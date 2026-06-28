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Das darf Gianni Infantino niemals vergeben werden! Gewinner & Verlierer der Gruppenphase der Weltmeisterschaft2026
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GEWINNER: Die Gastgeber
Bisher läuft alles gut für die Gastgeber der Weltmeisterschaft. Zugegeben, die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wurden alle in sehr schwache Gruppen gelost, aber jedes Team qualifizierte sich bereits nach zwei Spieltagen für das Sechzehntelfinale, das verdient Anerkennung.
Die USMNT und El Tri hatten nach Siegen in ihren ersten beiden Partien sogar den ersten Platz bereits in der Tasche – und das war für die Mexikaner besonders bedeutsam, da es bedeutet, dass sie in der Runde der letzten 32 auf heimischem Boden spielen werden – und auch im Achtelfinale, sollten sie es erreichen. Da würde Mexiko dann wieder im mythischen Aztekenstadion spielen, wo es noch nie ein WM-Spiel verloren hat. Mexiko hat somit eine echte Chance, zum ersten Mal seit 1986 das Viertelfinale zu erreichen.
Kanada wird in Inglewood auf Südafrika treffen, in einem durchaus gewinnbaren Duell, was bedeutet, dass es eine sehr reale Chance gibt, dass alle drei Gastgebernationen im Achtelfinale vertreten sein werden, da die USMNT in Santa Clara gegen Bosnien & Herzegowina über viel zu viel Offensivkraft verfügen sollte.
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VERLIERER: Tunesien
Sabri Lamouchi wurde zur vielleicht tragischsten Figur dieser WM. Nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden war für den Coach Tunesiens schon Schluss - zum ersten Mal wurde ein Coach nach nur einem WM-Spiel entlassen.
Dennoch kann der Ex-Nottingham-Forest-Trainer vielleicht etwas Trost darin finden, dass die Probleme der Nationalmannschaft weit tiefer reichen als der Trainer.
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SIEGER: Sebastian Beccacece
Sebastian Beccacece wies schnell darauf hin, dass es bei Ecuadors dramatischer 2:1-Sieg über Deutschland nicht um ihn ging. „Das ist für die Menschen“, sagte er. „Die Spieler haben ihnen die Qualifikation [für die Runde der letzten 32] gegeben, also sollen sie gemeinsam feiern und es genießen.“
Gleichwohl verdiente sich Beccaceceer den Titel für den besten Jubel eines Trainers, als er auf die Tribünen kletterte, um seine Familie zu umarmen.
Es waren wahrhaft sensationelle Szenen, die Art, die dich daran erinnert, warum du die Weltmeisterschaft schaust, und umso emotionaler dadurch, dass Beccacece wahrscheinlich entlassen worden wäre, wenn Ecuador nicht in New Jersey eine riesige Überraschung geschafft hätte.
Der Argentinier mag einen sensationellen Job gemacht haben, indem er Ecuador zu einem zweiten Platz in der südamerikanischen Qualifikationsgruppe geführt hat, aber die defensive Natur seiner Taktik wurde infrage gestellt – und insbesondere nach einer Serie von vier aufeinanderfolgenden torlosen Unentschieden.
Also sah Beccacece wie ein wandelnder Toter aus, nachdem Ecuador in den ersten beiden WM-Spielen kein einziges Tor erzielt hatte. Ein 0:0 gegen Curacao war ein besonders schlechtes Bild für den 45-Jährigen, der wusste, dass nichts weniger als ein Sieg über Deutschland La Tri im Wettbewerb halten würde – und ihn im Job.
„Es ist der größte Sieg für Ecuador bei einer Weltmeisterschaft“, behauptete der Trainer völlig zu Recht, nachdem er sich durch den Sieg über die viermaligen Champions einen Platz in der K.-o.-Phase gesichert hatte. „Wir haben dafür gearbeitet, wir sind mit dem Traum gekommen, Ecuadors beste WM aller Zeiten zu machen, und jetzt haben wir es.
„Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir haben genau dieselbe Idee beibehalten, wie man spielt. Jetzt werden wir weitermachen, mit Demut, mit Umsicht.“ Und mit einem argentinischen Trainer, der plötzlich der Liebling Ecuadors ist.
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SIEGER: Iran
Iran ist aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden, und das ist sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für die FIFA äußerst praktisch, weil aller Wahrscheinlichkeit nach viele Menschen vergessen werden, wie schändlich Amir Ghalenoei und seine Spieler beim Turnier behandelt wurden.
Aus keinem anderen Grund als reiner politischer Verfolgung war Iran, wie Ghalenoei es ausdrückte, "das am meisten unterdrückte Team" in der Geschichte der Weltmeisterschaft, gezwungen, erst kurz vor und unmittelbar nach ihren ersten beiden Gruppenspielen anzureisen, was verheerende Auswirkungen auf ihre Vorbereitung auf beide Spiele hatte. "Alles ist wie eine Katastrophe für uns," gab Kapitän Mehdi Taremi nach dem 2-2-Unentschieden gegen Neuseeland am ersten Spieltag zu.
Trotz dieser Tatsache war Iran "Millimeter davon entfernt", das Sechzehntelfinale zu erreichen, da Shoja Khalilzadehs 'Siegtreffer' in der Nachspielzeit gegen Ägypten wegen des knappsten Abseits aberkannt wurde.
Doch während die USA und die FIFA zweifellos ihr Möglichstes tun werden, um es so aussehen zu lassen, als wäre Iran nie überhaupt da gewesen, haben Ghalenoeis Spieler bei der Weltmeisterschaft 2026 gegen alle Widrigkeiten ihre Spuren hinterlassen. "Was diese jungen Menschen getan haben," sagte der Trainer, "wird in die Geschichte eingehen."
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VERLIERER: Türkei
Der allgemeine Konsens war vor Beginn des Turniers, dass es drei offensichtliche „Geheimfavoriten“ gab: Norwegen, Japan und die Türkei. Die ersten beiden machten einen ordentlichen Job, ihrem Ruf gerecht zu werden; Letztere nicht.
Trotz eines Sieges gegen die Co-Gastgeber USA wurde die Türkei Letzter in einer Gruppe, von der viele ihr zutrauten, sie anzuführen, und das wirklich Traumatische war, dass die Türken bereits nach nur zwei Spielen ausschieden. „Alle sind traurig, alle weinen“, enthüllte Real-Madrid-Offensivmittelfeldspieler Arda Güler, nachdem Vincenzo Montellas Männer auf eine schockierende 0:2-Niederlage gegen das schwache Australien eine 0:1-Niederlage gegen das 10-Mann-Paraguay folgen ließen. „Wir hätten diese Spiele gewinnen müssen. Wir haben es sehr hart versucht aber es hat nicht funktioniert. Aber wir hätten einige Tore schießen müssen.“
Das taten sie jedoch nicht. Die Türkei brach lediglich den Rekord für die meisten Torschüsse über zwei Spiele hinweg, ohne auch nur einmal ins Netz zu treffen.
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GEWINNER: Die afrikanischen Mannschaften
Vor vier Jahren in Katar schrieb eine großartige Mannschaft aus Marokko Geschichte, indem sie das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichte. Allerdings könnte man leicht argumentieren, dass das Turnier dieses Sommers bereits ein noch größerer Erfolg für Afrika ist.
Der Kontinent schickte 10 Teams zum Turnier in Nordamerika und nur eines fährt nach der Gruppenphase nach Hause (Tunesien). Es ist eine wirklich historische Leistung, wenn man bedenkt, dass der bisherige Rekord für CAF-Nationen in der K.-o.-Phase bei zwei lag!
"Jetzt kann jedes afrikanische Team groß träumen. Bei der letzten Weltmeisterschaft hat Marokko das Halbfinale erreicht, aber was als Nächstes kommt, ist gut für die afrikanischen Teams," sagte Yoane Wissa, nachdem er der DR Kongo geholfen hatte, mit einem 3:1-Sieg über Usbekistan die Runde der letzten 32 zu erreichen. "Wir können sehen, dass jetzt junge Spieler noch früher nachkommen, also ist das gut, und das zeigt, dass unser Verband groß träumen kann."
