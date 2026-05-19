Nach einem Jahrzehnt voller Titel und Dominanz zieht Pep Guardiola offenbar den Schlussstrich bei Manchester City. Die Skyblues fackeln nicht lange und sollen bereits einen Nachfolger gefunden haben. Enzo Maresca soll in die gigantischen Fußstapfen des Spaniers treten.
Ein alter Bekannter soll übernehmen: Manchester City hat den Nachfolger für Pep Guardiola angeblich schon gefunden
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es mittlerweile eine vollständige mündliche Einigung zwischen dem Klub und dem Coach. Maresca wird demnach einen Dreijahresvertrag bei ManCity unterschreiben und soll den begonnenen Umbruch des einstigen Serienmeisters federführend gestalten.
Gerüchte über diese Personalie gab es im Umfeld der Skyblues schon seit Monaten, hinter den Kulissen galt der 46-jährige Italiener stets als Wunschkandidat für die Post-Pep-Ära. Nun wird das Szenario offenbar Realität.
Maresca bringt für diese Herkulesaufgabe eine Menge verletzten Stolz, aber auch eine Vita mit internationalen Titeln mit. Erst zum Jahreswechsel war er beim FC Chelsea entlassen worden - eine Entscheidung, die damals durchaus für Stirnrunzeln sorgte. Denn mit den Blues feierte der Italiener in seiner Premierensaison beachtliche Erfolge, führte das Starensemble aus London zum Triumph in der Conference League und krönte sich obendrein zum Gewinner bei der Klub-WM im vergangenen Sommer.
- (C)Getty Images
Maresca war bereits bei ManCity
Ein ganz entscheidender Pluspunkt für das Engagement im Etihad soll sein, dass Maresca die DNA des Klubs in- und auswendig kennt. In der Saison 2020/21 zeichnete er als Cheftrainer für die U23-Mannschaft von City verantwortlich und formte dort die Stars von morgen. Während dieser Zeit pflegte er ein enges Verhältnis zu Guardiola, schaute dem Meistertrainer im täglichen Geschäft immer wieder über die Schulter und verinnerlichte dessen fußballerische Philosophie.
Für City bedeutet dies das Ende einer Epoche, die den englischen und europäischen Fußball geprägt hat. Am Montagabend sickerte die Nachricht durch, dass Guardiola sein Traineramt zum Saisonende niederlegen wird.
Guardiola prägte Ära bei ManCity
Zehn Jahre stand der Katalane an der Seitenlinie im Etihad Stadium. Unter anderem führte er City zu sechs englischen Meistertiteln und 2023 auch zum lange ersehnten Triumph in der Champions League.
Für die Zeit nach City hatte Guardiola bereits vergangenes Jahr angekündigt, eine Auszeit vom Trainergeschäft einlegen zu wollen. Dennoch gab es Ende April Spekulationen darüber, ob Guardiola womöglich den nach dem erneuten Verpassen der WM derzeit noch vakanten Posten als Nationaltrainer Italiens übernehmen könnte.
- AFP
Manchester City unter Pep Guardiola: Abschneiden in Premier League und Champions League
Saison Premier League Champions League 2016/17 Dritter Achtelfinale 2017/18 Meister Viertelfinale 2018/19 Meister Viertelfinale 2019/20 Vizemeister Viertelfinale 2020/21 Meister Finale 2021/22 Meister Halbfinale 2022/23 Meister Sieger 2023/24 Meister Viertelfinale 2024/25 Dritter Zwischenrunde 2025/26 Zweiter (Saison noch nicht beendet) Achtelfinale
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.