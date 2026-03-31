Die englische Nationalmannschaft hat beim 0:1 im Freundschaftsspiel gegen Japan für eine alarmierende Premiere unter Thomas Tuchel gesorgt und zugleich eine Negativmarke eingestellt, die es seit fast neun Jahren nicht mehr gegeben hatte.
Das gab es unter Thomas Tuchel noch nie! England stellt fast neun Jahre alte Negativ-Marke ein
Erstmals seit November 2017 bei der 0:1-Niederlage gegen Deutschland blieb England in der ersten Halbzeit eines Testspiels ohne einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. Eine Entwicklung, die die offensive Harmlosigkeit der Three Lions an diesem Abend eindrucksvoll unterstreicht und Fragen aufwirft.
Dabei begann die Partie aus englischer Sicht ohnehin unter schwierigen Vorzeichen. Gleich acht Nationalspieler hatten das Team im Vorfeld verlassen, ein Teil aus sportlichen Gründen, andere verletzungsbedingt. Besonders auffällig war die Situation rund um mehrere Profis vom FC Arsenal.
Tuchel selbst äußerte dazu im Vorfeld gegenüber talkSPORT kritisch: "Angesichts der Situation bei Arsenal wirkt das etwas verdächtig." Gemeint waren unter anderem Bukayo Saka und Declan Rice, die angeschlagen abreisten. Gleichzeitig betonte der Nationaltrainer: "Sie wollten unbedingt spielen, um die Sache klarzustellen, aber es ergab keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen."
Auch Ex-Nationalspieler Gabriel Agbonlahor fand deutliche Worte und kritisierte die Absagen: "Ich finde es einfach nicht gut, wenn Spieler auf Länderspiele verzichten. Es ist eine Ehre, für sein Land zu spielen."
England verliert ohne Bayern-Torjäger Harry Kane
Auf dem Platz konnte England die personellen Probleme nicht kaschieren. Im Gegenteil: Japan nutzte die Schwächen eiskalt aus. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der 23. Minute durch Kaoru Mitoma und beendete gleichzeitig eine beeindruckende Serie. Torhüter Jordan Pickford musste erstmals seit Oktober 2024 wieder hinter sich greifen, nachdem er zuvor 922 Minuten ohne Gegentor geblieben war.
Zusätzliche Sorgen bereitet die Situation um Kapitän Harry Kane. Der Stürmer fehlte auch gegen Japan und wurde vorsorglich geschont. Der Verband erklärte vor der Partie: "Harry Kane wird heute Abend vorsichtshalber geschont, da er sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen hat."
Harry Kane in der Saison 2025/26
• Spiele: 40
• Einsatzminuten: 3195
• Tore: 48
• Assists: 5