Ein DFB-Spieler hat aus den Medien von seiner Nichtnominierung für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erfahren: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zum Auftakt des DFB-Trainingslagers vor der WM-Endrunde verraten, dass ein nicht-nominierter Spieler bereits vor seinem Anruf wusste, dass er nicht Teil des 26-köpfigen DFB-Kaders ist.
"Das ist dann blöd": Nicht-WM-Fahrer erfuhr von Julian Nagelsmanns Absage durch die Medien
Kritik an Nagelsmanns Vorgehen
Nagelsmann nahm im Rahmen einer Pressekonferenz nochmal Stellung zum Prozedere rund um die Nominierung seines Aufgebots. Der 38-Jährige hatte dazu im Vorfeld alle Spieler per Telefon über ihre Berücksichtigung informiert. Ebenso unterrichtete er WM-Kandidaten, die es am Ende nicht geschafft hatten.
Das Vorgehen rief durchaus Kritik hervor, da in den Tagen vor der Verkündung am vergangenen Donnerstag bereits zahlreiche Namen durchgesickert waren. "Natürlich kann ich mich hinsetzen und einen Zettel ausrollen und sagen, so das sind die Spieler. Damit verhinderst du natürlich, dass es vorher schon in den Medien steht", so Nagelsmann. Das sei ihm aber "egal".
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Nagelsmann: "Man sollte mit jedem Spieler vorher reden"
Wichtiger sei ihm "der Kontakt zu den Spielern und auch Erklärungen zu geben, warum es so ist. Der Weg ist der richtige, die Spieler persönlich zu informieren - im guten wie im schlechten Fall."
Er verriet: "Aber es stand immer erst in den Medien, wenn es die Spieler schon wussten. Mit Ausnahme von einem. Da stand es in den Medien und der hatte noch keinen Anruf von mir bekommen. Das ist dann blöd. In allererster Linie für den Spieler." Den Namen des nicht-berücksichtigten Spielers nannte er nicht, unterstrich aber nochmal: "Für den Spieler war es dann doch eine blöde Situation."
Jedoch könne er "nix dafür, was die Medien schreiben. Aber ich finde, man sollte mit jedem Spieler vorher reden."
Wie das anderen Nationen handhabten, sei ihm egal, so der Bundestrainer. Das einzige Problem an seiner Vorgehensweise sei "dieses Leaken, aber das hat mich persönlich nicht sonderlich gestört."
Als Beispiel nannte Nagelsmann noch den nicht nominierten Fiorentina-Verteidiger Robin Gosens: " Ich habe ihn angerufen und ich finde das auch wichtig. Er wird jetzt bei der WM TV-Experte sein und ich finde, es ist wichtig, den Spielern auch zu sagen, was die Gründe sind und dass man auch weiter gut zusammen arbeitet."
Deutschlands WM-Kader:
Position Spieler Verein Rückennummer Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Tor Manuel Neuer FC Bayern München 1 Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensive Felix Pavlovic FC Bayern München 5 Defensive David Raum RB Leipzig 22 Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensive Jonathan Tah FC Bayern München 4 Defensive Malick Thiaw Newcastle United 24 Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 20 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Offensive Leon Goretzka FC Bayern München 8 Offensive Kai Havertz FC Arsenal 7 Offensive Lennart Karl FC Bayern München 25 Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Offensive Jamal Musiala FC Bayern München 10 Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Offensive Florian Wirtz FC Liverpool 17 Offensive Nick Woltemade Newcastle United 11
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".