Das gab es beim FC Bayern München noch nie! FCB-Talent gelingt Historisches in der Champions League

Die Einwechslung des 16 Jahre, ein Monat und 27 Tage alten Innenverteidigers in der 72. Minute für Josip Stanisic ging außerdem in die Münchner Geschichtsbücher ein. Pavic avancierte zum jüngsten Debütanten der Bayern in der Königsklasse und löste damit Paul Wanner ab, der bei seinem ersten Auftritt in der Champions League im Oktober 2022 gegen Viiktoria Pilsen 16 Jahre, neun Monate und 19 Tage alt war. Lennart Karl, der beim 4:1-Sieg mit je einem Treffer und Assist abermals seine Torgefahr unter Beweis stellte, besetzt derweil Platz fünf (17 Jahre, sieben Monate, acht Tage) im internen Youngster-Ranking.

Pavic, der 2019 vom SV Waldperlach in die FCB-Jugend wechselte, kam in der laufenden Spielzeit zuvor ausschließlich für die U17 zum Einsatz und lief im Dezember auch erstmals in der UEFA Youth League auf. Zudem feierte Deniz Ofli sein Profi-Debüt, der sogar schon in Minute 56 von der Leine gelassen wurde und Aleksandar Pavlovic ersetzte. Nur wenige Augenblicke später war er an der Entstehung des zwischenzeitlichen 3:0 beteiligt.