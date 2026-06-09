"Das Finanzielle war sehr krass": Joshua Kimmich vom FC Bayern München dachte ernsthaft über spektakulären Wechsel nach

"Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern sehr offen sind, mich abzugeben. Das trägt nicht dazu bei, dass die Bindung zwischen Verein und Spieler größer wird. Ich habe mich mit Max Eberl unterhalten. Der hat mir das dann auch noch mal bestätigt: 'Wenn du weg möchtest, dann bist du zum Verkauf, dann ist das möglich'", erklärte Kimmich zu den sich damals hartnäckig haltenden Gerüchten über eine Trennung vom FCB.

Eberl hatte sich vor rund zwei Jahren öffentlich für Kimmich ausgesprochen. "Ich finde, die allgemeine Wahrnehmung in Deutschland wird ihm nicht ganz gerecht. Joshua war über viele Jahre ein wichtiger Spieler für den FC Bayern und soll es auch in Zukunft sein", sagte er damals. Doch bei Kimmich überwogen die Zweifel. Der 31-Jährige führte aus: "Selbst wenn wir hier 30 Spiele in Folge gewinnen und das finanzielle Angebot Wahnsinn ist und der Verein voll hinter mir steht. Ich will es nicht zu 100 Prozent ausschließen, aber zu 95 Prozent sehe ich es nicht kommen, dass ich hier verlängere."

Insbesondere von einem möglichen Engagement von Paris Saint-Germain war Kimmich angetan. Zumal der französische Hauptstadtklub im darauffolgenden Winter nochmal aufs Gaspedal drückte. PSG sei ein Verein gewesen, "der sich sehr committet hat", erklärte Kimmich: "Einer, den ich auch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ich habe mich schon mit dem Sportdirektor (Luis Campos; Anm. d. Red.) und dem Trainer von Paris (Luis Enrique; Anm. d. Red.) ausgetauscht. Wenn das Interesse groß ist, und ich muss sagen, die haben das wirklich gut gemacht und einem echt den Eindruck vermittelt, dass sie einen wirklich haben wollen, dann ist das schon so, dass man sich damit beschäftigt."