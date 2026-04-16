Real Madrids Arda Güler hat beim bitteren Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern München gleich mehrfach Geschichte geschrieben.
Das gab es noch nie! Arda Güler schreibt beim Aus von Real Madrid mehrfach Geschichte und bricht einen 30 Jahre alten Rekord
Arda Güler traf gegen Bayern schon nach 35 Sekunden
Unter anderem avancierte Güler mit seinen beiden Treffern bei der 3:4-Niederlage in der Allianz-Arena am Mittwochabend zum ersten Spieler in Reals Geschichte, der in einem K.o.-Spiel der Champions League zwei Tore von außerhalb des Strafraums erzielt hat. Nicht einmal Cristiano Ronaldo ist das in seinen neun Jahren bei den Königlichen (2009 bis 2018) gelungen.
Sein erstes Tor war Güler bereits nach 35 Sekunden gelungen. Bayern-Keeper Manuel Neuer spielte einen fatalen Fehlpass genau in die Füße des Türken, der den Ball mit seinem herausragenden linken Fuß direkt nahm und aus gut 30 Metern ins verwaiste Tor zirkelte.
Schon hier schrieb Güler übrigens doppelt Geschichte: Es war sowohl Reals schnellstes Tor als auch Bayerns schnellstes Gegentor in der jeweiligen Champions-League-Historie der beiden Vereine.
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Jünger als Del Piero: Arda Güler schnappt sich einen besonderen Champions-League-Rekord
Nachdem Schiedsrichter Slavko Vincic nach knapp einer halben Stunde und einem vermeintlichen Foulspiel von Konrad Laimer an Brahim Diaz sehr fragwürdig auf Freistoß für Real entschieden hatte, legte sich Güler in der 29. Minute dann gute 20 Meter vor dem Tor den Ball zurecht. Mit viel Gefühl, aber auch ganz viel Wucht zirkelte der Mittelfeldspieler den Ball ins Netz, Neuer kam zu spät und konnte den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Madrilenen nicht mehr verhindern.
"Es war gut Wucht dahinter, das kann er einfach und das zeichnet ihn aus", adelte Neuer Güler nach dem Spiel bei DAZN. Mit 21 Jahren und 49 Tagen ist der türkische Nationalspieler nun der jüngste Spieler der Geschichte, dem in einem Champions-League-K.o.-Spiel ein direktes Freistoßtor gelungen ist. Er löste Juventus-Legende Alessandro Del Piero ab, dessen Bestmarke zuvor mehr als 30 Jahre lang Bestand hatte - übrigens ausgerechnet aus einem Spiel gegen Real Madrid.
Mit 21 Jahren und 132 Tagen war Del Piero am 20. März 1996 etwas älter als Güler, als er Juve mit seinem direkten Freistoßtor im CL-Viertelfinalrückspiel gegen die Königlichen in Führung brachte und damit die Wende einleitete. Nach einer 0:1-Hinspielniederlage gewannen die Italiener am Ende mit 2:0, zogen ins Halbfinale ein und holten später nach einem Finalsieg über Ajax Amsterdam nach Elfmeterschießen den Champions-League-Titel.
Rückspiel beim FC Bayern endet für Real Madrid und Arda Güler bitter
Güler und Real wird der Henkelpott hingegen verwehrt bleiben, da das Rückspiel in München nach dem herausragenden Start des Linksfußes ein bitteres Ende nahm. Zwar führten die Spanier bis kurz vor Schluss mit 3:2, was sie nach der 1:2-Hinspielniederlage in die Verlängerung gebracht hätte. In der 89. Minute gelang Bayerns Luis Diaz aber der aus FCB-Sicht erlösende Treffer zum 3:3, Michael Olise setzte in letzter Sekunde dann noch einen drauf, der deutsche Meister siegte mit 4:3 und zog ins Halbfinale ein.
Real spielte in den turbulenten Schlussminuten in Unterzahl, nachdem der eingewechselte Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga in der 86. Minute einen sehr umstrittenen Platzverweis kassierte und mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Reals Wut über die entsprechende Entscheidung war enorm, mehrere Spieler gingen nach Schlusspfiff auf Schiedsrichter Vincic los. Güler, kurz vor Schluss ausgewechselt, echauffierte sich dabei besonders heftig und sah daher nach Abpfiff noch die Rote Karte.
