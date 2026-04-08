Das erlebte Hansi Flick in der Champions League noch nie! Atletico Madrid sorgt für bittere Premiere beim Trainer des FC Barcelona

Erstmals blieb eine Flick-Mannschaft in einem K.o.-Spiel der Königsklasse ohne eigenes Tor. In den 17 K.o.-Partien zuvor, in denen Flick beim FC Bayern München oder bei Barca an der Seitenline stand, hatte sein Team stets mindestens einmal getroffen.

Der deutsche Coach musste am Mittwochabend im Camp Nou mit ansehen, wie Barca kurz vor der Pause 120 Albtraum-Sekunden erlebte. Zunächst sah Innenverteidiger Pau Cubarsi nach VAR-Eingriff wegen einer Notbremse gegen Giuliano Simeone in der 44. Minute die Rote Karte. Kurz darauf setzte Julian Alvarez den fälligen Freistoß dann zum Führungstor für Atletico sehenswert in die Maschen.

In Unterzahl stemmte sich Flicks Elf in Halbzeit zwei wacker gegen die Niederlage, ein eiskaltes Atletico legte aber sogar noch einmal nach. Alexander Sörloth traf in der 70. Minute zum 2:0-Endstand, Barcelona hatte in der Schlussphase nichts mehr zuzusetzen.

So benötigen Lamine Yamal und Co. nächsten Dienstag beim Rückspiel in Madrid eine spektakuläre Aufholjagd, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Dort wartet auf den Sieger des rein spanischen Duells entweder der FC Arsenal oder Sporting Lissabon. In diesem Viertelfinale hatten am Dienstag die Engländer das Hinspiel auswärts in Portugal dank eines späten Tores von Nationalspieler Kai Havertz mit 1:0 für sich entschieden.