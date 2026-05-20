Das Blatt hat sich gewendet! Julian Nagelsmann hat mit vielen fragwürdigen Aktionen erheblich an Kredit eingebüßt

Dann wird man wie nach dem krachenden Aus bei der WM 2022 in Katar weg von sportlichen Details blicken und das große Ganze betrachten. Damals war es die Frage nach der korrekten politischen Haltung und Meinungsäußerung, die das Team vermeintlich an einem besseren Abschneiden hinderte.

Vier Jahre später würde der Kern der Problematik in der aktuellen Gegenwart liegen, in diesen Tagen rund um das Saisonende in der Bundesliga. "Es wird Entscheidungen geben, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am 1. März dem kicker hinsichtlich seiner Nominierungspraxis für die WM verraten. Es war die zentrale Aussage in einem bemerkenswert ausgiebigen Interview, in dem Nagelsmann wie kaum ein Bundestrainer vor ihm teils ungefragt dezidierte Spieler-Einzelkritiken vornahm.

Er hat mit diesem Satz Recht behalten. Das steht pikanterweise bereits fest, obwohl der endgültige Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko noch gar nicht offiziell bekannt ist. Das liegt einerseits am kaum mehr einzufangenden kommunikativen Desaster rund um die Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer eins im Tor, die zusätzlich Nagelsmanns Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit wie auch mit ziemlicher Sicherheit in Teilen des Kaders erschütterte.