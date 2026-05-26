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Tauan Ambrosio

Das Ende der quälenden WM-Durststrecke? Warum Brasilien für Carlo Ancelotti mit einer alten Tradition brach

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Das ist "Legacy", der Podcast und die Reportagereihe von GOAL als Countdown zur Weltmeisterschaft 2026. Jede Woche beleuchten wir die Geschichten und den Geist hinter den Nationen, die den Weltfußball prägen. Diese Woche zeigen wir, warum Brasilien mit Carlo Ancelotti den erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt verpflichtete, wie diese Entscheidung die jahrelange Unklarheit widerspiegelt und warum Ancelottis Verbindung zu Spielern wie Kaká und Vinícius Jr. die Entscheidung beeinflusste...

Dorival Junior musste gerade erst seine zweite Niederlage in 16 Spielen als Trainer Brasiliens hinnehmen. Doch das 1:4 gegen Argentinien kurz nach der enttäuschenden Copa América 2024, die im Viertelfinale im Elfmeterschießen endete, reichte, um die meisten Brasilianer zu wütenden Kritikern zu machen, die laut "Köpft sie!" forderten.

Noch während des Spiels in Buenos Aires war klar, dass die Lage für den niedergeschlagenen Dorival unerträglich geworden war. Sein Blick wirkte verloren. Für brasilianische Trainer ist der Preis hoch, weil das Team seit zwei Jahrzehnten keinen WM-Titel mehr gewonnen hat und damit nicht mehr das "Wunderland" des Fußballs ist.

Drei Tage später bestätigte der Verband seine Entlassung. Als TV Globo, das traditionell als Barometer des Landes für die Nationalmannschaft gilt, durch die Stimme von Luís Roberto erklärte, Brasilien brauche "einen Kurswechsel für die Zukunft, mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026", war klar, dass der brasilianische Fußballverband (CBF) auf dem Weg zum Turnier in Nordamerika seinen vierten Trainer in diesem Zyklus suchen musste.

Zwei Wochen später präsentierte der Verband Carlo Ancelotti, und ein Hauch von Optimismus streifte die Nacken der Fans, die weiter vom sechsten Titel träumen.

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    Ausländische Einflussnahme

    Die Euphorie über die Ankunft des Italieners kurz vor der Weltmeisterschaft war groß. Seit Jahren hatten viele Brasilianer davon geträumt, Pep Guardiola an der Spitze der Nationalmannschaft zu sehen. Ancelotti hatte gerade erfolgreiche Stationen bei Real Madrid hinter sich und kannte viele brasilianische Topspieler. Das war Grund genug, wieder zu träumen.

    Doch die Verpflichtung des ersten ausländischen Vollzeit-Cheftrainers der Nationalmannschaft machte auch ein Tabu sichtbar: den raschen Niedergang brasilianischer Trainer.

    Ausländische Trainer sind im brasilianischen Fußball nichts Neues und haben viel zu seiner Entwicklung beigetragen. Die sogenannte "ungarische Schule", die in den 1940er- und 1950er-Jahren weltweit aktiv war, erreichte auch die brasilianischen Spielfelder durch Persönlichkeiten wie Dori Kurschner, der die ersten tiefgreifenden taktischen Ideen nach Brasilien brachte, und Bela Guttmann, dessen Assistent bei São Paulo im Jahr 1957, Vicente Feola, Brasilien 1958 zu seinem ersten Weltmeistertitel führte.

    1965 führte der Argentinier Filpo Nunez Palmeiras so stark, dass der Verein Brasilien in einem Freundschaftsspiel gegen Uruguay im gelben Trikot vertrat.

    Ab 2019 öffnete der Erfolg des portugiesischen Trainers Jorge Jesus mit Flamengo die Türen für ausländische Coaches. Auch Abel Ferreira bei Palmeiras und Artur Jorge bei Botafogo gewannen Titel. Der Argentinier Juan Pablo Vojvoda kam 2021 als Unbekannter, wurde aber bald zur Legende bei Fortaleza und führte den Außenseiter-Club zum Traum von nationalen und kontinentalen Titeln, während er sogar mehrere Angebote von größeren Clubs ablehnte, bevor er 2025 mit einem emotionalen Abschied ging.

    Brasilianische Trainer rücken dadurch zunehmend an den Rand; viele gelten nur noch als Plan B. In der höchsten Liga stammt inzwischen jede zweite Trainerbank aus dem Ausland.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Rückstand

    Die allgemeine Meinung – und sie gilt noch immer – lautet, dass brasilianische Trainer überholt sind. Argentinische oder uruguayische Trainer coachen gelegentlich Top-Vereine in der Champions League. Warum schafft das seit Jahrzehnten kein Brasilianer? Die letzten waren Luiz Felipe Scolari bei Chelsea und Vanderlei Luxemburgo bei Real Madrid Mitte der 2000er Jahre.

