Das gefällt dem FC Bayern gar nicht! Schreckmoment um Marokko-Star Ismael Saibari im WM-Achtelfinale

Ismael Saibari, dessen Verpflichtung der deutsche Rekordmeister erst kürzlich offiziell machte, musste in Marokkos Achtelfinale bei der WM 2026 gegen Kanada am Samstag früh verletzt ausgewechselt werden.

Nach rund einer Viertelstunde machten sich bei Saibari offenbar muskuläre Probleme bemerkbar, die wohl ohne gegnerische Einwirkung entstanden. Der Offensivspieler fasste sich immer wieder an den hinteren Oberschenkel und konnte schließlich Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr weiter machen.

Saibari wurde vor seiner Auswechslung in der 22. Minute noch kurz auf dem Rasen behandelt, wirkte dabei niedergeschlagen und zog sich sein Trikot über das Gesicht. Möglicherweise Indizien dafür, dass der 25-Jährige eine ernsthaftere Blessur befürchtet und bei einem Weiterkommen Marokkos im weiteren Turnierverlauf vielleicht nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Eine genaue Diagnose steht freilich noch aus und wird in den Stunden nach Abpfiff erwartet werden.

Bis dato hatte Saibari bei der WM in Nordamerika zu den wichtigsten marokkanischen Spielern gezählt, war im Sturmzentrum gesetzt. In fünf Einsätzen gelangen dem Bayern-Neuzugang schon drei Tore, unter anderem traf er beim 1:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Auftakt.



