Das Ende der quälenden WM-Durststrecke? Warum Brasilien für Carlo Ancelotti mit einer alten Tradition brach

Ehrlich gesagt hatte Brasilien Glück, Ancelotti verpflichten zu können. Der Italiener hatte 2024/25 eine enttäuschende letzte Saison bei Real Madrid hinter sich, und der Verein ebnete ihm den Weg für einen würdevollen Abgang. Er ließ sich die Chance, Geschichte zu schreiben, nicht entgehen und nahm das Angebot Brasiliens an. Die von Rodrigues begonnenen Verhandlungen schloss der neue CBF-Präsident Samir Xaud ab, nachdem sein Vorgänger seines Amtes enthoben worden war.

Mehrere brasilianische Trainer kritisierten die Verpflichtung eines Ausländers. Antonio Lopes, im Inland ein angesehener Name und Koordinator während des Weltmeistertriumphs 2002, sagte zu GE: "Brasilien wurde mit fünf brasilianischen Trainern fünfmal Weltmeister. Warum einen ausländischen holen?"

Auch der frühere Nationaltrainer und Weltmeister von 1970, Emerson Leão, kritisierte die Umstände. "Alle großen Vereine werden von Ausländern geleitet. Wo ist Brasilien? Wo sind die brasilianischen Trainer? Wo sind die Leute, die diese Show leiten?", fragte er auf CNN. "Ich bin sehr enttäuscht von der neuen Generation der Trainer, die das zulassen und nicht genug Stärke, Rechte und Qualität zeigen, um Teil unserer Nationalmannschaft zu sein."

Andere Größen befürworteten den Schritt jedoch. Die letzten beiden brasilianischen Weltmeistertrainer Parreira und Scolari sprachen dem Italiener ihren Segen aus. Ancelotti erhielt sogar eine Nachbildung der Jacke, die Mario Zagallo, eine der symbolträchtigsten Figuren Brasiliens, getragen hatte, als Willkommensgeschenk.

In einer Videobotschaft während der Vorstellung sagte Parreira: "Lieber Ancelotti, wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben, Brasilien zu trainieren, eine der berühmtesten Mannschaften der Welt, die nun von einem der größten Trainer der Fußballgeschichte geleitet wird. Mögen Sie den lang ersehnten sechsten Titel erringen. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt."

Scolari, der bei der Veranstaltung anwesend war, umarmte Ancelotti herzlich. "Es ist mir eine Freude, eine Wonne, eine Genugtuung und ein Privileg, hier bei dir zu sein", sagte er. "Sei du selbst, der Mensch, der du schon immer warst, und du wirst in Brasilien das erreichen, was du anderswo bereits erreicht hast. Alles Gute für dich und für unser Brasilien. Wir werden immer bei dir sein."

Auch Dorival posierte später lächelnd für ein Foto mit seinem italienischen Nachfolger.