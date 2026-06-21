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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Das gelang in den letzten 60 Jahren nur zwei anderen Spielern bei einer WM! Spanien-Star macht eine Horrorstatistik eindrucksvoll vergessen

Weltmeisterschaft
FEATURES
Spanien - Saudi-Arabien
Spanien
Saudi-Arabien
M. Oyarzabal
L. Yamal

Nach der blamablen Nullnummer gegen Kap Verde bekam Mikel Oyarzabal ganz besonders viel Spott ab. Im zweiten WM-Gruppenspiel schlug er wie ganz Spanien eindrucksvoll zurück.

Was wurde auf Spanien draufgehauen, nachdem einer der Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel in seinem ersten Gruppenspiel gegen WM-Neuling Kap Verde nicht mehr zustande brachte als ein 0:0.

Mikel Oyarzabal, die falsche Neun im Team von Trainer Luis de la Fuente, bekam ganz besonders viel Spott ab. Der Grund dafür: Gegen den tiefstehenden Gegner war Oyarzabal in vorderster Spitze häufig vollkommen isoliert. Und eine verheerende Statistik ging damit einher: In den ersten 30 Minuten gegen Kap Verde hatte der Offensivmann von Real Sociedad keinen einzigen Ballkontakt. Null. Zuvor war das in einem WM-Spiel noch keinem anderen Spieler passiert.

Zu sagen, dass es beim 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien besser lief, wäre komplett untertrieben. Denn als im zweiten Gruppenspiel eine halbe Stunde gespielt war, standen für Oyarzabal statt null Ballkontakten gleich mal satte drei Scorerpunkte zu Buche. Ein Kunststück, das seit 1966 zuvor nur zwei anderen Spielern gelungen war.

  • Lamine Yamal ist sofort prägend - Mikel Oyarzabal stellt den Superstar in den Schatten

    Wie wichtig Lamine Yamal für das spanische Spiel ist, war schon klar ersichtlich geworden, als der Superstar des FC Barcelona gegen Kap Verde nach gut 70 Minuten eingewechselt wurde. Für mehr reichte es da nach gerade überstandener Verletzung noch nicht, gegen Saudi-Arabien konnte Yamal nun von Beginn an spielen - und kam so richtig in der Weltmeisterschaft 2026 an.

    In der Anfangsphase war es immer wieder der 18-Jährige, der mehrere Gegenspieler beschäftigte, der im Gegensatz zum Auftakt für viel, viel mehr Esprit im Spiel des Europameisters sorgte. Die Geschichte der ersten Minuten war perfekt, als Yamal es war, der Spaniens erstes Tor bei dieser WM und gleichzeitig seinen ersten Treffer bei einer Weltmeisterschaft erzielte.

    Ein perfekter Pass Oyarzabals an den langen Pfosten bediente den Barca-Ausnahmekönner, Yamal musste nur noch einschieben. Den zweiten Treffer nach gut 20 Minuten besorgte Oyarzabal dann selbst, als er zaghaftes Klärungsverhalten von Saudi-Arabien ausnutzte, clever dazwischen ging und aus wenigen Metern einnetzte. Ähnlich kurz war die Distanz bei Oyarzabals zweitem Streich wenig später: Doppelpack plus Assist nach weniger als 25 Minuten waren damit perfekt.

    Doch die direkten Torbeteiligungen waren nicht alles, was Oyarzabal an diesem Sonntagmittag in Atlanta so wertvoll machte. Mit smarten Bewegungen war er häufig ein entscheidender Faktor dafür, dass sich den Spaniern Räume öffneten und er zeigte Qualitäten, die Coach de la Fuente ganz besonders an ihm schätzt. "Er hat eine angeborene Begabung, zwischen den Linien zu spielen, und setzt seine Laufwege sehr gut ein. Er ist Weltklasse", hatte er nach dem 3:0-Testspielsieg gegen Serbien im März über den 29-Jährigen gesagt, der im EM-Finale 2024 gegen England das goldene Tor zum 2:1 erzielt hatte.

    Mit nun 27 Treffern in 55 Länderspielen ist Oyarzabals Quote im Nationaltrikot ohnehin stark. Zuletzt hat er aber nochmal einen draufgesetzt, in den jüngsten acht Partien für die Furia Roja traf er satte zehnmal. "Er ist sozusagen der Undav Spaniens", sagte MagentaTV-Experte Jürgen Klopp in der Halbzeitpause und zog einen Vergleich zum Superjoker des DFB-Teams, der Deutschland am Samstag mit seinem Doppelpack zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste schoss.

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    "Mission Impossible für Saudi-Arabien": Spaniens Gegenpressing imponiert

    Dass de la Fuente Oyarzabal und Yamal schon zur Halbzeitpause vom Platz nahm, um sie gegen einen ohnehin völlig chancenlosen Gegner zu schonen, unterstreicht den Wert, den das Duo für den Europameister hat. Oyarzabal hätte beinahe noch einen Hattrick geschnürt, als er den Ball in der 36. Minute nach einem Aussetzer von Saudi-Arabiens Torhüter Mohammed Al-Owais wundervoll mit dem Außenrist in Richtung Tor streichelte und lediglich an der Latte scheiterte.

    Yamal stand am Sonntag zwar im Schatten von Oyarzabal, überzeugte aber auch abgesehen von seinem Führungstreffer vollends. Und zwar nicht nur im Spiel mit Ball, sondern allen voran auch im Gegenpressing.

    Auffällig war, wie gallig und intensiv die gesamte spanische Mannschaft nach Ballverlusten sofort in den Rückeroberungsmodus ging und darin ein absoluter Schlüssel für die extreme Dominanz lag. "Sie kommen immer wieder in Abschlusssituationen, setzen sich 20, 25 Meter vor dem Tor fest. Dementsprechend ist das für Saudi-Arabien eine Mission Impossible", lobte auch Klopp das spanische Gegenpressing.

    Saudi-Arabien blieb über die kompletten 90 Minuten ohne Zugriff, weil die Spanier ihrem Gegner diesen schlichtweg nicht gewährten - wenngleich sie es im zweiten Durchgang mit der klaren Führung im Rücken doch deutlicher ruhiger angehen ließen.

    Die spanischen Medien werden nach ihrer teilweise harschen Kritik im Anschluss an den verpatzten WM-Auftakt sicherlich zurückrudern, die As hatte beispielsweise gespottet: "Der große Favorit auf den Titel? Diese Schlagzeile können wir getrost beiseite legen." Jetzt holen sie sie vermutlich schnell doch wieder aus der Schublade.

  • Spanien vs. Saudi-Arabien 4:0 (3:0) - die Daten zum Spiel


    Spiel

    Spanien vs. Saudi-Arabien

    Wettbewerb

    WM 2026, Gruppenphase, 2. Spieltag

    Ergebnis

    4:0 (3:0)

    Tore

    1:0 Yamal (11.), 2:0, 3:0 Oyarzabal (21., 24.), 4:0 Al-Tambakti (49., Eigentor)

    Spielort

    Atlanta (USA)


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