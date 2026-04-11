"Das ist auch auf dem Mond ein Elfmeter": Bei Real Madrid herrscht nach bitterem Rückschlag mal wieder riesiger Ärger über den Schiedsrichter

"Für mich ist das ein klarer Elfmeter - hier und auch auf dem Mond", schimpfte Reals Trainer Alvaro Arbeloa auf der Pressekonferenz nach der Partie über die Szene, die die königlichen Gemüter erhitzte.

Was war passiert? In der 88. Minute ging Reals Offensivstar Kylian Mbappe nach schönem Solo und einem Einsteigen von Gironas Innenverteidiger Vitor Reis am Fünfmeterraum zu Boden. Mbappe war nach einer Finte mit Reis zusammengeprallt, der sein Bein leicht stehen ließ. Bis dahin ein Elfmeter, den man durchaus hätte geben, allerdings auch nicht zwingend hätte pfeifen müssen. Wichtiger war aber, dass Gironas Abwehrmann Mbappe auch mit dem Ellbogen im Gesicht traf, was den theatralisch wirkenden Fall des 27-jährigen Stürmers erklärte.

Für Schiedsrichter Javier Alberola Rojas war der Ellbogenschlag auf dem Platz schwer zu erkennen, wenngleich Mbappes blutende Wunde im Gesicht einen Hinweis darauf gab. Alberola Rojas entschied sich zum Ärger der Madrilenen gegen einen Elfmeterpfiff - und dass der VAR nicht eingriff, ließ die Emotionen bei Real zusätzlich hoch kochen. Bei Ansicht der Wiederholungen hätte dem Videoschiedsrichter der Ellbogenkontakt gegen Mbappe auffallen müssen.