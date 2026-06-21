Das gelang in den letzten 60 Jahren nur zwei anderen Spielern bei einer WM! Spanien-Star macht eine Horrorstatistik eindrucksvoll vergessen

Wie wichtig Lamine Yamal für das spanische Spiel ist, war schon klar ersichtlich geworden, als der Superstar des FC Barcelona gegen Kap Verde nach gut 70 Minuten eingewechselt wurde. Für mehr reichte es da nach gerade überstandener Verletzung noch nicht, gegen Saudi-Arabien konnte Yamal nun von Beginn an spielen - und kam so richtig in der Weltmeisterschaft 2026 an.

In der Anfangsphase war es immer wieder der 18-Jährige, der mehrere Gegenspieler beschäftigte, der im Gegensatz zum Auftakt für viel, viel mehr Esprit im Spiel des Europameisters sorgte. Die Geschichte der ersten Minuten war perfekt, als Yamal es war, der Spaniens erstes Tor bei dieser WM und gleichzeitig seinen ersten Treffer bei einer Weltmeisterschaft erzielte.

Ein perfekter Pass Oyarzabals an den langen Pfosten bediente den Barca-Ausnahmekönner, Yamal musste nur noch einschieben. Den zweiten Treffer nach gut 20 Minuten besorgte Oyarzabal dann selbst, als er zaghaftes Klärungsverhalten von Saudi-Arabien ausnutzte, clever dazwischen ging und aus wenigen Metern einnetzte. Ähnlich kurz war die Distanz bei Oyarzabals zweitem Streich wenig später: Doppelpack plus Assist nach weniger als 25 Minuten waren damit perfekt.

Doch die direkten Torbeteiligungen waren nicht alles, was Oyarzabal an diesem Sonntagmittag in Atlanta so wertvoll machte. Mit smarten Bewegungen war er häufig ein entscheidender Faktor dafür, dass sich den Spaniern Räume öffneten und er zeigte Qualitäten, die Coach de la Fuente ganz besonders an ihm schätzt. "Er hat eine angeborene Begabung, zwischen den Linien zu spielen, und setzt seine Laufwege sehr gut ein. Er ist Weltklasse", hatte er nach dem 3:0-Testspielsieg gegen Serbien im März über den 29-Jährigen gesagt, der im EM-Finale 2024 gegen England das goldene Tor zum 2:1 erzielt hatte.

Mit nun 27 Treffern in 55 Länderspielen ist Oyarzabals Quote im Nationaltrikot ohnehin stark. Zuletzt hat er aber nochmal einen draufgesetzt, in den jüngsten acht Partien für die Furia Roja traf er satte zehnmal. "Er ist sozusagen der Undav Spaniens", sagte MagentaTV-Experte Jürgen Klopp in der Halbzeitpause und zog einen Vergleich zum Superjoker des DFB-Teams, der Deutschland am Samstag mit seinem Doppelpack zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste schoss.