Das dürfte besonders Dietmar Hamann missfallen! Nächste Kader-Entscheidungen für die WM von Julian Nagelsmann enthüllt

Das kommt insofern überraschend, weil Stiller zuletzt einen schweren Stand unter Nagelsmann zu haben schien. Während der WM-Qualifikation kam er nur einmal im ersten Spiel bei der blamablen 0:2-Niederlage in der Slowakei zum Einsatz. Für die letzten beiden Quali-Spiele war er gar nicht mehr nominiert worden.

Auch zum letzten Lehrgang durfte er nur als Nachrücker reisen, weil Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic verletzungsbedingt fehlten. "Der ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und konstant guter Leistung, aber in Konkurrenz mit Pavlo, den ich einfach noch einen Tick vorne dran sehe", sagte der Bundestrainer Mitte März, als Stiller erneut nicht nominiert wurde und ergänzte: "Gerade was so ein paar inhaltliche Themen angeht. Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf und dann haben wir uns einfach dafür entschieden, die Kaderplätze dahinter anders zu besetzen."

Gegen die Schweiz und Ghana stand Stiller dann aber jeweils in der Startelf und wurde von Nagelsmann explizit für seine Auftritte gelobt. Auch wegen dieser Leistungen löste der Lenker des VfB-Mittelfelds nun wohl das WM-Ticket.

Anders liegt der Fall für ein Duo, was immerhin Teil des EM-Kaders vor zwei Jahren gewesen war. Sowohl Maximilian Mittelstädt als auch Chris Führich werden nicht mit dem DFB-Tross nach Nordamerika reisen.