Lionel Messi revolutioniert sein eigenes Spiel bei der WM durch extremes Gehen. Einem Bericht der BBC zufolge steht der Superstar vor dem Halbfinale gegen England im Fokus erstaunlicher Daten. Konkret absolviert Messi laut des Berichts pro 90 Minuten lediglich eine Strecke von 8,2 Kilometern. Noch drastischer fällt die Statistik bei den Sprints aus: Durchschnittlich zieht der Superstar nur noch 2,7-mal pro Partie das Tempo entscheidend an. Vor vier Jahren lag dieser Wert mit 5,3 Sprints noch fast doppelt so hoch.
Das gibt es bei keinem anderen Spieler! Erstaunliche Laufdaten von Lionel Messi enthüllt
Doch hinter dieser scheinbaren Passivität steckt ein intelligenter Plan: Messi teilt sich seine Kräfte schlicht strategisch ein, um in den entscheidenden, spielverändernden Momenten die maximale Explosivität abzurufen. Dass er fast die Hälfte seiner Zeit auf dem Rasen - exakt 47 Prozent der zurückgelegten Gesamtdistanz - im Gehen verbringt, ist kein Zeichen von körperlichem Verschleiß, sondern das Resultat einer durchaus bemerkenswerten Evolution.
Denn trotz der verringerten Laufleistung bleibt der Einfluss des Kapitäns auf das argentinische Offensivspiel weiter unerreicht. Messi verzeichnete im bisherigen Turnierverlauf bereits 33 Torschüsse und kreierte 21 hochkarätige Torchancen. In der Summe bedeuten diese 54 Offensivaktionen den absoluten Spitzenwert bei einer Weltmeisterschaft seit der legendären Darbietung von Diego Maradona im Jahr 1986.
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WM-Torschützenliste: Lionel Messi auf Platz eins
Mit acht erzielten Treffern und drei Torvorlagen führt er zudem gemeinsam mit dem Franzosen Kylian Mbappe die Torschützenliste für den Goldenen Schuh an. Die Zahlen beweisen: Seine fußballerische Intelligenz hat die schwindende Physis kompensiert.
Diese Transformation spiegelt eine Karriere wider, in der sich Messi stetig taktisch anpasste. Einst wirbelte er als pfeilschneller Flügelstürmer beim FC Barcelona, ehe ihn Pep Guardiola zur falschen Neun umfunktionierte.
Heute agiert er bei Inter Miami und in der Nationalmannschaft als tief stehender Spielmacher. Messi selbst sagte zu dieser Entwicklung: "Früher habe ich nicht viel auf Taktik geachtet. Aber unter Guardiola habe ich enorm viel gelernt. Ich begann, Räume und Ballbesitz zu verstehen und zu begreifen, wie das Spiel wirklich funktioniert."
Gelingt Argentinien gegen England Historisches?
Der Fußball habe sich im Laufe der Jahre drastisch professionalisiert, so Messi weiter: "Der Fußball hat sich stark gewandelt. Die Spielweise, die Systeme. Das heutige Spiel ist viel taktischer und physischer geprägt als früher. Früher gab es mehr freie Räume."
Vor dem Halbfinale im Atlanta Stadium am Mittwoch steht der englischen Nationalmannschaft nun eine Mammutaufgabe bevor. Die Three Lions müssen ein Mittel finden, um den wandelnden Spielgestalter kaltzustellen.
Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, wie schwer dieses Unterfangen ist: In seinen letzten 15 WM-Einsätzen seit Beginn der WM 2022 gelang es einzig der polnischen Auswahl, ein Spiel zu beenden, ohne dass Messi selbst traf oder ein Tor direkt vorbereitete. Für die Albiceleste geht es zudem um den historischen Meilenstein, als erste Nation seit Brasilien im Jahr 1962 den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen.
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Häufig gestellte Fragen
Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.
Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.
Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.
Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.
Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.
Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.
Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.
Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.
Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.
Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.
Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.
Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.
Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.
Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund 930 Millionen Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.
Aktuell steht er bei 45 Mannschaftstiteln – das ist Rekord. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.
Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.
Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.
Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".