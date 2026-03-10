Das gab es in der Champions League noch nie! Historische Torwart-Auswechslung bei Debakel von Tottenham Hotspur

Doch es wurde noch bitterer für den 22-Jährigen, der erstmals in einem K.o.-Spiel der Champions League auflief. Kinsky schlug nach einem harmlosen Rückpass über den Ball, das Geschenk nahm Julian Alvarez dankend an und schob zum 3:0 ein (15.). Nach der nächsten Unterbrechung wechselte Tudor seinen Keeper aus.

Kinsky wurde damit zum ersten Torwart in der CL-Geschichte, der unverletzt innerhalb der ersten 20 Minuten ausgewechselt wurde. Er ging konsterniert vom Feld und hatte Tränen in den Augen. Beim Gang in die Kabine kamen ihm zwei Betreuer zur Hilfe und trösteten den Tschechen, der im Januar 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von 16,5 Millionen Euro von Slavia Prag kam.

Seitdem absolvierte Kinsky für die Spurs zwölf Pflichtspiele, in denen er sich 19 Gegentreffer fing. In der laufenden Saison kam er zuvor erst auf zwei Einsätze in den Pokal-Wettbewerben. Erstmals Luft in der Königsklasse schnupperte er einst in Prag, als er vier Spiele in der Qualifikation zur Gruppenphase absolvierte.