    Wer in Südamerika Erfolge feierte, geriet oft in das schnelle Trainerkarussell Brasiliens oder übernahm die Nationalmannschaft. Dort rutschten diese Coaches in der öffentlichen Wahrnehmung von Genies zu Versagern, sobald die Ergebnisse ausblieben.

    Das Land, das Topstürmer exportiert, findet kaum strategische Trainer. Seit Jahrzehnten setzt der Verband meist dieselben Typen ein: den alten Star, den Harten, den Trendnamen oder den Vater.

    Carlos Alberto Parreira, 1994 Weltmeister und einer der führenden taktischen Köpfe seiner Generation, übernahm 2006 erneut die Selecao. Er scheiterte daran, einen Kader mit Stars wie Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Ze Roberto, Lúcio und Juan zu organisieren.

    Nach dieser Niederlage, die viele auf übertriebene Feierlichkeiten und das Ego der Spieler schoben, folgte ein Hardliner ohne jede Vereinserfahrung: Dunga, Brasiliens Kapitän von 1994. Er coachte von 2006 bis 2010 und von 2014 bis 2016, beeindruckte aber nicht.

    Mano Menezes erlebte nach 2010 einen kurzen Popularitätsschub, den er nicht halten konnte. Scolari kehrte 2013 allein aus Nostalgie für den Titel von 2002 und seine berühmte "Scolari-Familie" zurück. In einem Werbespot spielte er eine liebevolle Vaterfigur, die Kinder auf einem Platz anleitete. Dieses Bild wirkte nach dem 1:7 im WM-Halbfinale gegen Deutschland grausam ironisch; das Spiel erinnerte an ein Duell zwischen Männern und Jungen.

    Unter diesen wechselnden Trainern wirkte Tite am besten vorbereitet, als er vor der WM 2018 übernahm. Seine schnelle Qualifikation beeindruckte, und weil er mit Corinthians fast alle möglichen Titel gewonnen hatte, genoss er großen Respekt. Kommentatoren nannten ihn "einen europäischen Trainer in brasilianischer Haut".

    Doch auch Tite blieb hinter den Erwartungen zurück und kam bei zwei Weltmeisterschaften nicht über das Viertelfinale hinaus. Nach seinem Rücktritt 2022 erhielt er keinen Spitzenjob in Europa, wie es sein Traum gewesen war.

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Institutionelles Chaos

    Der CBF steckte in institutionellen Turbulenzen und hatte gerade seinen kompetentesten Trainer seit Jahren verloren. Bei den Vorbereitungen für 2026 traf der Verband eine Fehlentscheidung nach der anderen.

    Fernando Diniz galt als der innovativste brasilianische Trainer seit Jahrzehnten. Er setzte auf mutigen Ballbesitzfußball. 2023 führte er Fluminense zur Copa Libertadores. Kurz darauf bat CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues ihn, parallel zum Verein auch die Nationalmannschaft zu übernehmen, weil der Verband weiterhin auf Ancelotti setzte.

    Der Fehler? Den originellsten brasilianischen Trainer der Moderne ohne langfristiges Projekt oder Konzept zu holen. Alles war daher improvisiert. Wie zu erwarten war, scheiterte das Vorhaben. Ancelotti verlängerte Ende 2023 bei Real Madrid, während Diniz in sechs Spielen nur zwei Siege holte.

    Anschließend nominierte der Verband Dorival, der zuvor bei Flamengo und São Paulo gearbeitet hatte. Seine Ruhe und sein Ruf als Spieler-Trainer halfen ihm, mit Egos umzugehen. Damals schien er der perfekte Plan B für Ancelotti, doch das Experiment scheiterte.

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    Eine neue Ära

    Ehrlich gesagt hatte Brasilien Glück, Ancelotti verpflichten zu können. Der Italiener hatte 2024/25 eine enttäuschende letzte Saison bei Real Madrid hinter sich, und der Verein ebnete ihm den Weg für einen würdevollen Abgang. Er ließ sich die Chance, Geschichte zu schreiben, nicht entgehen und nahm das Angebot Brasiliens an. Die von Rodrigues begonnenen Verhandlungen schloss der neue CBF-Präsident Samir Xaud ab, nachdem sein Vorgänger seines Amtes enthoben worden war.

    Mehrere brasilianische Trainer kritisierten die Verpflichtung eines Ausländers. Antonio Lopes, im Inland ein angesehener Name und Koordinator während des Weltmeistertriumphs 2002, sagte zu GE: "Brasilien wurde mit fünf brasilianischen Trainern fünfmal Weltmeister. Warum einen ausländischen holen?"

    Auch der frühere Nationaltrainer und Weltmeister von 1970, Emerson Leão, kritisierte die Umstände. "Alle großen Vereine werden von Ausländern geleitet. Wo ist Brasilien? Wo sind die brasilianischen Trainer? Wo sind die Leute, die diese Show leiten?", fragte er auf CNN. "Ich bin sehr enttäuscht von der neuen Generation der Trainer, die das zulassen und nicht genug Stärke, Rechte und Qualität zeigen, um Teil unserer Nationalmannschaft zu sein."

