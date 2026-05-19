Ein alter Bekannter soll übernehmen: Manchester City hat den Nachfolger für Pep Guardiola angeblich schon gefunden

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, gibt es mittlerweile eine vollständige mündliche Einigung zwischen dem Klub und dem Coach. Maresca wird demnach einen Dreijahresvertrag bei ManCity unterschreiben und soll den begonnenen Umbruch des einstigen Serienmeisters federführend gestalten.

Gerüchte über diese Personalie gab es im Umfeld der Skyblues schon seit Monaten, hinter den Kulissen galt der 46-jährige Italiener stets als Wunschkandidat für die Post-Pep-Ära. Nun wird das Szenario offenbar Realität.

Maresca bringt für diese Herkulesaufgabe eine Menge verletzten Stolz, aber auch eine Vita mit internationalen Titeln mit. Erst zum Jahreswechsel war er beim FC Chelsea entlassen worden - eine Entscheidung, die damals durchaus für Stirnrunzeln sorgte. Denn mit den Blues feierte der Italiener in seiner Premierensaison beachtliche Erfolge, führte das Starensemble aus London zum Triumph in der Conference League und krönte sich obendrein zum Gewinner bei der Klub-WM im vergangenen Sommer.