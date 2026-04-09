"Darum verstehen ihn die Leute manchmal nicht": Thierry Henry erklärt die Besonderheit von Bayern Münchens Michael Olise

"Michael ist nicht wie die meisten anderen Spieler. Er mag schüchtern sein, wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drückt, aber er hat ein ganz spezielles Mindset, ganz bestimmte Vorstellungen vom Leben und auch von einem Fußballspiel", sagte Henry nach Bayerns 2:1-Sieg bei Real Madrid am Dienstagabend als TV-Experte bei CBS Sports.

Henry war im Sommer 2024 Olises Trainer bei Frankreichs Olympia-Auswahl, die bei den Spielen in Paris Silber gewann. Der Edeltechniker war kurz vor Olympia von Crystal Palace nach München gewechselt, beim Olympischen Fußballturnier kam er unter Henry in sechs Einsätzen auf zwei Tore und fünf Assists.