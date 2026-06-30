"Darf sich gerne auch ein bisschen mehr um den Ball bemühen": Jürgen Klopp mit deutlicher Kritik an DFB-Stürmer bei Deutschlands WM-Aus gegen Paraguay

"Wir haben gerade über Undav und (Kai) Havertz gesprochen und fanden, es ist eine ganz gute Idee, zwei Zielspieler im Strafraum zu haben. Aber die werden gar nicht angespielt. Also sie schaffen sich auch gegenseitig keine Räume", begann Klopp seine Kritik an dem Auftritt in den ersten 45 Minuten noch recht allgemein.

Doch der 59-Jährige nahm anschließend Undav ganz konkret ins Visier: "Wir müssen die Dinge auch ansprechen, wie wir sie sehen. Deniz Undav darf sich gerne auch ein bisschen mehr um den Ball bemühen", forderte der Ex-Liverpool-Coach klar und deutlich. "Er bekommt keine Anspiele, aber wenn er in der Nähe ist, mal den Körper reinstellen, den Ball fordern - das ist auch Körpersprache!"