Nach exakt 139 Sekunden ging Paris Saint-Germain im Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Bayern München durch Weltfußballer Ousmane Dembele mit 1:0 in Führung. Die Vorarbeit kam von Khvicha Kvaratskhelia - und der ging damit in die Geschichte der seit der Saison 1992/93 bestehenden Königsklasse ein.
Das gab es in 34 Jahren noch nie! PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia schreibt gegen den FC Bayern Fußballgeschichte
Der Georgier wurde laut Datenanbieter Opta mit dem Assist nämlich der erste Spieler des Wettbewerbs, der in sieben aufeinanderfolgenden K.o.-Spielen derselben CL-Saison entweder ein Tor erzielt oder eine Vorlage gegeben hat. Kvaratskhelia kommt in dieser Spielzeit somit auf bereits 16 Torbeteiligungen in 15 Partien in der Champions League.
Sein Lauf begann mit dem Playoff-Rückspiel zu Hause gegen Monaco (2:2), als der 25-Jährige das zwischenzeitliche 2:1 erzielte. In den Achtelfinalduellen gegen Chelsea (5:2 und 3:0) schoss Kvaratskhelia drei Tore und legte einen Treffer vor.
Weiter ging es im Viertelfinale gegen den FC Liverpool (zweimal 2:0). Im Hinspiel in Paris traf Kvaratskhelia zum 2:0, im Rückspiel bereitete er das 1:0 vor. Zu guter Letzt: Beim fantastischen 5:4 gegen den FC Bayern im Hinspiel im Prinzenpark schoss Kvaratskhelia zwei Tore - zum 1:1 und 4:2.
- AFP
Kvaratskhelia: 28 Torbeteiligungen für PSG bislang
Der 49-malige Nationalspieler spielt ohnehin eine starke Saison. Nach bislang 44 Pflichtspielen steht er bei 18 Toren und zehn Vorlagen. Im Januar 2025 war Kvaratskhelia in die französische Hauptstadt gewechselt. 80 Millionen Euro überwies PSG für ihn an die SSC Neapel, wo er dank seiner überragenden Leistungen in Anlehnung an Vereinsidol Diego Maradona "Kvaradona" getauft wurde.
Seit seiner Ankunft in Paris hat Kvaratskhelia 81 Partien absolviert. 26 Treffer und 17 Assists stehen seitdem für ihn zu Buche.
Kvaratskhelia wäre einst fast beim FC Bayern gelandet
Kurios: Kvaratskhelia spielte einst in München vor, wurde aber nicht verpflichtet. Nach Informationen von SPOX absolvierte der damals 17-Jährige im April 2018 sogar ein etwa einwöchiges Probetraining am Campus des FC Bayern.
Er begutachtete die Räumlichkeiten der ein Jahr zuvor eröffneten Anlage und wurde zu einem Spiel in die Allianz Arena eingeladen. Die Campus-Verantwortlichen waren sowohl sportlich, als auch menschlich von Kvaratskhelia überzeugt und auch der Spieler hatte generelles Interesse - zustande kam ein Wechsel letztlich aber nicht. Dem Vernehmen nach wurde die Thematik anschließend nicht konsequent genug weiterverfolgt.
Kvaratskhelia spielte in der Jugend für Dinamo Tiflis und absolvierte erste Profieinsätze, verließ den Klub wegen Vertragsstreitigkeiten aber und schloss sich dem kleinen FC Rustavi an. Weil ein Transfer zum FC Bayern scheiterte, wechselte er kurz danach an seinem 18. Geburtstag zunächst per Leihe zu Lokomotive Moskau und im Sommer 2019 - mittlerweile als georgischer A-Nationalspieler - fest zu Rubin Kasan.
Während seiner drei Jahre in Kasan entwickelte sich Kvaratskhelia zu einem der besten Spieler der russischen Premier Liga und weckte 2021 abermals das Interesse des FC Bayern. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", sagte sein Berater Nobel Dzhugueli damals.
Erneut kam kein Transfer zustande und so verließ Kvaratskhelia Kasan erst nach Russlands Angriff auf die Ukraine im März 2022. Vorübergehend kam er anschließend beim georgischen Erstligisten Dinamo Batumi unter, war aber natürlich längst viel zu gut für die Liga seines kleinen Heimatlandes. Im Sommer 2022 schlug dann Neapel für 11,5 Millionen Euro zu.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".