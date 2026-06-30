Das Gesicht der "Verlierergeneration" und eine vielsagende Statistik! Joshua Kimmich steht wie kein anderer im DFB-Team für Deutschlands WM-Versagen

Wenngleich Kimmich als designierter Erbe von Anführern wie Lothar Matthäus, Matthias Sammer oder Bastian Schweinsteiger sinnbildlich für die "Verlierergeneration" und diesmal sogar als Kapitän steht, wäre es zu plump, ihn im Vergleich zu einem Sane oder Goretzka für das erneute Scheitern an erster Stelle verantwortlich zu machen. Schließlich bringt Kimmich seit Jahren auf Vereinsebene beim FC Bayern München, der zweifellos zu den besten Klubs der Welt zählt, unumstritten Weltklasse-Leistungen. Dort aber auch auf seiner Paradeposition im zentralen Mittelfeld.

Unter Nagelsmann erlebte Kimmich hingegen ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel. In der WM-Qualifikation zeitweise im Zentrum gesetzt, änderte der Bundestrainer vor der WM seine Meinung und setzte ihn wie schon bei der EM wieder als Rechtsverteidiger ein. Von Spiel zu Spiel wurde immer deutlicher, wie vergeudet Kimmich - obwohl er mit dem Ball immer wieder auf die Sechs einrückte - in der Abwehr ist. Bezeichnend war, dass Kimmich während des Paraguay-Spiels sogar ab Minute 79 offiziell als Zentrumsspieler aufgeboten wurde. Gleichwohl mangelte es abermals an Alternativen. Nagelsmann verzichtete sogar komplett auf die Nominierung eines gestandenen Rechtsverteidigers, weshalb Innenverteidiger Waldemar Anton die Rolle übernahm.

Im Anschluss wirkte Kimmich bedenklicherweise fast schon routiniert, als er wie vor dreieinhalb Jahren ein deutsches WM-Scheitern erklären musste. "Schlimm", sagte Kimmich über das Deja-vu mit noch leicht glasigen Augen zunächst und führte kerzengerade stehend mit Händen in den Hüften aus: "Es ist nochmal bedeutender, als Kapitän auszuscheiden, weil man eine große Verantwortung für die Gruppe trägt. Diese Verantwortung fühle ich."

Kimmich erinnerte sich dabei an seinen bis heute geplatzten Kindheitstraum. "Ich kenne Deutschland als Kind vom Fernsehen: Da war es immer Halbfinale oder Finale. Das will man auch der jetzigen Generation geben", sagte er und richtete sich damit auch an die neuen Talente, die auch wegen der Bevorzugung seiner Generation wenig bis gar keine Rolle in Nord- und Mittelamerika spielten. "Fakt ist, dass wir das all den Menschen da draußen nicht geben konnten. Gerade in einer Zeit, wo es uns in Deutschland extrem guttun würde, etwas zu haben, worauf wir stolz sein können. Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht." Dafür trage allein die Mannschaft die Verantwortung. "Wir haben es verbockt, nicht die Trainer, die Medien oder der Schiedsrichter."