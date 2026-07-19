Beim Jubelfoto versteckte sich Thomas Tuchel mit der Bronzemedaille um den Hals in der Ecke hinter Jude Bellingham. Doch als der deutsche Trainer an der Seite seiner Spieler nach einem aberwitzigen Spiel mit zehn Toren stolz durch das Stadion in Miami schritt und den Jubel der Fans genoss, wurde ihm dieser historische Erfolg bewusst: Platz drei bedeutete das beste WM-Ergebnis Englands seit 1966 - und war für Tuchel mehr als nur ein Trostpreis.
Das historische WM-Abschneiden ist nur ein schwacher Trost: Thomas Tuchel und England irgendwo zwischen Stolz und Trauer
"Es ist die erste Medaille seit 60 Jahren, die beste WM auf fremden Boden", sagte Tuchel nach dem 6:4 (4:0) gegen Frankreich: "Ich hoffe, dass die Spieler darauf stolz sind. Vor 18 Monaten haben wir das größte Ziel ausgerufen, wir waren sehr, sehr ambitioniert."
Dass es nicht für den Titel gereicht habe, sei "sehr schmerzhaft", der Schmerz werde "vergehen, aber die Narbe bleibt". Tuchel lobte seine Mannschaft, die "etwas ganz Besonderes geschaffen und das erneut gezeigt hat". Er richtete ein "massives Kompliment für die Mentalität" an sein Team. "Das", fügte Tuchel an, "war absolut brillant."
Das Spektakel beim Abschied von Frankreichs Erfolgstrainer Didier Deschamps hatte ihm nochmal alles abverlangt. "Es ist schwierig, das reicht für vier Spiele", sagte Tuchel. Das Happy End war auch für ihn eine Genugtuung nach der heftigen Kritik der vergangenen Tage.
Dennoch blieb das Gefühl, dass für diese starke Mannschaft mit den Superstars Harry Kane und Bellingham mit besseren Trainerentscheidungen und etwas Glück noch mehr möglich gewesen wäre. Tatsächlich hatte ja nicht viel gefehlt, um erstmals seit 1966 wieder ins WM-Endspiel einzuziehen, im Halbfinale gegen Argentinien brach England ganz spät ein. Das bittere 1:2 gegen Lionel Messi, das Experten, Fans und Medien Tuchel ankreideten, kostete dem 52-Jährigen eine Menge Kredit.
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Gibt es bei der Heim-EM 2028 ein versöhnliches Ende für Thomas Tuchel?
Das spürte Tuchel auch am Abend vor dem Duell mit Frankreich. Die Pressekonferenz, die er dort geben musste, "hat sich angefühlt, als wären wir in der Gruppenphase ohne Sieg rausgeflogen", sagte er: "24 Stunden später haben wir den größten Erfolg seit 60 Jahren." Es helfe also, alles immer in Relation zu setzen.
Umso wichtiger war dieser Erfolg im kleinen Finale gegen Frankreich. "Es war die perfekte Gelegenheit zu sehen, ob Tuchel aus der Niederlage in Atlanta gelernt hatte", schrieb der Telegraph: "Diesmal beendete England die Partie mit genauso vielen Angreifern wie Verteidigern auf dem Platz. Sie retteten sich gerade noch so auf den dritten Platz. Ein kleiner Fortschritt."
Tuchel hob derweil erneut die Leistung der Mannschaft hervor. "Vor acht Jahren waren die Franzosen Weltmeister. Vor vier Jahren standen sie im Finale. Es gibt einen kleinen Rückstand, aber das ist kein Problem", sagte Tuchel: "Wir wollen ihn aufholen. Wir haben sie geschlagen, das war der erste Schritt."
Weitere müssen folgen, schließlich ist nach der WM vor der Heim-EM: 2028 soll es in England endlich klappen mit dem ersten großen Titel für das Mutterland des Fußballs seit dem WM-Triumph 1966. Auch dann wird Tuchel wieder das größte Ziel ausrufen. Wenn er darf.
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Häufig gestellte Fragen
Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.
Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal.
Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).
Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17), Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).
Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.
Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.
- Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)
Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.
Er ist Vater zweier Töchter.
Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.
Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.
Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.