitdem war quasi fast schon entschieden, dass Rüdiger bei der WM im Normalfall zunächst die Bank drücken wird. Diese Rolle hat er nun aber für sich angenommen.

"Meine Rolle ist so und ich akzeptiere und respektiere sie", sagte er beim spanischen Ableger von DAZN nach dem WM-Auftakt: "Am Ende ist das Wichtigste das Team" und seine Erfahrung könne helfen, "die Leute zu unterstützen". Diese Denkweise imponierte auch TV-Experte Thomas Müller.

"Was ich wirklich super finde: Er identifiziert sich voll damit, dass er der Erste ist, der in die Innenverteidigung reinkommt", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei Magenta über den ins zweite Glied gerückte Innenverteidiger von Real Madrid.

Vor dem Turnierstart hatte Lothar Matthäus aufgrund von Rüdigers durchaus streitbarem Verhalten in den vergangenen Monaten und Jahren auf und neben dem Platz sogar Sorgen geäußert. Danach gefragt, ob er im DFB-Kader Konfliktpotenzial sehe, antwortete der Rekordnationalspieler: "Man muss da Antonio Rüdiger nennen, der mehrmals Dinge gemacht hat, die Schlagzeilen produziert haben, die man nicht braucht und nicht lesen will. Er muss sich bei der WM absolut im Griff haben!"

Das hat er offensichtlich - und erfreut damit nicht nur Müller und den Bundestrainer.