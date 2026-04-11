Bei Real Madrid herrscht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den FC Girona zum Auftakt des 31. LaLiga-Spieltags am Freitagabend mal wieder Schiedsrichter-Ärger.
"Das ist auch auf dem Mond ein Elfmeter": Bei Real Madrid herrscht nach bitterem Rückschlag mal wieder riesiger Ärger über den Schiedsrichter
Foul an Kylian Mbappe? Real Madrid wollte kurz vor Schluss einen Elfmeter
"Für mich ist das ein klarer Elfmeter - hier und auch auf dem Mond", schimpfte Reals Trainer Alvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz nach der Partie über die Szene, die die königlichen Gemüter erhitzte.
Was war passiert? In der 88. Minute ging Reals Offensivstar Kylian Mbappe nach schönem Solo und einem Einsteigen von Gironas Innenverteidiger Vitor Reis am Fünfmeterraum zu Boden. Mbappe war nach einer Finte mit Reis zusammengeprallt, der sein Bein leicht stehen ließ. Bis dahin ein Elfmeter, den man durchaus hätte geben, allerdings auch nicht zwingend hätte pfeifen müssen. Wichtiger war aber, dass Gironas Abwehrmann Mbappe auch mit dem Ellbogen im Gesicht traf, was den theatralisch wirkenden Fall des 27-jährigen Stürmers erklärte.
Für Schiedsrichter Javier Alberola Rojas war der Ellbogenschlag auf dem Platz schwer zu erkennen, wenngleich Mbappes blutende Wunde im Gesicht einen Hinweis darauf gab. Alberola Rojas entschied sich zum Ärger der Madrilenen gegen einen Elfmeterpfiff - und dass der VAR nicht eingriff, ließ die Emotionen bei Real zusätzlich hoch kochen. Bei Ansicht der Wiederholungen hätte dem Videoschiedsrichter der Ellbogenkontakt gegen Mbappe auffallen müssen.
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Real Madrid: Auch nach der Niederlage gegen Bayern gab es Schiedsrichter-Ärger
"Ich verstehe nicht, warum der VAR nicht eingegriffen hat", polterte Arbeloa. "Wenn er Lust hat, meldet er sich - und wenn nicht, dann eben nicht." Der Real-Coach lieferte zudem ein weiteres Argument für seinen Unmut: "In der ersten Halbzeit haben sie Kylian ein Foul abgepfiffen, das meiner Meinung nach deutlich weniger ernsthaft war als das in der Elfmeter-Szene. So ist es einfach."
Wütende Äußerungen über Schiedsrichterleistungen sind bei Real mittlerweile beinahe Alltag geworden. Beispielsweise hatte Vinicius im Dezember nach dem 2:1-Sieg gegen Alaves gegen den Unparteiischen geätzt, weil jener ihm kurz vor Schluss nach einem vermeintlichen Foulspiel im Strafraum keinen Elfmeter gewährte: "Eindeutig, es war völlig eindeutig. Er pfeift das nicht, weil ich es bin", soll Vinicius' Vorwurf laut Mundo Deportivo gelautet haben.
Und erst jüngst regte sich Trainer Arbeloa nach dem 1:2 gegen den FC Bayern München im Viertelfinalhinspiel der Champions League über zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Michael Oliver auf. Insbesondere war es Arbeloa ein Dorn im Auge, dass FCB-Verteidiger Jonathan Tah nach einem Einsteigen gegen Mbappe, bei dem er den Franzosen an der Achillesferse traf, nicht die Rote, sondern nur die Gelbe Karte sah. "Ich weiß nicht, wie er (Tah, d. Red.) für das Foul an Mbappe keine Rote Karte bekommen konnte, das sind Entscheidungen, die man nicht verstehen kann", so Arbeloa.
Real Madrid droht eine Saison ohne Titel
Für Real wäre ein Elfmeter und ein möglicher später Siegtreffer gegen Girona umso wichtiger gewesen, da man so nun einen vielleicht entscheidenden Rückschlag im Kampf um den spanischen Meistertitel hinnehmen musste. Sollte Tabellenführer FC Barcelona am Samstagabend das Stadtderby gegen Espanyol gewinnen, würde Barca den Vorsprung auf Real sieben Spieltage vor Saisonende bereits auf neun Punkte ausbauen.
Federico Valverde hatte Real am Freitagabend zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung gebracht. Allerdings schlug Girona wenig später zurück, nach gut einer Stunde traf Thomas Lemar zum Ausgleich und gleichbedeutend auch zum Endstand.
Real, das in der Copa del Rey im Achtelfinale sensationell an Zweitligist Albacete gescheitert war, droht mehr und mehr eine titellose Saison. Auch in der Champions League könnte der Traum von einer Trophäe am Mittwoch bereits vorbei sein. Das Viertelfinalhinspiel gegen den FC Bayern München hatten die Madrilenen zuhause mit 1:2 verloren und benötigen daher beim Rückspiel in der Allianz-Arena einen Kraftakt, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen.
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Barcelona kann Real Madrid distanzieren: Die Top-4 in LaLiga
Platz
Verein
Spiele
Punkte
1
FC Barcelona
30
76
2
Real Madrid
31
70
3
FC Villarreal
30
58
4
Atletico Madrid
30
57