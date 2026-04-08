Trainer Hansi Flick hat bei der 0:2-Niederlage des FC Barcelona im Viertelfinalhinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid ein bitteres Novum erlebt.
Das erlebte Hansi Flick in der Champions League noch nie! Atletico Madrid sorgt für bittere Premiere beim Trainer des FC Barcelona
Erstmals bleibt ein Team von Hansi Flick in einem CL-K.o.-Spiel torlos
Erstmals blieb eine Flick-Mannschaft in einem K.o.-Spiel der Königsklasse ohne eigenes Tor. In den 17 K.o.-Partien zuvor, in denen Flick beim FC Bayern München oder bei Barca an der Seitenline stand, hatte sein Team stets mindestens einmal getroffen.
Der deutsche Coach musste am Mittwochabend im Camp Nou mit ansehen, wie Barca kurz vor der Pause 120 Albtraum-Sekunden erlebte. Zunächst sah Innenverteidiger Pau Cubarsi nach VAR-Eingriff wegen einer Notbremse gegen Giuliano Simeone in der 44. Minute die Rote Karte. Kurz darauf setzte Julian Alvarez den fälligen Freistoß dann zum Führungstor für Atletico sehenswert in die Maschen.
In Unterzahl stemmte sich Flicks Elf in Halbzeit zwei wacker gegen die Niederlage, ein eiskaltes Atletico legte aber sogar noch einmal nach. Alexander Sörloth traf in der 70. Minute zum 2:0-Endstand, Barcelona hatte in der Schlussphase nichts mehr zuzusetzen.
So benötigen Lamine Yamal und Co. nächsten Dienstag beim Rückspiel in Madrid eine spektakuläre Aufholjagd, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Dort wartet auf den Sieger des rein spanischen Duells entweder der FC Arsenal oder Sporting Lissabon. In diesem Viertelfinale hatten am Dienstag die Engländer das Hinspiel auswärts in Portugal dank eines späten Tores von Nationalspieler Kai Havertz mit 1:0 für sich entschieden.
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Hansi Flick gewann mit dem FC Bayern 2020 die Champions League
Flick hatte mit dem FC Bayern in der Saison 2019/20 die Champions League gewonnen. Seinerzeit fertigte er mit den Münchenern in der K.o.-Phase unter anderem im Achtelfinale den FC Chelsea (3:0 und 4:1) sowie im Viertelfinale seinen heutigen Klub aus Barcelona (8:2) ab. Das Finale gewann man gegen Paris Saint-Germain mit 1:0.
In seiner ersten Saison bei Barca war Flick vergangenes Jahr mit den Katalanen bis ins Halbfinale der Königsklasse vorgedrungen, wo gegen Inter Mailand (3:3 und 3:4) auf dramatische Art und Weise Endstation war. In Champions-League-K.o.-Spielen kam Flick mit seinen Mannschaften bisher auf einen Schnitt von 2,83 Toren pro Partie.
Ehe bei Atletico die Wende gelingen soll, will Barca am Samstag zunächst den nächsten Schritt in Richtung erfolgreicher Titelverteidigung in Spaniens LaLiga machen. Am Samstag haben die Katalanen, die aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Real Madrid an der Tabellenspitze liegen, den Stadtrivalen Espanyol zu Gast.
Flick hatte 2024 in Barcelona übernommen. Sein Vertrag bei den Blaugrana läuft noch bis 2027.
Hansi Flick: Seine bisherige Bilanz in der Champions League
FC Bayern München
18 Spiele / 16 Siege / 1 Unentschieden / 1 Niederlage - CL-Sieger 2019/20 und CL-Viertelfinale 2020/21
FC Barcelona
25 Spiele / 15 Siege / 4 Unentschieden / 6 Niederlagen - CL-Halbfinale 2024/25
Gesamt
43 Spiele / 31 Siege / 5 Unentschieden / 7 Niederlagen
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.