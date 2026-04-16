Das gab es noch nie! Arda Güler schreibt beim Aus von Real Madrid mehrfach Geschichte und bricht einen 30 Jahre alten Rekord

Unter anderem avancierte Güler mit seinen beiden Treffern bei der 3:4-Niederlage in der Allianz-Arena am Mittwochabend zum ersten Spieler in Reals Geschichte, der in einem K.o.-Spiel der Champions League zwei Tore von außerhalb des Strafraums erzielt hat. Nicht einmal Cristiano Ronaldo ist das in seinen neun Jahren bei den Königlichen (2009 bis 2018) gelungen.

Sein erstes Tor war Güler bereits nach 35 Sekunden gelungen. Bayern-Keeper Manuel Neuer spielte einen fatalen Fehlpass genau in die Füße des Türken, der den Ball mit seinem herausragenden linken Fuß direkt nahm und aus gut 30 Metern ins verwaiste Tor zirkelte.

Schon hier schrieb Güler übrigens doppelt Geschichte: Es war sowohl Reals schnellstes Tor als auch Bayerns schnellstes Gegentor in der jeweiligen Champions-League-Historie der beiden Vereine.