Das darf Gianni Infantino niemals vergeben werden! Gewinner & Verlierer der Gruppenphase der Weltmeisterschaft2026

Sebastian Beccacece wies schnell darauf hin, dass es bei Ecuadors dramatischer 2:1-Sieg über Deutschland nicht um ihn ging. „Das ist für die Menschen“, sagte er. „Die Spieler haben ihnen die Qualifikation [für die Runde der letzten 32] gegeben, also sollen sie gemeinsam feiern und es genießen.“

Gleichwohl verdiente sich Beccaceceer den Titel für den besten Jubel eines Trainers, als er auf die Tribünen kletterte, um seine Familie zu umarmen.

Es waren wahrhaft sensationelle Szenen, die Art, die dich daran erinnert, warum du die Weltmeisterschaft schaust, und umso emotionaler dadurch, dass Beccacece wahrscheinlich entlassen worden wäre, wenn Ecuador nicht in New Jersey eine riesige Überraschung geschafft hätte.

Der Argentinier mag einen sensationellen Job gemacht haben, indem er Ecuador zu einem zweiten Platz in der südamerikanischen Qualifikationsgruppe geführt hat, aber die defensive Natur seiner Taktik wurde infrage gestellt – und insbesondere nach einer Serie von vier aufeinanderfolgenden torlosen Unentschieden.

Also sah Beccacece wie ein wandelnder Toter aus, nachdem Ecuador in den ersten beiden WM-Spielen kein einziges Tor erzielt hatte. Ein 0:0 gegen Curacao war ein besonders schlechtes Bild für den 45-Jährigen, der wusste, dass nichts weniger als ein Sieg über Deutschland La Tri im Wettbewerb halten würde – und ihn im Job.

„Es ​ist der größte Sieg für Ecuador bei einer Weltmeisterschaft“, behauptete der Trainer völlig zu Recht, nachdem er sich durch den Sieg über die viermaligen Champions einen Platz in der K.-o.-Phase gesichert hatte. „Wir haben dafür gearbeitet, wir sind mit dem Traum gekommen, Ecuadors beste WM ​aller Zeiten zu machen, und jetzt haben wir es.

„Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir haben genau ​dieselbe Idee beibehalten, wie man ⁠spielt. Jetzt werden wir weitermachen, mit Demut, mit Umsicht.“ Und mit einem argentinischen Trainer, der plötzlich der Liebling Ecuadors ist.