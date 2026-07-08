Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Das gab es bei einer WM noch nie! Schiedsrichter-Ansetzung bei Frankreichs Viertelfinale gegen Marokko sorgt für Aufregung

Weltmeisterschaft
Frankreich - Marokko
Frankreich
Marokko
R. Risser
D. Upamecano

Fünf Schiris aus demselben Land bei einem WM-Spiel im Einsatz? Das wird es am Donnerstagabend im Foxborough Stadium zum ersten Mal geben.

Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Top-Favorit Frankreich und Afrika-Cup-Sieger Marokko wird von einem Schiedsrichtergespann geleitet, das komplett aus Argentiniern besteht.

  • Das ist auf mehreren Ebenen ein bemerkenswerter Umstand: Zum einen ist es das erste Mal in der Geschichte, dass bei einem Spiel einer WM-Endrunde alle Schiedsrichter aus demselben Land kommen. Und zum anderen verbindet Frankreich und Argentinien in der jüngeren Vergangenheit eine durchaus große sportliche Rivalität.

    2018 warf die Equipe Tricolore in Russland auf dem Weg zum Titel Argentinien im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Vier Jahre später revanchierte sich die Albiceleste und bezwang Frankreich im atemberaubenden Endspiel von Lusail nach Elfmeterschießen. Anschließend gab es einige verbale Scharmützel, unter anderem machten sich mehrere Argentinier bei den Titelfeierlichkeiten über Frankreichs heutigen Kapitän Kylian Mbappe lustig.

    Nun also entschied sich die FIFA, trotzdem fünf argentinische Unparteiische zum Spiel nach Boston zu beordern. Hauptschiedsrichter wird Facundo Tello sein. Ihm zur Seite stehen seine Assistenten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade, der vierte Offizielle Dario Herrera sowie Reserveschiedsrichter Cristian Navarro.

    • Werbung
  • DAYOT UPAMECANO FRANCE Getty Images

    Kritik im Netz an der Schiedsrichteransetzung im ersten WMViertelfinale

    Der Weltverband betont, die Referees seien aufgrund ihrer Leistungen ausgewählt worden, trotzdem ist das Echo bei Social Media in den vergangenen Tagen groß. Als "mindestens unglücklich" wird die Ansetzung dort tituliert, auch von "mangelndem Fingerspitzengefühl" ist die Rede.

    Das Thema wurde entsprechend auch an die Spieler herangetragen, wenngleich diese davon nichts wissen wollen. So betonte Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern: "Ich werde mich nicht darauf fokussieren, wer der Schiedsrichter ist. Wir haben das noch nie getan und jetzt werden wir uns auf Marokko konzentrieren."

    In eine ähnliche Kerbe schlug auch Reservekeeper Robin Risser. "Es gab sicherlich für einige Jahre eine gewisse Bitterkeit nach dem letzten Finale", meinte Frankreichs Nummer drei. "Aber das ist Teil des Spiels. Und wenn diese Schiedsrichter hier sind, dann weil sie bei diesem Wettbewerb auf Topniveau pfeifen."

    Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Schiedsrichtergespanns fiel am Montag und damit vor dem argentinischen Achtelfinale gegen Ägypten. Jenes Spiel wurde ausgerechnet von einem Franzosen geleitet, Francois Letexier bekam nach einigen strittigen Entscheidungen zugunsten des Titelverteidigers die volle Breitseite aus Ägypten ab.

  • Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften

    AustragungsjahrWeltmeister
    2022Argentinien
    2018Frankreich
    2014Deutschland
    2010Spanien
    2006Italien
    2002Brasilien
    1998Frankreich
    1994Brasilien
    1990Deutschland
    1986Argentinien

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
Weltmeisterschaft
Frankreich crest
Frankreich
FRA
Marokko crest
Marokko
MAR