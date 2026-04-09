Die französische Stürmerlegende Thierry Henry hat seine Wertschätzung für Bayern Münchens Offensivspieler Michael Olise ausgedrückt und erklärt, dass der 24-Jährige aufgrund seiner schüchternen Art außerhalb des Platzes hin und wieder missverstanden wird.
"Darum verstehen ihn die Leute manchmal nicht": Thierry Henry erklärt die Besonderheit von Bayern Münchens Michael Olise
Thierry Henry: Bayern Münchens Michael Olise "nicht wie die meisten anderen Spieler"
"Michael ist nicht wie die meisten anderen Spieler. Er mag schüchtern sein, wenn man ihm ein Mikrofon in die Hand drückt, aber er hat ein ganz spezielles Mindset, ganz bestimmte Vorstellungen vom Leben und auch von einem Fußballspiel", sagte Henry nach Bayerns 2:1-Sieg bei Real Madrid am Dienstagabend als TV-Experte bei CBS Sports.
Henry war im Sommer 2024 Olises Trainer bei Frankreichs Olympia-Auswahl, die bei den Spielen in Paris Silber gewann. Der Edeltechniker war kurz vor Olympia von Crystal Palace nach München gewechselt, beim Olympischen Fußballturnier kam er unter Henry in sechs Einsätzen auf zwei Tore und fünf Assists.
- AFP
Michael Olise? "Darum verstehen ihn die Leute manchmal nicht"
Olise sehe auf dem Platz "Dinge, die nur wenige andere sehen können", schwärmte Henry von den Qualitäten seines ehemaligen Schützlings. "Er nimmt das Spiel anders wahr. Er sieht es mehr mit seinem Hirn als mit seinen Augen. Er versucht, vorherzusehen, was passiert, sobald der Ball den eigenen Torhüter verlassen hat."
Der Bayern-Star habe "seine eigene Art und Weise, das Leben und das Spiel zu sehen", so Henry weiter. "Darum verstehen ihn die Leute abseits des Platzes manchmal nicht. Aber er ist ein angenehmer, großartiger Typ. Außerhalb des Platzes sagt er nicht viel, aber wenn er den Ball hat, spricht er durch sein Spiel."
Olise hatte beim Sieg in Madrid eine starke Leistung abgeliefert und den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bayern durch Harry Kane vorbereitet. Das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale steigt kommende Woche in München.
Michael Olises Zahlen für den FC Bayern in der bisherigen Saison
Spiele
Tore
Assists
41
16
29
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.