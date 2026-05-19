Wie Sky berichtet, habe Nagelsmann sämtliche Spieler vom VfB Stuttgart, die in Frage gekommen waren, über seine Kaderpläne mittlerweile informiert. Mit dabei sind demnach drei von ihnen: Deniz Undav, Jamie Leweling und auch Angelo Stiller.
Das dürfte besonders Dietmar Hamann missfallen! Nächste Kader-Entscheidungen für die WM von Julian Nagelsmann enthüllt
Warum die WM-Nominierung von Angelo Stiller durchaus überrascht
Das kommt insofern überraschend, weil Stiller zuletzt einen schweren Stand unter Nagelsmann zu haben schien. Während der WM-Qualifikation kam er nur einmal im ersten Spiel bei der blamablen 0:2-Niederlage in der Slowakei zum Einsatz. Für die letzten beiden Quali-Spiele war er gar nicht mehr nominiert worden.
Auch zum letzten Lehrgang durfte er nur als Nachrücker reisen, weil Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic verletzungsbedingt fehlten. "Der ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und konstant guter Leistung, aber in Konkurrenz mit Pavlo, den ich einfach noch einen Tick vorne dran sehe", sagte der Bundestrainer Mitte März, als Stiller erneut nicht nominiert wurde und ergänzte: "Gerade was so ein paar inhaltliche Themen angeht. Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, die Kaderplätze dahinter anders zu besetzen."
Gegen die Schweiz und Ghana stand Stiller dann aber jeweils in der Startelf und wurde von Nagelsmann explizit für seine Auftritte gelobt. Auch wegen dieser Leistungen löste der Lenker des VfB-Mittelfelds nun wohl das WM-Ticket.
Anders liegt der Fall für ein Duo, was immerhin Teil des EM-Kaders vor zwei Jahren gewesen war. Sowohl Maximilian Mittelstädt als auch Chris Führich werden nicht mit dem DFB-Tross nach Nordamerika reisen.
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Nagelsmann entscheidet sich gegen Hamanns Forderungen
Mittelstädt hatte während und auch nach der EM noch zum erweiterten Stammpersonal gezählt, verlor diesen Status jedoch gegen David Raum, der bei der WM gesetzt sein dürfte. Auch die Backup-Rolle wird Nagelsmann nun anders besetzen. Während Mittelstädt zwar beim VfB durchaus wieder zum Stammpersonal zählt, wurde er von Nagelsmann zu den letzten drei Lehrgängen nicht mehr eingeladen. An seiner Stelle dürfte Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt als erster Herausforderer für Raum mitfahren.
Führich indes hatte sich mit starken Leistungen in den letzten Wochen der Saison (4 Tore, 4 Vorlagen seit Februar in der Bundesliga) wieder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt und wurde wie Stiller als Nachrücker für die März-Lehrgänge nachnominiert. Gegen Ghana machte er sein erstes Länderspiel seit dem 1:1 gegen Ungarn am 19. November 2024 in der Nations League.
"Der ist so gut drauf. Der muss mit zur WM", forderte auch TV-Experte Dietmar Hamann Anfang Mai bei Sky. Doch Nagelsmann hat dies offenbar nun anders gesehen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".