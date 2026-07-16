Der FC Chelsea hat mit einem Social-Media-Post zu Enzo Fernandez, der beim WM-Halbfinalsieg Argentiniens gegen England den Ausgleich erzielte, für heftigen Unmut bei den eigenen Anhängern gesorgt und den Beitrag nach einer Welle der Kritik gelöscht. Die Gemüter im englischen Fußball kochen ohnehin schnell über, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Wenn dann jedoch der eigene Verein dem Gegner virtuell applaudiert, ist die Grenze für viele Anhänger überschritten. Genau in dieses Wespennest hat die Medienabteilung des FC Chelsea gegriffen.
Das ging komplett nach hinten los! Shitstorm erfasst den FC Chelsea nach harter Kritik der eigenen Fans
Nach dem dramatischen Halbfinal-Aus der Three Lions bei der Weltmeisterschaft in Atlanta luden die Londoner auf ihren Social-Media-Kanälen ein Foto hoch, das ihren Mittelfeldakteur Enzo Fernandez beim Jubel zeigte. Versehen war der Beitrag lediglich mit dem Namen des Spielers und einem Explosions-Emoji.
Die Reaktion der eigenen Anhängerschaft folgte prompt und mit voller Wucht. Der Vorwurf der Instinktlosigkeit stand sofort im Raum, da Fernandez mit seinem Treffer maßgeblich zum Ausscheiden Englands beigetragen hatte.
- Getty
Chelsea: Shitstorm wegen Post zu Enzo Fernandez
In der hitzigen Partie im Mercedes-Benz Stadium war England zunächst durch einen Treffer von Anthony Gordon in Führung gegangen und schnupperte bereits am Einzug ins Endspiel. Fernandez, der im Laufe der Partie mehrfach gefährlich aus der Distanz abgeschlossen hatte, erlöste den amtierenden Weltmeister schließlich fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumgrenze, der unhaltbar für Keeper Jordan Pickford einschlug.
In der Nachspielzeit besiegelte Lautaro Martinez nach einer Flanke von Lionel Messi per Kopf den bitteren 2:1-Endstand aus Sicht der Engländer. Dass der eigene Klub den Torschützen des sportlichen Rivalen feierte, stieß den Chelsea-Fans daher extrem sauer auf. Die Kommentarspalten füllten sich binnen kürzester Zeit mit wütenden Statements.
Fans stark erbost wegen Fernandez-Post
"Im Ernst? Wir sind ein englischer Fußballverein. Schwache Leistung meines Vereins. Einfach schwach", schrieb ein Fan beispielsweise. Ein anderer Anhänger stellte die Sinnfrage hinter der Social-Media-Strategie: "Warum zum Teufel postet ihr das als englischer Verein, wenn er gegen England getroffen hat?"
Ein weiterer Chelsea-Sympathisant bemängelte: "Das beweist mal wieder, wie sehr ihr heutzutage den Bezug zur Realität verloren habt... Euer Kapitän wird sich sicher freuen, diesen Beitrag zu sehen."
Die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Teilen der Fanszene und dem argentinischen Mittelfeldspieler goss zusätzlich Öl ins Feuer. Fernandez stand an der Stamford Bridge zuletzt sportlich wie abseits des Rasens unter genauer Beobachtung. Ein User brachte diese Diskrepanz in den Kommentaren deutlich zum Ausdruck: "Habt doch mal ein Gespür für die Stimmung - einfach widerlich. Vor allem, wenn dieser Spieler uns bei jeder Gelegenheit ins Gesicht spucken würde."
- Getty Images
Verlässt Enzo Fernandez den FC Chelsea?
Hintergrund dieser Abneigung sind wiederkehrende Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied des Argentiniers aus London. Fernandez hatte in der Vergangenheit öffentlich mit einem Leben in Spanien geliebäugelt, zudem gab es konkrete Gerüchte über ein Interesse von Real Madrid. Diese Avancen blieben von Vereinsseite nicht ungehört: Im April belegte Chelsea den Nationalspieler wegen seiner Wechsel-Interviews mit einer internen Sperre für zwei Spiele.
Trotz der jüngsten Verwerfungen und der heftigen Fan-Reaktionen, die Chelsea schlussendlich dazu bewegten, den besagten Social-Media-Beitrag zu entfernen, plant man fest mit dem Mittelfeldspieler. Der neue Chelsea-Trainer Xabi Alonso betonte erst kürzlich öffentlich, dass er den Vizekapitän der Blues unbedingt auch in der kommenden Spielzeit in seinem Kader sehen möchte.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen
Häufig gestellte Fragen
Der Chelsea Football Club wurde am 10. März 1905 in London-Fulham gegründet.
Der FC Chelsea gehört seit Mai 2022 dem Konsortium BlueCo. Die Eigentümergruppe um den US-amerikanischen Geschäftsmann Todd Boehly und die Investmentgesellschaft Clearlake Capital erwarb den Verein für rund 2,5 Milliarden Pfund von Vorbesitzer Roman Abramovich.
Die Blues spielen an der Stamford Bridge, einem Stadion im Londoner Stadtteil Fulham. Offiziell eröffnet wurde die Heimspielstätte des FC Chelsea bereits im Jahr 1877 - also noch vor der Vereinsgründung. In 1905 übernahm der Klub die Leichtathletikarena und baute sie in ein Fußballstadion um.
Im Vergleich der englischen Topklubs ist die Stamford Bridge eines der kleineren Stadien. Die Arena hat eine Kapazität für rund 41.000 Fans.
Mit 34 großen Titeln gehört der Chelsea FC zu den erfolgreichsten Fußballklubs in England. Neben nationalen Pokalen konnten die Blues auch international die größten Wettbewerbe gewinnen: In 2012 und 2021 holten sie die Champions-League-Trophäe nach Hause.
Der FC Chelsea konnte insgesamt sechsmal die englische Meisterschaft für sich entscheiden. Den ersten Titel holte der Klub in der Saison 1954/55, als die Liga noch First Division hieß, seit 2004/05 kamen noch fünf weitere Trophäen dazu.
Ron Harris ist Rekordspieler beim Chelsea FC. Zwischen 1961 und 1980 absolvierte der Innenverteidiger 748 Pflichtspiele für die Blues.
Toptorschütze des Vereins ist ein Mittelfeldspieler: Frank Lampard konnte in 648 Einsätzen 211-mal zuschlagen.
Zahlreiche Weltstars haben bereits das Trikot der Blues getragen, die wohl bekanntesten Namen stammen aus der Erfolgsphase seit den frühen 2000ern. Unter anderem standen Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Petr Cech, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Claude Makelele, N’Golo Kante, Ashley Cole und Michael Ballack für die Londoner auf dem Rasen.
Auch auf der Trainerbank haben schon einige bekannte Namen gesessen. Den größten Erfolg hatte Chelsea unter Jose Mourinho, mit ihm an der Seitenlinie holte der Verein acht Titel (u. a. 3x Premier League, 3x League Cup, 1x FA Cup, 1x Community Shield). Bei den beiden CL-Trophäen coachten Roberto Di Matteo (2012) und Thomas Tuchel (2021), unter Carlo Ancelotti holten die Blues das Double aus Liga und FA Cup (2009/10).
Aufgrund der Vereinsfarben ist der FC Chelsea auch unter dem Spitznamen "The Blues" bekannt.