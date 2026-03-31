Das gab es unter Thomas Tuchel noch nie! England stellt fast neun Jahre alte Negativ-Marke ein

Erstmals seit November 2017 bei der 0:1-Niederlage gegen Deutschland blieb England in der ersten Halbzeit eines Testspiels ohne einen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor. Eine Entwicklung, die die offensive Harmlosigkeit der Three Lions an diesem Abend eindrucksvoll unterstreicht und Fragen aufwirft.

Dabei begann die Partie aus englischer Sicht ohnehin unter schwierigen Vorzeichen. Gleich acht Nationalspieler hatten das Team im Vorfeld verlassen, ein Teil aus sportlichen Gründen, andere verletzungsbedingt. Besonders auffällig war die Situation rund um mehrere Profis vom FC Arsenal.

Tuchel selbst äußerte dazu im Vorfeld gegenüber talkSPORT kritisch: "Angesichts der Situation bei Arsenal wirkt das etwas verdächtig." Gemeint waren unter anderem Bukayo Saka und Declan Rice, die angeschlagen abreisten. Gleichzeitig betonte der Nationaltrainer: "Sie wollten unbedingt spielen, um die Sache klarzustellen, aber es ergab keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen."

Auch Ex-Nationalspieler Gabriel Agbonlahor fand deutliche Worte und kritisierte die Absagen: "Ich finde es einfach nicht gut, wenn Spieler auf Länderspiele verzichten. Es ist eine Ehre, für sein Land zu spielen."