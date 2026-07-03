Das gab es in der DFB-Geschichte noch nie! Für Jürgen Klopps Verpflichtung als Bundestrainer ist eine historische Maßnahme notwendig

Doch das ist scheinbar nicht der Fall. Der DFB wäre also zu einem historischen und einmaligen Schritt gezwungen: Noch nie hat der Verband für einen Bundestrainer eine Ablöse bezahlt, bei Klopp wird dies nun der Fall sein müssen. Die Bild berichtet von einer einstelligen Millionensumme, die die Red-Bull-Boss fordern, um Klopp aus dessen laufenden Vertrag aussteigen zu lassen, um neuer Bundestrainer zu werden.

Rekordnationalspieler Matthäus gab zudem gegenüber der Bild zu bedenken, dass Klopp sicher nicht für das Gehalt des nun zurückgetretenen Julian Nagelsmann zu haben sein werde. Nagelsmann hatte im Zuge seiner Vertragsverlängerung bis 2028 ein Gehalt von sieben Millionen Euro pro Jahr eingestrichen, Klopp verdient angeblich zwischen acht und 15 Millionen Euro bei Red Bull. 18 Millionen waren es jährlich bei Liverpool.

"Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten. Klopp wird nicht für das Jahresgehalt von RB zum DFB gehen", sagte Matthäus daher: "Da geht nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt."