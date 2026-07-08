Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 zwischen Top-Favorit Frankreich und Afrika-Cup-Sieger Marokko wird von einem Schiedsrichtergespann geleitet, das komplett aus Argentiniern besteht.
Das gab es bei einer WM noch nie! Schiedsrichter-Ansetzung bei Frankreichs Viertelfinale gegen Marokko sorgt für Aufregung
Das ist auf mehreren Ebenen ein bemerkenswerter Umstand: Zum einen ist es das erste Mal in der Geschichte, dass bei einem Spiel einer WM-Endrunde alle Schiedsrichter aus demselben Land kommen. Und zum anderen verbindet Frankreich und Argentinien in der jüngeren Vergangenheit eine durchaus große sportliche Rivalität.
2018 warf die Equipe Tricolore in Russland auf dem Weg zum Titel Argentinien im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Vier Jahre später revanchierte sich die Albiceleste und bezwang Frankreich im atemberaubenden Endspiel von Lusail nach Elfmeterschießen. Anschließend gab es einige verbale Scharmützel, unter anderem machten sich mehrere Argentinier bei den Titelfeierlichkeiten über Frankreichs heutigen Kapitän Kylian Mbappe lustig.
Nun also entschied sich die FIFA, trotzdem fünf argentinische Unparteiische zum Spiel nach Boston zu beordern. Hauptschiedsrichter wird Facundo Tello sein. Ihm zur Seite stehen seine Assistenten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade, der vierte Offizielle Dario Herrera sowie Reserveschiedsrichter Cristian Navarro.
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Kritik im Netz an der Schiedsrichteransetzung im ersten WMViertelfinale
Der Weltverband betont, die Referees seien aufgrund ihrer Leistungen ausgewählt worden, trotzdem ist das Echo bei Social Media in den vergangenen Tagen groß. Als "mindestens unglücklich" wird die Ansetzung dort tituliert, auch von "mangelndem Fingerspitzengefühl" ist die Rede.
Das Thema wurde entsprechend auch an die Spieler herangetragen, wenngleich diese davon nichts wissen wollen. So betonte Innenverteidiger Dayot Upamecano vom FC Bayern: "Ich werde mich nicht darauf fokussieren, wer der Schiedsrichter ist. Wir haben das noch nie getan und jetzt werden wir uns auf Marokko konzentrieren."
In eine ähnliche Kerbe schlug auch Reservekeeper Robin Risser. "Es gab sicherlich für einige Jahre eine gewisse Bitterkeit nach dem letzten Finale", meinte Frankreichs Nummer drei. "Aber das ist Teil des Spiels. Und wenn diese Schiedsrichter hier sind, dann weil sie bei diesem Wettbewerb auf Topniveau pfeifen."
Die Entscheidung über die Zusammensetzung des Schiedsrichtergespanns fiel am Montag und damit vor dem argentinischen Achtelfinale gegen Ägypten. Jenes Spiel wurde ausgerechnet von einem Franzosen geleitet, Francois Letexier bekam nach einigen strittigen Entscheidungen zugunsten des Titelverteidigers die volle Breitseite aus Ägypten ab.
Die Gewinner der letzten zehn Weltmeisterschaften
Austragungsjahr Weltmeister 2022 Argentinien 2018 Frankreich 2014 Deutschland 2010 Spanien 2006 Italien 2002 Brasilien 1998 Frankreich 1994 Brasilien 1990 Deutschland 1986 Argentinien
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