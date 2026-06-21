Das gab's nur einmal vor fast 70 Jahren! Lamine Yamal schreibt beim ersten WM-Start sofort Geschichte

Gegen Saudi-Arabien stand Lamine Yamal erstmals seit April wieder in einer Startformation. Wegen eines im Endspurt der Meisterschaft erlittenen Muskelrisses im Oberschenkel hatte der Rechtsaußen mehrere Wochen pausiert und erst gegen Kap Verde mit einem Einsatz als Joker über 19 Minuten sein Comeback gegeben.

Neben Lamine Yamal glänzte vor allem Mikel Oryazabal gegen Saudi-Arabien. Der 29-Jährige von Real Sociedad San Sebastian legte nicht nur Lamine Yamals Treffer auf, sondern erzielte die Treffer zum 2:0 und 3:0 selbst. Damit machte Oyarzabal seine persönliche WM-Blamage vom ersten Gruppenspiel wieder wett.

"Ich bin sehr glücklich, dass wir den Spieß umgedreht haben. Wir haben es auf dem Platz bewiesen", sagte er.

Mit nun vier Punkten und einem deutlich positiven Torverhältnis liegt Spanien auf Kurs Sechzehntelfinale. Letzter Gegner in der Gruppe H ist Uruguay in der Nacht zum kommenden Samstag (2 Uhr).