Der DFB muss ein riesiges finanzielles Paket schnüren, um Jürgen Klopp (59) zum neuen Bundestrainer zu machen. Damit rechnet auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (65).
"Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten": Lothar Matthäus äußert brisante These zu Jürgen Klopps möglichem Gehalt beim DFB
Der ehemalige Kapitän des DFB-Teams betonte, dass für Klopp nicht nur eine Ablöse an Red Bull fällig wäre, sondern auch die Gehaltskosten des ehemaligen BVB- und Liverpool-Trainers deutlich über denen von Noch-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) lägen.
In der Sendung 'Lothar legt los' bei der Bildsagte Matthäus: "Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten. Klopp wird nicht für das Jahresgehalt von RB zum DFB gehen."
Nagelsmann, der laut übereinstimmender Medienberichte unmittelbar vor einem Rücktritt stehen soll, kassiert rund sieben Millionen Euro pro Jahr. Für den Wunschnachfolger Klopp wäre eben eine deutlich höhere Summe fällig. "Das ist ein Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet – vor allem den Verantwortlichen beim DFB", so Matthäus. Er gehe davon aus, "dass Jürgen Klopp weiß, was er für einen Marktwert hat. Und da geht nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt."
Wie viel Klopp bei Red Bull in seiner Position als Global Head of Soccer verdient, ist nicht bekannt. Die Angaben dazu variieren je nach Medium deutlich. Eine Summe zwischen 8 und 15 Millionen Euro wird wahlweise genannt. Zum Vergleich: Beim FC Liverpool soll er am Ende 18 Millionen Euro jährlich eingestrichen haben.
- AFP
Jürgen Klopps DFB-Wechsel soll "alles andere als einen Selbstläufer" sein
Klopps Vertrag beim österreichischen Brausehersteller läuft noch bis Ende 2029. Eine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel soll es nicht geben, einzig von einer entsprechenden mündlichen Vereinbarung ist die Rede. Um ihn zum DFB zu lotsen, sind also zunächst Verhandlungen mit der Red-Bull-Spitze um Sportchef Oliver Mintzlaff (50) nötig.
Dass diese Gespräche allerdings durchaus kompliziert werden können, davon berichtet die Bild. Klopps Wechsel sei "alles andere als einen Selbstläufer", heißt es. Red Bull werde wohl eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich verlangen. Für den DFB wäre die Zahlung einer solchen ein Novum, schließlich blätterte der Verband noch nie eine Ablöse für einen neuen Bundestrainer hin.
Trotz der finanziellen Herkulesaufgabe für den größten Sportverband der Welt deutet vieles auf ein Klopp-Engagement hin. Dass er die taumelnde Nationalelf übernehmen werden, sei "so sicher wie das Amen in der Kirche", zitiert der Spiegel einen "einflussreichen Topmanager eines Spitzenklubs" aus der Bundesliga.
Noch ist allerdings Nagelsmann beim DFB im Amt. Allerdings hat der Ex-Coach des FC Bayern sich gemäß übereinstimmender Medienberichte entschieden, über die Goldene Brücke zu gehen, die ihm die Verbandspitze nach der verheerenden WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko gebaut hat. Demnach zieht sich Nagelsmann freiwillig zurück und entgeht so einer Entlassung. Er soll eine Abfindung von sieben Millionen Euro bekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.
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