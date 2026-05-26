Das Ende der quälenden WM-Durststrecke? Warum Brasilien für Carlo Ancelotti mit einer alten Tradition brach

Dorival Junior musste gerade erst seine zweite Niederlage in 16 Spielen als Trainer Brasiliens hinnehmen. Doch das 1:4 gegen Argentinien kurz nach der enttäuschenden Copa América 2024, die im Viertelfinale im Elfmeterschießen endete, reichte, um die meisten Brasilianer zu wütenden Kritikern zu machen, die laut "Köpft sie!" forderten.
Noch während des Spiels in Buenos Aires war klar, dass die Lage für den niedergeschlagenen Dorival unerträglich geworden war. Sein Blick wirkte verloren. Für brasilianische Trainer ist der Preis hoch, weil das Team seit zwei Jahrzehnten keinen WM-Titel mehr gewonnen hat und damit nicht mehr das "Wunderland" des Fußballs ist.
Drei Tage später bestätigte der Verband seine Entlassung. Als TV Globo, das traditionell als Barometer des Landes für die Nationalmannschaft gilt, durch die Stimme von Luís Roberto erklärte, Brasilien brauche "einen Kurswechsel für die Zukunft, mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026", war klar, dass der brasilianische Fußballverband (CBF) auf dem Weg zum Turnier in Nordamerika seinen vierten Trainer in diesem Zyklus suchen musste.
Zwei Wochen später präsentierte der Verband Carlo Ancelotti, und ein Hauch von Optimismus streifte die Nacken der Fans, die weiter vom sechsten Titel träumen.