Das historische WM-Abschneiden ist nur ein schwacher Trost: Thomas Tuchel und England irgendwo zwischen Stolz und Trauer

"Es ist die erste Medaille seit 60 Jahren, die beste WM auf fremden Boden", sagte Tuchel nach dem 6:4 (4:0) gegen Frankreich: "Ich hoffe, dass die Spieler darauf stolz sind. Vor 18 Monaten haben wir das größte Ziel ausgerufen, wir waren sehr, sehr ambitioniert."

Dass es nicht für den Titel gereicht habe, sei "sehr schmerzhaft", der Schmerz werde "vergehen, aber die Narbe bleibt". Tuchel lobte seine Mannschaft, die "etwas ganz Besonderes geschaffen und das erneut gezeigt hat". Er richtete ein "massives Kompliment für die Mentalität" an sein Team. "Das", fügte Tuchel an, "war absolut brillant."

Das Spektakel beim Abschied von Frankreichs Erfolgstrainer Didier Deschamps hatte ihm nochmal alles abverlangt. "Es ist schwierig, das reicht für vier Spiele", sagte Tuchel. Das Happy End war auch für ihn eine Genugtuung nach der heftigen Kritik der vergangenen Tage.

Dennoch blieb das Gefühl, dass für diese starke Mannschaft mit den Superstars Harry Kane und Bellingham mit besseren Trainerentscheidungen und etwas Glück noch mehr möglich gewesen wäre. Tatsächlich hatte ja nicht viel gefehlt, um erstmals seit 1966 wieder ins WM-Endspiel einzuziehen, im Halbfinale gegen Argentinien brach England ganz spät ein. Das bittere 1:2 gegen Lionel Messi, das Experten, Fans und Medien Tuchel ankreideten, kostete dem 52-Jährigen eine Menge Kredit.