"Im Ernst? Wir sind ein englischer Fußballverein. Schwache Leistung meines Vereins. Einfach schwach", schrieb ein Fan beispielsweise. Ein anderer Anhänger stellte die Sinnfrage hinter der Social-Media-Strategie: "Warum zum Teufel postet ihr das als englischer Verein, wenn er gegen England getroffen hat?"

Ein weiterer Chelsea-Sympathisant bemängelte: "Das beweist mal wieder, wie sehr ihr heutzutage den Bezug zur Realität verloren habt... Euer Kapitän wird sich sicher freuen, diesen Beitrag zu sehen."

Die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Teilen der Fanszene und dem argentinischen Mittelfeldspieler goss zusätzlich Öl ins Feuer. Fernandez stand an der Stamford Bridge zuletzt sportlich wie abseits des Rasens unter genauer Beobachtung. Ein User brachte diese Diskrepanz in den Kommentaren deutlich zum Ausdruck: "Habt doch mal ein Gespür für die Stimmung - einfach widerlich. Vor allem, wenn dieser Spieler uns bei jeder Gelegenheit ins Gesicht spucken würde."