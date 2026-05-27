"Das ist dann blöd": Nicht-WM-Fahrer erfuhr von Julian Nagelsmanns Absage durch die Medien

Wichtiger sei ihm "der Kontakt zu den Spielern und auch Erklärungen zu geben, warum es so ist. Der Weg ist der richtige, die Spieler persönlich zu informieren - im guten wie im schlechten Fall."

Er verriet: "Aber es stand immer erst in den Medien, wenn es die Spieler schon wussten. Mit Ausnahme von einem. Da stand es in den Medien und der hatte noch keinen Anruf von mir bekommen. Das ist dann blöd. In allererster Linie für den Spieler." Den Namen des nicht-berücksichtigten Spielers nannte er nicht, unterstrich aber nochmal: "Für den Spieler war es dann doch eine blöde Situation."

Jedoch könne er "nix dafür, was die Medien schreiben. Aber ich finde, man sollte mit jedem Spieler vorher reden."

Wie das anderen Nationen handhabten, sei ihm egal, so der Bundestrainer. Das einzige Problem an seiner Vorgehensweise sei "dieses Leaken, aber das hat mich persönlich nicht sonderlich gestört."

Als Beispiel nannte Nagelsmann noch den nicht nominierten Fiorentina-Verteidiger Robin Gosens: " Ich habe ihn angerufen und ich finde das auch wichtig. Er wird jetzt bei der WM TV-Experte sein und ich finde, es ist wichtig, den Spielern auch zu sagen, was die Gründe sind und dass man auch weiter gut zusammen arbeitet."