"Das interessiert ihn nicht und mich auch nicht": Manuel Neuer gibt klares Statement zu Julian Nagelsmann und DFB-Rückkehr ab

"Wir haben kein schlechtes Verhältnis, wir haben ein gutes Verhältnis", sagte der langjährige Nationaltorhüter im ZDF-Sportstudio und ergänzte: "Was dann von außen gesprochen wird, ich glaube, das interessiert ihn nicht und mich auch nicht, und deshalb sind wir da entspannt."

Zuletzt hatte unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus behauptet, Nagelsmann würde wegen des angespannten Verhältnisses zu Neuer diesen nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren.

Die Rufe nach einem Comeback von Neuer in der DFB-Elf mit Blick auf die WM im Sommer waren zuvor wieder lauter geworden, nicht zuletzt nach der starken Leistung des 40-Jährigen im Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern in der Champions League bei Real Madrid (2:1).