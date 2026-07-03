"Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten": Lothar Matthäus äußert brisante These zu Jürgen Klopps möglichem Gehalt beim DFB

Der ehemalige Kapitän des DFB-Teams betonte, dass für Klopp nicht nur eine Ablöse an Red Bull fällig wäre, sondern auch die Gehaltskosten des ehemaligen BVB- und Liverpool-Trainers deutlich über denen von Noch-Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) lägen.

In der Sendung 'Lothar legt los' bei der Bildsagte Matthäus: "Sein Gehalt wird nicht das von Nagelsmann sein, da bin ich sicher. Darüber habe ich mich schon mit ein paar Leuten unterhalten. Klopp wird nicht für das Jahresgehalt von RB zum DFB gehen."

Nagelsmann, der laut übereinstimmender Medienberichte unmittelbar vor einem Rücktritt stehen soll, kassiert rund sieben Millionen Euro pro Jahr. Für den Wunschnachfolger Klopp wäre eben eine deutlich höhere Summe fällig. "Das ist ein Gesamtpaket, das Kopfschmerzen bereitet – vor allem den Verantwortlichen beim DFB", so Matthäus. Er gehe davon aus, "dass Jürgen Klopp weiß, was er für einen Marktwert hat. Und da geht nichts im einstelligen Millionenbereich als Jahresgehalt."

Wie viel Klopp bei Red Bull in seiner Position als Global Head of Soccer verdient, ist nicht bekannt. Die Angaben dazu variieren je nach Medium deutlich. Eine Summe zwischen 8 und 15 Millionen Euro wird wahlweise genannt. Zum Vergleich: Beim FC Liverpool soll er am Ende 18 Millionen Euro jährlich eingestrichen haben.