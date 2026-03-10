Bereits nach 22 Minuten lagen die Spurs, die in der Premier League auf Platz 16 nur noch einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben und seit sechs Pflichtspielen sieglos sind, mit 0:4 zurück. Es war die zweitschnellste 4:0-Führung in einem Spiel der Champions League, zuvor war am 22. November 2011 nur Real Madrid gegen Dinamo Zagreb schneller (20 Minuten).
Das gab es in der Champions League noch nie! Historische Torwart-Auswechslung bei Debakel von Tottenham Hotspur
Die vier Gegentore kassierten die Londoner dabei innerhalb von 16 Minuten. Bereits beim Stand von 0:3 hatte Trainer Igor Tudor, der seine drei Partien als Spurs-Coach bislang allesamt verlor, genug gesehen.
Der 47-Jährige wechselte Torwart Antonin Kinsky aus und brachte Guglielmo Vicario. Der ist ohnehin Stamm-Torwart bei Tottenham, doch saß anfangs überraschend nur draußen.
Notwendig machte die Maßnahme zwei heftige Fehler von Kinsky. Der 22-Jährige war beim 0:1 von Marcos Llorente (6.) mit Ball am Fuß ausgerutscht, den Patzer nutzten die Hausherren zur frühen Führung.
Spurs nehmen Keeper nach nur 17 Minuten vom Feld
Doch es wurde noch bitterer für den 22-Jährigen, der erstmals in einem K.o.-Spiel der Champions League auflief. Kinsky schlug nach einem harmlosen Rückpass über den Ball, das Geschenk nahm Julian Alvarez dankend an und schob zum 3:0 ein (15.). Nach der nächsten Unterbrechung wechselte Tudor seinen Keeper aus.
Kinsky wurde damit zum ersten Torwart in der CL-Geschichte, der unverletzt innerhalb der ersten 20 Minuten ausgewechselt wurde. Er ging konsterniert vom Feld und hatte Tränen in den Augen. Beim Gang in die Kabine kamen ihm zwei Betreuer zur Hilfe und trösteten den Tschechen, der im Januar 2025 für eine Ablösesumme in Höhe von 16,5 Millionen Euro von Slavia Prag kam.
Seitdem absolvierte Kinsky für die Spurs zwölf Pflichtspiele, in denen er sich 19 Gegentreffer fing. In der laufenden Saison kam er zuvor erst auf zwei Einsätze in den Pokal-Wettbewerben. Erstmals Luft in der Königsklasse schnupperte er einst in Prag, als er vier Spiele in der Qualifikation zur Gruppenphase absolvierte.