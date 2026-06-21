Es war der Startschuss für ein 4:0 (3:0) am Sonntag gegen Saudi-Arabien, die erste zarte Wiedergutmachung des Europameisters für die Blamage beim torlosen Auftakt gegen Kap Verde.
Das gab's nur einmal vor fast 70 Jahren! Lamine Yamal schreibt beim ersten WM-Start sofort Geschichte
Lamine Yamal und der große Pele in einer Liga
Lamine Yamal wäre aber nicht Lamine Yamal, wenn sein Tor nicht auch eine historische Dimension hätte. Das frühreife Supertalent ist nämlich erst der zweite Spieler, der höchstens 18 Jahre alt ist und das 1:0 in einem WM-Spiel erzielt hat.
Der andere hieß Edson Arantes do Nascimento, auch als Pele bekannt, und kam dem Spanier vor knapp 70 Jahren zuvor. Der Brasilianer, der 2022 verstarb, schoss seine Farben im Viertelfinale 1958 in Schweden gegen Wales zum Sieg. Pele war damals 17 Jahre alt.
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Erst glänzt Lamine Yamal, dann übernimmt Mikel Oyarzabal
Gegen Saudi-Arabien stand Lamine Yamal erstmals seit April wieder in einer Startformation. Wegen eines im Endspurt der Meisterschaft erlittenen Muskelrisses im Oberschenkel hatte der Rechtsaußen mehrere Wochen pausiert und erst gegen Kap Verde mit einem Einsatz als Joker über 19 Minuten sein Comeback gegeben.
Neben Lamine Yamal glänzte vor allem Mikel Oryazabal gegen Saudi-Arabien. Der 29-Jährige von Real Sociedad San Sebastian legte nicht nur Lamine Yamals Treffer auf, sondern erzielte die Treffer zum 2:0 und 3:0 selbst. Damit machte Oyarzabal seine persönliche WM-Blamage vom ersten Gruppenspiel wieder wett.
"Ich bin sehr glücklich, dass wir den Spieß umgedreht haben. Wir haben es auf dem Platz bewiesen", sagte er.
Mit nun vier Punkten und einem deutlich positiven Torverhältnis liegt Spanien auf Kurs Sechzehntelfinale. Letzter Gegner in der Gruppe H ist Uruguay in der Nacht zum kommenden Samstag (2 Uhr).