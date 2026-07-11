Thierry Henry hat in höchsten Tönen von einer defensiven Qualität der französischen Nationalmannschaft bei der WM geschwärmt. Seine Bewunderung gegenüber der Equipe Tricolore brachte er bei einem Besuch in der Kabine nach deren 2:0-Sieg im Viertelfinale gegen Marokko zum Ausdruck.
"Das beeindruckt mich am meisten": Thierry Henry ist bei Frankreichs Nationalelf von einer Fähigkeit besonders begeistert
Nach Sieg gegen Marokko: Thierry Henry besuchte Kabine von Frankreich
Henry, der als Experte für US-Sender FOX im Einsatz ist, herzte zunächst einige Spieler wie Kylian Mbappe und holte zu einem Sonderlob aus. "Ehrlich gesagt, Jungs, wir wissen gar nicht mehr, was wir sagen sollen", sagte er.
Anschließend analysierte der frühere Weltklasse-Stürmer von unter anderem Arsenal und Barcelona: "Im Ballbesitz: wie immer außergewöhnlich. Aber was mich am meisten beeindruckt, ist die Fähigkeit der Mannschaft, den Ball zurückzugewinnen. Was die Mannschaft ohne Ballbesitz leistet, ist außergewöhnlich. Wir wissen genau, wozu sie im Ballbesitz fähig ist, doch noch wichtiger ist die Fähigkeit, den Ball in der gegnerischen Hälfte zu halten, immer weiterzumachen und den Gegner zu ersticken … Bravo, 'DD' (Frankreich-Coach Didier Deschamps, Anm. d. Red.), bravo an die Mannschaft und auch an die Fans."
Henry führte aus: "Ich saß vor dem Fernseher, und diese Begeisterung zu erleben, ist wirklich außergewöhnlich. Das darf gern so weitergehen. Das wärmt das Herz, vor allem wenn man eine Mannschaft wie diese sieht. Aber hey, wir stehen erst im Halbfinale. Es ist wunderschön, versteht mich nicht falsch! Aber wenn ich sage 'wir stehen erst im Halbfinale', dann deshalb, weil wir bis ganz nach oben wollen."
Thierry Henry schwärmt von Manu Kone
Der emotionale Besuch war auch ein Wiedersehen für Henry und Mittelfeldspieler Manu Kone, der beim Gewinn der Silbermedaille der Olympischen Spiele 2024 in Paris zu seinen Schlüsselspielern gehörte. Neben einem intensiven Gespräch mit Kone und der Entgegennahme von Michael Olises Trikot motivierte Henry – begleitet vom ehemaligen Nationalstürmer Andre-Pierre Gignac – die Spieler, nicht nachzulassen, bevor er den prestigeträchtigen Pokal nach Paris zurückbrachte.
Er nahm sich die Zeit, Kone ein besonderes Kompliment zu machen: "Heute habe ich den wahren Manu wiedererkannt."
- AFP
Frankreich trifft im Halbfinale auf Spanien
Frankreich bereitet sich auf das Halbfinale gegen Spanien am Dienstag vor. In einem möglichen Finale würde entweder England, Norwegen, Argentinien oder Schweiz warten.
Deschamps' Team gehörte bereits vor Turnierstart zu den absoluten Favoriten auf den Titelgewinn, gleiches gilt aber für auch für Spanien. Das Offensivspiel um Mbappe und Olise sowie die von Henry betonte Defensivdisziplin dürften über den Ausgang der Partie entscheiden.
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