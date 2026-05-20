Deutschland kann aufatmen - der Schuldige ist bereits gefunden! Das ist in diesem Land ja historisch wichtig, denn wenn etwas nicht wie gewünscht hinhaut, muss später immer jemand schuld sein. Sollte die deutsche Nationalmannschaft, in welcher Form auch immer, bei der anstehenden Weltmeisterschaft enttäuschen, ist die Fehleranalyse schon gemacht.
Das Blatt hat sich gewendet! Julian Nagelsmann hat mit vielen fragwürdigen Aktionen erheblich an Kredit eingebüßt
Dann wird man wie nach dem krachenden Aus bei der WM 2022 in Katar weg von sportlichen Details blicken und das große Ganze betrachten. Damals war es die Frage nach der korrekten politischen Haltung und Meinungsäußerung, die das Team vermeintlich an einem besseren Abschneiden hinderte.
Vier Jahre später würde der Kern der Problematik in der aktuellen Gegenwart liegen, in diesen Tagen rund um das Saisonende in der Bundesliga. "Es wird Entscheidungen geben, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am 1. März dem kicker hinsichtlich seiner Nominierungspraxis für die WM verraten. Es war die zentrale Aussage in einem bemerkenswert ausgiebigen Interview, in dem Nagelsmann wie kaum ein Bundestrainer vor ihm teils ungefragt dezidierte Spieler-Einzelkritiken vornahm.
Er hat mit diesem Satz Recht behalten. Das steht pikanterweise bereits fest, obwohl der endgültige Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch gar nicht offiziell bekannt ist. Das liegt einerseits am kaum mehr einzufangenden kommunikativen Desaster rund um die Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer eins im Tor, die zusätzlich Nagelsmanns Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit wie auch mit ziemlicher Sicherheit in Teilen des Kaders erschütterte.
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Nagelsmann trat schon in einige Fettnäpfchen
Anderseits, und das ist fairerweise freilich nicht einzig auf Nagelsmann zurückzuführen, sickern seit Tagen einzelne Personalien medial durch, die entweder im Kader stehen werden oder ihren Urlaub buchen dürfen. Vorgänge, über die man sich beim DFB nicht freuen wird und die in dieser Anzahl ungesund sind - und auch derart massiv bei keiner anderen großen Nation vor sich gehen.
Große Überraschungen dürfte es am Donnerstag daher kaum mehr geben, die Spannung ist raus. Von größtem Interesse werden nun Nagelsmanns einzelne Begründungen sein, natürlich in erster Linie bezüglich der Torwartfrage. Hier liegen bereits mehrere Fettnäpfchen für den Bundestrainer bereit, das hat die Vergangenheit gezeigt.
Sei es die von Nagelsmann zwischenzeitlich verkündete Rückstufung von Joshua Kimmich ins Mittelfeld oder widersprüchliche Aussagen rund um die Rollen von Leon Goretzka und vor allem Aleksandar Pavlovic, bei dem er kürzlich im Aktuellen Sportstudio auch noch die Tatsachen verdrehte. Von der von Nagelsmann höchstselbst verschuldeten Causa Deniz Undav ganz zu schweigen.
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Sportstudio-Auftritt hat Nagelsmann Schaden zugefügt
Ohnehin der Auftritt im ZDF am vergangenen Samstag: Es ehrt Nagelsmann zwar, dass er den lange feststehenden Termin nicht abgesagt hat, obwohl er zwischenzeitlich die Kadernominierung ein paar Tage nach hinten verschoben hatte. Nun aber wurde sein Erscheinen angesichts der Thematik rund um Neuer und Oliver Baumann, die erst wenige Stunden zuvor medial extrem angespitzt wurde, mit großen Erwartungen verknüpft.
Nagelsmann enttäuschte diese auf ganzer Linie - weil er nichts Substanzielles sagte, zu keiner einzigen Personalie. Stattdessen verstieg er sich in die Behauptung, er habe die 55 Mann starke Kaderliste, die vorab an die FIFA übermittelt werden muss, gar nicht zu Gesicht bekommen. Nagelsmann hätte sich stattdessen einen entspannten Abend machen und die Reise ins Mainzer Fernsehstudio sparen können. So aber hat ihn der Auftritt zweifelsfrei beschädigt.
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An Nagelsmann entzündet sich plötzlich viel Kritik
Das lässt sich seitdem an unzähligen Kommentarspalten, ob von den Medien oder dem Volk verfasst, ablesen. Nagelsmann hat erheblich an Kredit eingebüßt und damit eine erstaunliche Negativentwicklung genommen.
Vor zwei Jahren rund um die Heim-EM erfuhr der 38-Jährige einen deutlichen Beliebtheitsanstieg und hatte hohe Zustimmungswerte. Mittlerweile wird Nagelsmann von zahlreichen Experten und dem nationalen Meinungsmacher Uli Hoeneß für seinen Kurs bisweilen sehr scharf kritisiert, auch die Wahrnehmung von ihm in der breiten Bevölkerung hat sich ins Negative verkehrt.
Von Aufbruchstimmung oder gar Euphorie ist kurz vor der Kaderbekanntgabe und dem in wenigen Wochen stattfindenden ersten Gruppenspiel keine Spur. Und das, obwohl Deutschland die vergangenen sieben Spiele allesamt siegreich gestaltete. Es dürfte für Nagelsmann unmöglich sein, daran am Donnerstag ab 13 Uhr noch etwas zu verändern.
Die deutschen Gruppenspiele bei der WM 2026
Spiel Datum Deutschland vs. Curacao 14. Juni, 19 Uhr (deutsche Zeit) Deutschland vs. Elfenbeinküste 20. Juni, 22 Uhr (deutsche Zeit) Deutschland vs. Ecuador 25. Juni, 22 Uhr (deutsche Zeit)
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".