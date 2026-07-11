"Das beeindruckt mich am meisten": Thierry Henry ist bei Frankreichs Nationalelf von einer Fähigkeit besonders begeistert

Henry, der als Experte für US-Sender FOX im Einsatz ist, herzte zunächst einige Spieler wie Kylian Mbappe und holte zu einem Sonderlob aus. "Ehrlich gesagt, Jungs, wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen sollen", sagte er.

Anschließend analysierte der frühere Weltklasse-Stürmer von unter anderem Arsenal und Barcelona: "Im Ballbesitz: wie immer außergewöhnlich. Aber was mich am meisten beeindruckt, ist die Fähigkeit der Mannschaft, den Ball zurückzugewinnen. Was die Mannschaft ohne Ballbesitz leistet, ist außergewöhnlich. Wir wissen genau, wozu sie im Ballbesitz fähig ist, doch noch wichtiger ist die Fähigkeit, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten, immer weiterzumachen und den Gegner zu ersticken … Bravo, 'DD' (Frankreich-Coach Didier Deschamps, Anm. d. Red.), bravo an die Mannschaft und auch an die Fans."

Henry führte aus: "Ich saß vor dem Fernseher, und diese Begeisterung zu erleben, ist wirklich außergewöhnlich. Das darf gern so weitergehen. Das wärmt das Herz, vor allem wenn man eine Mannschaft wie diese sieht. Aber hey, wir stehen erst im Halbfinale. Es ist wunderschön, versteht mich nicht falsch! Aber wenn ich sage 'wir stehen erst im Halbfinale', dann deshalb, weil wir bis ganz nach oben wollen."



