Das gab es in 34 Jahren noch nie! PSG-Star Khvicha Kvaratskhelia schreibt gegen den FC Bayern Fußballgeschichte

Kurios: Kvaratskhelia spielte einst in München vor, wurde aber nicht verpflichtet. Nach Informationen von SPOX absolvierte der damals 17-Jährige im April 2018 sogar ein etwa einwöchiges Probetraining am Campus des FC Bayern.

Er begutachtete die Räumlichkeiten der ein Jahr zuvor eröffneten Anlage und wurde zu einem Spiel in die Allianz Arena eingeladen. Die Campus-Verantwortlichen waren sowohl sportlich, als auch menschlich von Kvaratskhelia überzeugt und auch der Spieler hatte generelles Interesse - zustande kam ein Wechsel letztlich aber nicht. Dem Vernehmen nach wurde die Thematik anschließend nicht konsequent genug weiterverfolgt.

Kvaratskhelia spielte in der Jugend für Dinamo Tiflis und absolvierte erste Profieinsätze, verließ den Klub wegen Vertragsstreitigkeiten aber und schloss sich dem kleinen FC Rustavi an. Weil ein Transfer zum FC Bayern scheiterte, wechselte er kurz danach an seinem 18. Geburtstag zunächst per Leihe zu Lokomotive Moskau und im Sommer 2019 - mittlerweile als georgischer A-Nationalspieler - fest zu Rubin Kasan.

Während seiner drei Jahre in Kasan entwickelte sich Kvaratskhelia zu einem der besten Spieler der russischen Premier Liga und weckte 2021 abermals das Interesse des FC Bayern. "Ich bin überzeugt, dass er bei Real Madrid oder Bayern landen wird", sagte sein Berater Nobel Dzhugueli damals.

Erneut kam kein Transfer zustande und so verließ Kvaratskhelia Kasan erst nach Russlands Angriff auf die Ukraine im März 2022. Vorübergehend kam er anschließend beim georgischen Erstligisten Dinamo Batumi unter, war aber natürlich längst viel zu gut für die Liga seines kleinen Heimatlandes. Im Sommer 2022 schlug dann Neapel für 11,5 Millionen Euro zu.