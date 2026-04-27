"Das hat er schon in England gezeigt!" PSG-Trainer Luis Enrique schwärmt von Vincent Kompany und dem FC Bayern

Zu der Tatsache, dass alle seine wichtigen Spieler ihre Wehwehchen vor den entscheidenden Saisonspielen auskuriert haben, meinte der Coach: "Das ist die Magie der Champions League, jeder möchte dabei sein, das gibt dir besondere Energie."

Diese versprühte auch Zauberfuß Khvicha Kvaratskhelia. "Es wird ein schwieriges Spiel, Bayern ist gut in Form, aber wir sind PSG", sagte der Georgier: "Wir sind zu allem in der Lage und können jeden schlagen."

Vor Bayern-Kapitän Manuel Neuer habe er großen Respekt, "ich halte ihn für einen der besten Torhüter der Welt. Er ist eine Legende. Wir wissen, was er kann." Aber, meinte der Offensivspieler, "wir haben letztes Mal zwei Tore gegen ihn geschossen..."

Das allerdings war beim vorletzten Treffen, beim 2:0 für PSG im Halbfinale der Klub-WM. Beim jüngsten Duell in der Ligaphase der Königsklasse hieß der Sieger in Paris dagegen FC Bayern (2:1). Die Münchner gewannen die vergangenen fünf Vergleiche in der Champions League allesamt (7:1 Tore).