    Andere Größen befürworteten den Schritt jedoch. Die letzten beiden brasilianischen Weltmeistertrainer Parreira und Scolari sprachen dem Italiener ihren Segen aus. Ancelotti erhielt sogar eine Nachbildung der Jacke, die Mario Zagallo, eine der symbolträchtigsten Figuren Brasiliens, getragen hatte, als Willkommensgeschenk.

    In einer Videobotschaft während der Vorstellung sagte Parreira: "Lieber Ancelotti, wir freuen uns sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben, Brasilien zu trainieren, eine der berühmtesten Mannschaften der Welt, die nun von einem der größten Trainer der Fußballgeschichte geleitet wird. Mögen Sie den lang ersehnten sechsten Titel erringen. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt."

    Scolari, der bei der Veranstaltung anwesend war, umarmte Ancelotti herzlich. "Es ist mir eine Freude, eine Wonne, eine Genugtuung und ein Privileg, hier bei dir zu sein", sagte er. "Sei du selbst, der Mensch, der du schon immer warst, und du wirst in Brasilien das erreichen, was du anderswo bereits erreicht hast. Alles Gute für dich und für unser Brasilien. Wir werden immer bei dir sein."

    Auch Dorival posierte später lächelnd für ein Foto mit seinem italienischen Nachfolger.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Schlafende Riesen

    Von den acht Nationen, die die Weltmeisterschaft gewonnen haben, warten drei Teams am längsten auf einen Titel. Uruguay, England und Brasilien setzen dabei auf ausländische Trainer: Marcelo Bielsa aus Argentinien, Thomas Tuchel aus Deutschland und Ancelotti. Die Fans sehen in Ancelotti die größte Hoffnung der Seleção auf den sechsten Weltmeistertitel.

    Trotz dieser Gemeinsamkeit hat jede Situation ihren eigenen Kontext. Der Fall Brasiliens zeigt den Identitätswandel der Nationalmannschaft.

    Seit 2006 stellten Spieler aus europäischen Ligen mehr als 80 Prozent der brasilianischen WM-Kader. Viele reisen schon als Teenager nach Europa und schließen dort ihre Entwicklung ab. Dadurch verlieren sie den direkten Bezug zur heimischen Fußballkultur. Ein europäischer Trainer passt daher zu Spielern, die in vielen Bereichen wie Europäer denken und handeln – besonders wenn dieser Trainer Ancelotti heißt.


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Perfekte Passform

    Ancelottis Karriere verlief lange Zeit parallel zu den Farben Grün und Gelb Brasiliens. Als Spieler war er einer der Lieblingsschüler des schwedischen Trainers Nils Liedholm, der zum Bewunderer des brasilianischen Fußballs wurde, nachdem er diesen hautnah erlebt hatte; Liedholm erzielte im Finale der Weltmeisterschaft 1958, das Brasilien gewann, ein Tor für Schweden.

    Vor seinem Karriereende spielte Ancelotti mit den Mittelfeldspielern Paulo Roberto Falcao und Toninho Cerezo. Als Trainer vertiefte sich seine Verbindung zu brasilianischen Stars.

    Beim AC Mailand coachte er Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho und weitere Brasilianer. 2007 führte er Kaká zum Ballon d’Or.

    Bei Real Madrid formte er Vinicius von einem unbeständigen Talent zu einem Weltklasse-Stürmer, der wichtige Tore erzielt. 2024 kürte die FIFA Vinicius unter Ancelottis Leitung zum besten männlichen Spieler.

    Ancelotti kennt die Persönlichkeiten und Spielweisen der aktuellen brasilianischen Generation sehr gut: Casemiro, Rodrygo, Eder Militao und sogar Richarlison, den er kurzzeitig bei Everton trainierte und beinahe nach Madrid holte, gehören zu den mehr als 30 Spielern, die im Laufe seiner Karriere unter dem Italiener gespielt haben.

    Fließt viel Geld aus dem Ausland, werden brasilianische Nationalspieler zu europäischen Profis, geprägt von europäischen Akademien, Taktiken und Lebensstilen. Ein europäischer Trainer, der sie wirklich versteht, ist dann keine Frage des Verrats, sondern fast eine Notwendigkeit.

    Kaum ein Trainer kennt Brasiliens Stars besser. Er führte sie, forderte sie und feierte sie über Jahrzehnte. Sind moderne brasilianische Fußballer zu Weltbürgern geworden, braucht es einen Chef, der ihre Welt genau kennt.

    Dass Ancelotti Italiener ist, spielt am Ende nur eine kleine Rolle – es sei denn, man ist selbst brasilianischer Trainer und träumt noch von diesem Posten.

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