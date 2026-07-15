Doch hinter dieser scheinbaren Passivität steckt ein intelligenter Plan: Messi teilt sich seine Kräfte schlicht strategisch ein, um in den entscheidenden, spielverändernden Momenten die maximale Explosivität abzurufen. Dass er fast die Hälfte seiner Zeit auf dem Rasen - exakt 47 Prozent der zurückgelegten Gesamtdistanz - im Gehen verbringt, ist kein Zeichen von körperlichem Verschleiß, sondern das Resultat einer durchaus bemerkenswerten Evolution.

Denn trotz der verringerten Laufleistung bleibt der Einfluss des Kapitäns auf das argentinische Offensivspiel weiter unerreicht. Messi verzeichnete im bisherigen Turnierverlauf bereits 33 Torschüsse und kreierte 21 hochkarätige Torchancen. In der Summe bedeuten diese 54 Offensivaktionen den absoluten Spitzenwert bei einer Weltmeisterschaft seit der legendären Darbietung von Diego Maradona im Jahr 1986.