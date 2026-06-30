Nach dem Triumph in Brasilien vor rund zwölf Jahren war der Weg für die Nachkömmlinge eigentlich geebnet, die Erfolgswelle weiterzureiten und den nächsten großen Titel in ein schwarz-rot-goldenes Jubelmeer zu tragen. Eigentlich. Niklas Süle, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Leroy Sane - sie alle gehören jener Generation an, denen der nächste große Wurf zugetraut werden durfte. Und eben Joshua Kimmich, der seit seinem Debüt anno 2016 dabei symbolisch für den krachend gescheiterten Jahrgang 1995/96 - und die etwas älteren Spieler wie Antonio Rüdiger - steht.
Das Gesicht der "Verlierergeneration" und eine vielsagende Statistik! Joshua Kimmich steht wie kein anderer im DFB-Team für Deutschlands WM-Versagen
Kimmich als einziger mit über 100 Länderspielen ohne großen Titel
Doch die Suche nach dem ganz großen Titel ist ebenso niederschmetternd wie die WM-Bilanz seit Rio. Lediglich der Confed-Cup-Gewinn 2017 sprang heraus. Ein mehr als dürftiges Trostpflaster, das wohl nicht einmal eine kleine Stelle der nun noch größer gewordenen Wunde bedeckt. Zwar überstand das DFB-Team im Gegensatz zu 2018 und 2022 die Gruppenphase.
Das Aus gegen Paraguay im neu eingeführten Sechzehntelfinale mit 32 Teilnehmern ist jedoch keineswegs weniger blamabel. Zumal nach der Heim-EM offenbar derartige Euphorie geherrscht hatte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann unmittelbar nach dem bitteren Ausscheiden gegen Spanien kurzerhand den Gewinn des WM-Titels als Ziel ausgerufen hatte.
Davon war die deutsche Mannschaft zu jedem Zeitpunkt in diesem Turnier meilenweit entfernt. Selbst das 7:1 gegen Curacao war nicht vollends überzeugend und dürfte bei den Turnierfavoriten für maximal ein kurzes Hochziehen der Augenbrauen gesorgt haben. Letztlich fehlte es wie schon 2018 und 2022 an allen Ecken und Enden. Und mittendrin Kimmich, der einzige Nationalspieler mit über 100 Länderspielen ohne relevanten Titel. Der 31-Jährige hatte schon in der Vergangenheit betont, wie sehr ihn das deutsche Abschneiden bei Weltmeisterschaften beschäftigen würde. "Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen. Für mich ist heute der schwierigste Tag meiner Karriere", sagte er nach der WM in Katar und äußerte die Angst, zum Gesicht einer "Verlierergeneration" zu avancieren. So ist es nun gekommen. Leider.
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Für Kimmich ist das Scheitern (leider) kein Neuland
Wenngleich Kimmich als designierter Erbe von Anführern wie Lothar Matthäus, Matthias Sammer oder Bastian Schweinsteiger sinnbildlich für die "Verlierergeneration" und diesmal sogar als Kapitän steht, wäre es zu plump, ihn im Vergleich zu einem Sane oder Goretzka für das erneute Scheitern an erster Stelle verantwortlich zu machen. Schließlich bringt Kimmich seit Jahren auf Vereinsebene beim FC Bayern München, der zweifellos zu den besten Klubs der Welt zählt, unumstritten Weltklasse-Leistungen. Dort aber auch auf seiner Paradeposition im zentralen Mittelfeld.
Unter Nagelsmann erlebte Kimmich hingegen ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel. In der WM-Qualifikation zeitweise im Zentrum gesetzt, änderte der Bundestrainer vor der WM seine Meinung und setzte ihn wie schon bei der EM wieder als Rechtsverteidiger ein. Von Spiel zu Spiel wurde immer deutlicher, wie vergeudet Kimmich - obwohl er mit dem Ball immer wieder auf die Sechs einrückte - in der Abwehr ist. Bezeichnend war, dass Kimmich während des Paraguay-Spiels sogar ab Minute 79 offiziell als Zentrumsspieler aufgeboten wurde. Gleichwohl mangelte es abermals an Alternativen. Nagelsmann verzichtete sogar komplett auf die Nominierung eines gestandenen Rechtsverteidigers, weshalb Innenverteidiger Waldemar Anton die Rolle übernahm.
