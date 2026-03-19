Filip Pavic hat beim deutschen Rekordmeister für ein Novum gesorgt. Durch seine Nominierung für das von zahlreichen Verletzungen geplagten Aufgebot von Trainer Vincent Kompany stand erstmals ein Spieler aus dem Jahrgang 2010 im Bayern-Kader.
Das gab es beim FC Bayern München noch nie! FCB-Talent gelingt Historisches in der Champions League
Pavic sorgt für ein Novum beim FC Bayern
Die Einwechslung des 16 Jahre, ein Monat und 27 Tage alten Innenverteidigers in der 72. Minute für Josip Stanisic ging außerdem in die Münchner Geschichtsbücher ein. Pavic avancierte zum jüngsten Debütanten der Bayern in der Königsklasse und löste damit Paul Wanner ab, der bei seinem ersten Auftritt in der Champions League im Oktober 2022 gegen Viiktoria Pilsen 16 Jahre, neun Monate und 19 Tage alt war. Lennart Karl, der beim 4:1-Sieg mit je einem Treffer und Assist abermals seine Torgefahr unter Beweis stellte, besetzt derweil Platz fünf (17 Jahre, sieben Monate, acht Tage) im internen Youngster-Ranking.
Pavic, der 2019 vom SV Waldperlach in die FCB-Jugend wechselte, kam in der laufenden Spielzeit zuvor ausschließlich für die U17 zum Einsatz und lief im Dezember auch erstmals in der UEFA Youth League auf. Zudem feierte Deniz Ofli sein Profi-Debüt, der sogar schon in Minute 56 von der Leine gelassen wurde und Aleksandar Pavlovic ersetzte. Nur wenige Augenblicke später war er an der Entstehung des zwischenzeitlichen 3:0 beteiligt.
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FC Bayern: Es hätten zwei weitere Talente debütieren können
In Außenverteidiger Vincent Manuba und Torhüter Leonard Prescott waren zwei weitere Youngster Teil des Kaders. Letzterer stand aufgrund der angespannten Situation im Münchner Tor ebenfalls kurz vor einem Debüt, Keeper Jonas Urbig erholte sich allerdings noch rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung aus dem Hinspiel in Bergamo.
Die Bayern treffen im Viertelfinale nun auf Real Madrid, das Manchester City souverän ausschaltete. Das Hinspiel steigt am 7. April im Bernabeu, ehe die Entscheidung um das Weiterkommen acht Tage später in der Allianz Arena fällt. Dann dürfte sich auch die Personalsituation wieder verbessert werden. Zumal Joshua Kimmich und Michael Olise nach ihren Gelbsperren in den Kader zurückkehren.
Die jüngsten Debütanten des FC Bayern in der Champions League
- Filip Pavic: 16 Jahre, ein Monat, 27 Tage
- Paul Wanner: 16 Jahre, neun Monate, 19 Tage
- Wisdom Mike: 17 Jahre, 28 Tage
- Mathys Tel: 17 Jahre, vier Monate, 17 Tage
- Lennart Karl: 17 Jahre, sieben Monate, acht Tage
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.