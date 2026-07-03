Denn anders als Sky berichtet die Bild, dass es in Klopps bis 2029 gültigen Vertrag als Head of Global Soccer von Red Bull keine schriftlich festgehaltene "Ausstiegsklausel" gebe. Sky hatte stets berichtet, dass Klopp sich für den Fall eines Anrufs vonseiten des DFB eine "Exitoption" in den Vertrag bei RB habe schreiben lassen.
Das gab es in der DFB-Geschichte noch nie! Für Jürgen Klopps Verpflichtung als Bundestrainer ist eine historische Maßnahme notwendig
Klopp wäre der erste Bundestrainer, für den eine Ablöse bezahlt würde
Doch das ist scheinbar nicht der Fall. Der DFB wäre also zu einem historischen und einmaligen Schritt gezwungen: Noch nie hat der Verband für einen Bundestrainer eine Ablöse bezahlt, bei Klopp wird dies nun der Fall sein müssen. Die Bild berichtet von einer einstelligen Millionensumme, die die Red-Bull-Boss fordern, um Klopp aus dessen laufenden Vertrag aussteigen zu lassen, um neuer Bundestrainer zu werden.
Rekordnationalspieler Matthäus gab zudem gegenüber der Bild zu bedenken, dass Klopp sicher nicht für das Gehalt des nun zurückgetretenen Julian Nagelsmann zu haben sein werde. Nagelsmann hatte im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2028 ein Gehalt von sieben Millionen Euro pro Jahr eingestrichen, Klopp verdient angeblich zwischen acht und 15 Millionen Euro bei Red Bull. 18 Millionen waren es jährlich bei Liverpool.
"Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten. Klopp wird nicht für das Jahresgehalt von RB zum DFB gehen", sagte Matthäus daher: "Da geht nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt."
- Getty Images
Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer? "Er hat bereits seine Bereitschaft signalisiert"
Klopp soll dem DFB schon seine Bereitschaft signalisiert haben, die deutsche Nationalmannschaft als Nachfolger von Nagelsmann übernehmen zu wollen. Der DFB selbst gab dies im Zuge des Rücktritts von Nagelsmann bekannt. "Die DFB-Spitze wird nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", hieß es in einer Mitteilung am Freitag.
Die Wunschvorstellung des einmal mehr kriselnden Verbandes sei es laut Bild, Klopp innerhalb der nächsten fünf Wochen als neuen Bundestrainer zu präsentieren. Bis spätestens Anfang August soll der vakante Posten besetzt werden. Am 24. September könnte schon Klopps Debüt an der Seitenlinie für Deutschland folgen.
Dann trifft das DFB-Team zum Auftakt der Nations League auf die Niederlande. Drei Tage später empfängt Deutschland dann Griechenland. Bis zum Ende des Jahres folgen noch vier weitere Länderspiele.
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