Im Anschluss wirkte Kimmich bedenklicherweise fast schon routiniert, als er wie vor dreieinhalb Jahren ein deutsches WM-Scheitern erklären musste. "Schlimm", sagte Kimmich über das Deja-vu mit noch leicht glasigen Augen zunächst und führte kerzengerade stehend mit Händen in den Hüften aus: "Es ist nochmal bedeutender, als Kapitän auszuscheiden, weil man eine große Verantwortung für die Gruppe trägt. Diese Verantwortung fühle ich."
Kimmich erinnerte sich dabei an seinen bis heute geplatzten Kindheitstraum. "Ich kenne Deutschland als Kind vom Fernsehen: Da war es immer Halbfinale oder Finale. Das will man auch der jetzigen Generation geben", sagte er und richtete sich damit auch an die neuen Talente, die auch wegen der Bevorzugung seiner Generation wenig bis gar keine Rolle in Nord- und Mittelamerika spielten. "Fakt ist, dass wir das all den Menschen da draußen nicht geben konnten. Gerade in einer Zeit, wo es uns in Deutschland extrem guttun würde, etwas zu haben, worauf wir stolz sein können. Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht." Dafür trage allein die Mannschaft die Verantwortung. "Wir haben es verbockt, nicht die Trainer, die Medien oder der Schiedsrichter."
Treten gleich mehrere Spieler der "Verlierergeneration" zurück?
Während unter anderem Sane und Goretzka wortlos durch die Interviewzone schlurften, wählte Havertz - für den es "erst" die zweite WM-Enttäuschung war - ebenfalls direkte Worte. "Zweimal reingeschissen. Die letzten Turniere waren nichts. Das Einzige, was sich sagen kann, ist: Entschuldigung." Der Torschütze zum letztlich wertlosen 1:1 ging sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete Deutschland im internationalen Vergleich kurzerhand als "zweitklassig". Havertz ergänzte: "Wir haben guten Fußball gespielt in den Turnieren, aber irgendetwas hat immer gefehlt. Wir Spieler müssen uns an die eigene Nase fassen. Für so ein riesiges Land mit so einer Historie – wenn man da immer wieder so früh herausfliegt, dann hat man es auch nicht verdient." Der Klang eines künftigen Führungsspielers.
Die ein oder andere "Größe" der vergangenen Jahre dürfte nach der WM nämlich den Schlussstrich ziehen, was unter anderem auch Mats Hummels in seiner Funktion als Experte bei MagentaTV durch die Blume forderte. Der Leistungsträger von 2014 könne sich vorstellen, dass "der ein oder andere zurücktreten" wird. "Es ist für mich kein Zufall, dass es seit der EM 2016 kein einziges starkes Turnier mehr gab. Und das hängt in erster Linie mit den Spielern zusammen."
Für Kimmich kommt - wie auch für Nagelsmann - ein Rückzug allerdings nicht infrage. "Ich habe immer die Power für einen erneuten Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", sagte er. Worte, die ob Kimmichs unbändigen Siegeswillen und Drang nach Erfolg wenig überraschen. Und wer weiß? Eventuell erlebt er diesen auch noch mit dem Adler auf der Brust. Als dann sehr wahrscheinlich Last Man Standing seiner Generation.
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DFB-Team: Abschneiden von Deutschland seit der WM 2014
Wettbewerb Runde Gegner beim Ausscheiden EM 2016 Halbfinale Frankreich (0:2) WM 2018 Gruppenphase Südkorea (0:2) EM 2021 Achtelfinale England (0:2) WM 2022 Gruppenphase Costa Rica (4:2, ausgeschieden wegen Torverhältnis) EM 2024 Viertelfinale Spanien (1:2 n.V.) WM 2026 Sechzehntelfinale Paraguay (3:4 i.E.)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".