Das gab es seit Corona nicht mehr! Der FC Bayern München trifft offenbar eine ungewöhnliche Maßnahme

In der Vergangenheit hatte der deutsche Rekordmeister stets eine Feier zum Jahresabschluss veranstaltet, der straffe Terminkalender habe dem Bericht zufolge aber keine Party für die Spieler zugelassen. Durch die beiden Sonntagsspiele vor der Winterpause gegen Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim fiel der jeweilige Samstag für einen Termin der traditionellen Veranstaltung weg - im Anschluss an die Partien oder am Montag wollten Harry Kane und Co. dem Vernehmen nach nicht feiern.

Im vergangenen Jahr stieg die Party für die Spieler zum Ausklang des Jahres noch am 1. Dezember in einem Edel-Lokal der Feinkost-Kette "Käfer". Erst am Donnerstag hatte am Vereinsgelände an der Säbener Straße die jährliche Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter abseits des Sports, der unter anderem Ordner und Büro-Angestellte beiwohnten, stattgefunden.