Nach Informationen der Bild-Zeitung bricht der FC Bayern München in diesem Jahr offenbar mit einem Brauch. Demnach gibt es für die Spieler vor der Winterpause keine Weihnachtsfeier.
Das gab es seit Corona nicht mehr! Der FC Bayern München trifft offenbar eine ungewöhnliche Maßnahme
Keine Weihnachtsfeier für die Bayern-Stars?
In der Vergangenheit hatte der deutsche Rekordmeister stets eine Feier zum Jahresabschluss veranstaltet, der straffe Terminkalender habe dem Bericht zufolge aber keine Party für die Spieler zugelassen. Durch die beiden Sonntagsspiele vor der Winterpause gegen Mainz 05 und den 1. FC Heidenheim fiel der jeweilige Samstag für einen Termin der traditionellen Veranstaltung weg - im Anschluss an die Partien oder am Montag wollten Harry Kane und Co. dem Vernehmen nach nicht feiern.
Im vergangenen Jahr stieg die Party für die Spieler zum Ausklang des Jahres noch am 1. Dezember in einem Edel-Lokal der Feinkost-Kette "Käfer". Erst am Donnerstag hatte am Vereinsgelände an der Säbener Straße die jährliche Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiter abseits des Sports, der unter anderem Ordner und Büro-Angestellte beiwohnten, stattgefunden.
- AFP
Ersatzprogramm wie während der Corona-Pandemie geplant
Aufgrund der Corona-Pandemie hatte es bereits 2022 und 2023 keine Weihnachtsfeier für die Mannschaft gegeben, dafür allerdings eine sogenannte "Kickoff-Party" im neuen Jahr. Dies sei als Ersatzprogramm auch nach dem kommenden Jahreswechsel geplant.
Die Bayern können sich mit einem Sieg in Heidenheim am Sonntag derweil selbst ein Weihnachtsgeschenk machen und ihren Vorsprung von neun Punkten auf RB Leipzig und den BVB - so der Stand vor dem 15. Spieltag - halten oder womöglich sogar ausbauen. Es wäre der nächste Schritt Richtung vorzeitige Meisterschaft. Nach 14 Partien stehen bereits 38 Punkte auf dem Münchner Konto. Das Ergebnis von zwölf Siegen, zwei Remis und keiner Niederlage.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Sonntag, 21. Dezember - 17.30 Uhr: 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 11. Januar - 17.30 Uhr: FC Bayern vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 14. Januar - 20.30 Uhr: 1. FC Köln vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar - 18.30 Uhr: RB Leipzig vs. FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar - 21 Uhr: FC Bayern vs. Union Saint-Gilloise (Champions League)