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VERLIERER: Marcelo Bielsa
„Ich bin toxisch“, gab Marcelo Bielsa nach Uruguays peinlicher 1:5-Niederlage in einem Freundschaftsspiel gegen eine B-Elf der Vereinigten Staaten im vergangenen Dezember zu. „Sich mit mir zu verbinden, macht euch schlechter dran. Versteht ihr mich?“ Wer es nicht tat, tut es jetzt ganz sicher.
Uruguays WM-Kampagne war ein komplettes Desaster, wobei die Celeste ausschied, nachdem sie in Gruppe H kein einziges Spiel gewinnen konnte. Die 0:1-Niederlage am Freitag gegen Spanien besiegelte ihr Schicksal, aber Uruguay hätte nie in einer Lage sein dürfen, in der das Ergebnis des Spiels in Guadalajara ihre Qualifikation für die Runde der letzten 32 in irgendeiner Weise beeinflussen würde.
Eine Mannschaft, die weltweit auf Rang 16 steht, hätte Saudi-Arabien und Kap Verde problemlos schlagen müssen. Allerdings kam Uruguay gegen beide nicht über ein Unentschieden hinaus.
Wie GOAL schon vor Uruguays Auftakt schrieb, ist Bielsa ein zutiefst fehlerhaftes Genie, ein schwieriger Charakter, verflucht mit der Neigung, Spieler zu zermürben, sodass es keine große Überraschung war, sein Wirken in Verbitterung enden zu sehen.
„Wenn Sie mich fragen, wie meine Zeit [bei der Nationalmannschaft] in Erinnerung bleiben wird, dann ist es eine Amtszeit, die nichts hinterlassen hat“, gab der Argentinier zu. „Ich hinterlasse dem uruguayischen Fußball nichts.“ Das ist zutiefst traurig, aber unbestreitbar wahr.
GEWINNER: Kap Verde
In den nächsten Tagen werden wir wahrscheinlich viel Gerede darüber hören, dass Kap Verde zeigt, warum die Erweiterung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams eine gute Sache war. Schenk dem keine Beachtung. Kap Verde ist nicht durch die Hintertür geschlüpft. Sie haben sich aus eigener Kraft qualifiziert und eine Quali-Gruppe mit Kamerun als Erster abgeschlossen. Und sie haben sich ihren Platz im Sechzehntelfinale nicht über einen dritten Platz erschlichen. Sie wurden Zweiter in ihrer Gruppe, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, was einfach die bemerkenswerteste Leistung für die kleinste Nation nach Landfläche ist, die sich jemals für die Endrunde qualifiziert hat.
„Ehrlich, es ist verrückt“, sagte Mittelfeldspieler Deroy Duarte. „Ich fühle mich, als wäre ich in einem Traum. Wir sind so glücklich. Hoffen wir, dass alle Kapverdier auch glücklich sind. Ab morgen konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel.“
Und dieses nächste Spiel ist gegen Argentinien, was bedeutet, dass ihr in Dublin geborener Innenverteidiger Roberto Lopes, der von den Blue Sharks auf LinkedIn rekrutiert wurde, die Chance bekommen wird, gegen Lionel Messi zu spielen.
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GEWINNER: Die Superstars des Fußballs
Es ist lustig, jetzt darüber nachzudenken, aber vor Beginn der Gruppenphase gab es bei einer Reihe der Top-Performer des Turniers Fragezeichen. Lionel Messi spielte in Argentiniens zwei Testspielen wegen muskulärer Ermüdung in seinem linken Oberschenkel nur 20 Minuten - und erzielte dennoch fünf Tore in seinen ersten beiden Einsätzen.
