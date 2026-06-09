Joshua Kimmich hat verraten, wie nah er im Sommer 2024 tatsächlich vor einem Abschied vom FC Bayern München stand. In der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" offenbarte der Mittelfeldspieler eine finanziell hochkarätige Offerte von PSG und was schließlich den Ausschlag für seine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister gab.
"Das Finanzielle war sehr krass": Joshua Kimmich vom FC Bayern München dachte ernsthaft über spektakulären Wechsel nach
"Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf"
"Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Ich habe mich mit Max Eberl unterhalten. Der hat mir das dann auch noch mal bestätigt: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich'", erklärte Kimmich zu den sich damals hartnäckig haltenden Gerüchten über eine Trennung vom FCB.
Eberl hatte sich vor rund zwei Jahren öffentlich für Kimmich ausgesprochen. "Ich finde, die allgemeine Wahrnehmung in Deutschland wird ihm nicht ganz gerecht. Joshua war über viele Jahre ein wichtiger Spieler für den FC Bayern und soll es auch in Zukunft sein", sagte er damals. Doch bei Kimmich überwogen die Zweifel. Der 31-Jährige führte aus: "Selbst wenn wir hier 30 Spiele in Folge gewinnen und das finanzielle Angebot Wahnsinn ist und der Verein voll hinter mir steht. Ich will es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber zu 95 Prozent sehe ich es nicht kommen, dass ich hier verlängere."
Insbesondere von einem möglichen Engagement von Paris Saint-Germain war Kimmich angetan. Zumal der französische Hauptstadtklub im darauffolgenden Winter nochmal aufs Gaspedal drückte. PSG sei ein Verein gewesen, "der sich sehr committet hat", erklärte Kimmich: "Einer, den ich auch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ich habe mich schon mit dem Sportdirektor (Luis Campos; Anm. d. Red.) und dem Trainer von Paris (Luis Enrique; Anm. d. Red.) ausgetauscht. Wenn das Interesse groß ist, und ich muss sagen, die haben das wirklich gut gemacht und einem echt den Eindruck vermittelt, dass sie einen wirklich haben wollen, dann ist das schon so, dass man sich damit beschäftigt."
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PSG legte Kimmich "krasses" Angebot vor
Bei PSG wäre Kimmich zu einem "wichtigen Puzzlestück" aufgestiegen. "Das macht dann schon was mit einem", betonte er. Auch ein Angebot hatte Kimmich bereits auf dem Tisch liegen. "Das Finanzielle war krass. Wirklich. Sehr, sehr krass, muss ich sagen. Ich wollte das aber nicht zum Ausschlaggebenden machen." Seine Frau Lisa erzählte obendrein, dass sich beide bereits nach Schulen für die vier gemeinsamen Kinder und Wohngegenden in Paris umgeschaut hätten.
Letztlich entschied sich Kimmich bekanntlich für einen Verbleib in München und unterschrieb im März 2025 ein neues Arbeitspapier, das bis 2029 datiert ist. Beide Parteien betonten, dass es in den zähen Verhandlungen nicht ums Geld gegangen sei. Vorrangig der Aufsichtsrat um Klub-Patron Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer soll anfängliche Zweifel wegen des Gesamtpakets gehegt haben.
Kompany für Kimmich-Verbleib ausschlaggebend: "Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt"
Ausschlaggebend in der Entscheidungsfindung war vor allem die Ankunft von Trainer Vincent Kompany im Sommer 2024, erklärte Kimmich: "Ich hab noch nie ein so großes Vertrauen gespürt, wie jetzt." Außerdem habe der private Aspekt eine große Rolle gespielt. Schließlich trage er auch eine Verantwortung für die Familie. "Es ist nicht so, dass ich Single bin und nur für meine Karriere entscheiden kann."
Während PSG seither zweimal in Serie die Champions League gewann, holten die Bayern unter Kompany die Meisterschaft (2025) und das Double (2026). Kimmich ist dabei der Dreh- und Angelpunkt im System des Belgiers. Seine Entscheidung pro FCB bereut er in jedem Fall nicht: "Es war richtig, dass ich bei den Bayern verlängert habe."
Leistungsdaten und Statistiken von Joshua Kimmich beim FC Bayern München
Spiele 494 Tore 47 Assists 131 Titel zehnmal Deutscher Meister, viermal Pokalsieger, einmal Champions-League-Sieger
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.