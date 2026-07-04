Muss der FC Bayern München einen längeren Ausfall eines millionenschweren Neuzugangs fürchten?
Das gefällt dem FC Bayern gar nicht! Schreckmoment um Marokko-Star Ismael Saibari im WM-Achtelfinale
Ismael Saibari machte wohl der Oberschenkel Probleme
Ismael Saibari, dessen Verpflichtung der deutsche Rekordmeister erst kürzlich offiziell machte, musste in Marokkos Achtelfinale bei der WM 2026 gegen Kanada am Samstag früh verletzt ausgewechselt werden.
Nach rund einer Viertelstunde machten sich bei Saibari offenbar muskuläre Probleme bemerkbar, die wohl ohne gegnerische Einwirkung entstanden. Der Offensivspieler fasste sich immer wieder an den hinteren Oberschenkel und konnte schließlich Mitte der ersten Halbzeit nicht mehr weiter machen.
Saibari wurde vor seiner Auswechslung in der 22. Minute noch kurz auf dem Rasen behandelt, wirkte dabei niedergeschlagen und zog sich sein Trikot über das Gesicht. Möglicherweise Indizien dafür, dass der 25-Jährige eine ernsthaftere Blessur befürchtet und bei einem Weiterkommen Marokkos im weiteren Turnierverlauf vielleicht nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Eine genaue Diagnose steht freilich noch aus und wird in den Stunden nach Abpfiff erwartet werden.
Bis dato hatte Saibari bei der WM in Nordamerika zu den wichtigsten marokkanischen Spielern gezählt, war im Sturmzentrum gesetzt. In fünf Einsätzen gelangen dem Bayern-Neuzugang schon drei Tore, unter anderem traf er beim 1:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Auftakt.
- Getty/GOAL
FC Bayern München bekommt mit Ismael Saibari einen flexibel einsetzbaren Offensivspieler
Auch an der Säbener Straße dürfte Saibaris Auswechslung Sorgenfalten hervorrufen. Erst am Mittwoch hatten die Bayern den sich zuvor schon länger anbahnenden Transfer des marokkanischen Nationalspielers offiziell vermeldet. Die Ablöse an die PSV Eindhoven beträgt inklusive Bonuszahlungen wohl etwas weniger als 55 Millionen Euro, Saibari hat in München einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben.
Der WM-Star ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Er kann Backup für FCB-Torjäger Harry Kane auf der Neun sein, sorgt aber auch für eine zusätzliche hochkarätige Option auf der Zehn und beiden Außenbahnen.
"Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben", betonte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. "Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit: Entscheidend war, dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten."
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.