Lamine Yamal hatte nach dem Verpassen des Endes von Barcelonas Saison 2025/26 seine eigenen Verletzungsprobleme, aber er krönte seinen ersten WM-Start mit dem Führungstor beim Kantersieg Spaniens über Saudi-Arabien am zweiten Spieltag. Von Kylian Mbappe hieß es vor dem Turnier, er sei kein Teamplayer. Mbappe antwortete mit vier Toren in seinen ersten beiden Einsätzen und zwei Vorlagen im letzten Gruppenspiel, generell scheint Frankreich nicht nur als Summe ihrer Einzelspieler überirdisch stark.
Vinicius Junior verschwendete ebenfalls wenig Zeit damit, seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. Der Flügelspieler wird in seinem Heimatland Brasilien seit langem dafür angegriffen, dass er seine Vereinsform nicht für sein Land reproduzieren kann - aber er trat auf den Plan, als die Selecao gegen Marokko zu kämpfen hatten, und wurde schließlich wie die berühmten Landsleute Jairzinho (1970), Romario (1994), Rivaldo und Ronaldo (beide 2002), indem er in allen drei Gruppenspielen traf.
CR7 startetete sehr schwach ins Turnier, traf dann aber gegen Usbekistan und wurde damit der erste Mann, der bei sechs Weltmeisterschaften getroffen hat.
Da Mohamed Salah Ägypten zum ersten Mal überhaupt in die K.-o.-Phase geführt hat, Harry Kane natürlich auch wie am Fließband traf, Erling Haaland das Turnier im Sturm eroberte und Ballon-d'Or-Inhaber Ousmane Dembele einen Hattrick gegen Norwegen erzielte, kann man mit Fug und Recht sagen, dass alle größten Stars der Weltmeisterschaft die Gruppenphase erhellten, was in der Tat sehr gut für den Rest des Turniers verheißt.
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VERLIERER: Gianni Infantino
Für absolut niemanden überraschend, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino die Weltmeisterschaft 2026 sowohl auf als auch neben dem Platz komplett vermasselt.
Das gigantomanische Formal mit 48 Mannschaften, das die Einführung einer Tabelle der Drittplatzierten erforderlich machte, ist unfair und lächerlich, die Einführung von Trinkpausen ist wie erwartet ein kompletter Momentum-Killer. Eine beschämende Entscheidung, die als Versuch getarnt wurde, Spieler vor der Sonne und Hitze zu schützen, aber in Wirklichkeit war es nichts weiter als ein weiterer zynischer Schritt, um so viel Werbeeinnahmen wie möglich für die TV-Rechteinhaber des Turniers zu generieren.
Die Fans quittierten Infantinos intelligenzbeleidigende Verteidigung der Unterbrechung des Spiels selbst in klimatisierten Arenen oder bei regnerischen Bedingungen mit lauten Buhrufen während aller Hydration Breaks.
Und das waren nur die Fans, die das Glück hatten, tatsächlich zu den Spielen kommen zu können. Millionen und Abermillionen andere Unterstützer auf der ganzen Welt wurden daran gehindert, an der größten Party im Sport teilzunehmen - aufgrund der erpresserischen Preise für Tickets, Hotels und Transport – oder einfach, weil sie die „falsche“ Hautfarbe oder Religion hatten.
Auch dies war nicht im Geringsten überraschend, denn trotz all der im Vorfeld geäußerten Bedenken, insbesondere von afrikanischen Fußballfans, verbrachte Infantino mehr als ein Jahr damit, den Launen eines rechtsgerichteten Irren - aka dem Präsidenten der Vereinigten Staaten - nach dem Mund zu reden. Es war daher unvermeidlich, dass die FIFA die vollständige Kontrolle über ein Turnier verlieren würde, das sie eigentlich leiten sollte – wie die Tatsache unterstreicht, dass Afrikas Top-Schiedsrichter nicht einmal in die Vereinigten Staaten einreisen konnte.
Infantino behauptete, dies werde die „inklusivste“ Weltmeisterschaft der Geschichte sein, aber sie ist bereits die exklusivste gewesen – und dafür sollte dem Präsidenten der FIFA niemals vergeben werden.