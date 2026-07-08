Das gab es bei einer WM noch nie! Schiedsrichter-Ansetzung bei Frankreichs Viertelfinale gegen Marokko sorgt für Aufregung

Das ist auf mehreren Ebenen ein bemerkenswerter Umstand: Zum einen ist es das erste Mal in der Geschichte, dass bei einem Spiel einer WM-Endrunde alle Schiedsrichter aus demselben Land kommen. Und zum anderen verbindet Frankreich und Argentinien in der jüngeren Vergangenheit eine durchaus große sportliche Rivalität.

2018 warf die Equipe Tricolore in Russland auf dem Weg zum Titel Argentinien im Achtelfinale aus dem Wettbewerb. Vier Jahre später revanchierte sich die Albiceleste und bezwang Frankreich im atemberaubenden Endspiel von Lusail nach Elfmeterschießen. Anschließend gab es einige verbale Scharmützel, unter anderem machten sich mehrere Argentinier bei den Titelfeierlichkeiten über Frankreichs heutigen Kapitän Kylian Mbappe lustig.

Nun also entschied sich die FIFA, trotzdem fünf argentinische Unparteiische zum Spiel nach Boston zu beordern. Hauptschiedsrichter wird Facundo Tello sein. Ihm zur Seite stehen seine Assistenten Juan Pablo Belatti und Gabriel Chade, der vierte Offizielle Dario Herrera sowie Reserveschiedsrichter Cristian Navarro.