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Arda Güler: Nach wohl titelloser Saison mit Real Madrid steht noch die WM an
Güler, 2023 für 28 Millionen Euro Ablöse von Fenerbahce nach Madrid gewechselt, hat sich bei Real nach zwei Jahren Anlaufzeit diese Saison zum Stammspieler gemausert. In wettbewerbsübergreifend 49 Einsätzen sind dem Linksfuß sechs Tore und 13 Assists gelungen.
Die Saison wird für Güler und Co. allerdings aller Voraussicht nach ohne Titel enden. Schon lange vor dem Champions-League-Aus musste Real in der Copa del Rey im Achtelfinale die Segel streichen, in LaLiga hecheln die Königlichen dem Erzrivalen FC Barcelona mittlerweile ziemlich weit hinterher. Sieben Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung des Tabellenführers aus Katalonien auf die Hauptstädter kaum noch einholbare neun Punkte.
Güler hat derweil auch für nach Saisonende noch ein großes Ziel, will im Sommer mit der Türkei bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada für Furore sorgen. Ende März hatten die Türken in den Playoffs mit zwei knappen 1:0-Siegen gegen Rumänien und Kosovo das Ticket zur Endrunde gelöst, dort trifft man in einer machbaren Gruppe auf Australien, Paraguay und Co-Gastgeber USA. Der Einzug in die K.o.-Phase ist daher das Minimalziel, Spielmacher Güler soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen.
Arda Güler: Seine Zahlen für Real Madrid
Spiele
110
Tore
18
Assists
24
Häufig gestellte Fragen
Güler wird meist als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt – genau dort, wo Technik, Spielwitz und Kreativität gefragt sind. Gelegentlich rückt er auch auf die Außenbahnen, um mit Tempo und Übersicht von dort zu agieren.
Er wurde am 25. Februar 2005 in Ankara geboren – dort machte er auch seine ersten Schritte als Fußballer.
Bei Real Madrid läuft Güler mit der Nummer 24 auf. Es ist keine klassische Spielmacherzahl, aber inzwischen untrennbar mit seinem Namen verbunden.
- Güler misst 1,76 Meter – eine Größe, die ihm im engen Mittelfeldspiel Beweglichkeit und Übersicht verleiht.
Sein Gewicht liegt bei rund 62 Kilogramm. Auf dem Platz wirkt er leichtfüßig, schnell – körperlich noch im Aufbau, aber schon sehr präsent.
- Seine Schuhgröße ist öffentlich nicht bekannt. Wie viele Profis dürfte er maßgeschneidertes Schuhwerk tragen – angepasst an seinen Spielstil und Fußtyp.
Er ist Linksfuß. Sein linker Fuß ist präzise, technisch stark – sowohl bei Pässen als auch bei Abschlüssen.
Er begann bei Genclerbirligi – einem der traditionsreicheren Klubs in Ankara. Später wechselte er in die Nachwuchsabteilung von Fenerbahce, wo er dann auch im Profibereich durchstartete.
Über seinen aktuellen Wohnort gibt es keine genauen Informationen. Da er für Real Madrid spielt, lebt er derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit im Großraum Madrid.
Zu seinem Fuhrpark gibt es keine gesicherten Angaben. Er ist noch sehr jung und hält sich mit Informationen aus seinem Privatleben weitgehend zurück.
Ob Güler Deutsch spricht, ist nicht bekannt. Er spricht Türkisch, und in Madrid nutzt er zunehmend auch Spanisch.
Bisher gibt es keine Informationen darüber, dass Güler Vater ist. Auch hierzu äußert er sich nicht.
Eine feste Beziehung ist öffentlich nicht bekannt. Er scheint sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Zu seinem Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen. Mit seinem Wechsel zu Real Madrid dürfte sein Marktwert deutlich gestiegen sein – genaue Angaben über Gehalt oder Sponsorendeals gibt es bislang nicht.
Güler hat sich in Madrid schnell integriert – für Titel und größere Erfolge reichte es aber noch nicht.
Den Ballon d'Or hat er bisher nicht gewonnen. Angesichts seines Talents wird er aber immer wieder als potenzieller Kandidat für kommende Jahre genannt.
Auch in dieser Kategorie steht Güler noch am Anfang. Eine Nominierung oder Auszeichnung liegt mit Stand Juli 2025 nicht vor.
Ein fest etablierter Spitzname ist öffentlich nicht bekannt. Fans und Medien verwenden meist einfach seinen vollen Namen – ob sich das noch ändert, bleibt abzuwarten.