Noch bevor das peinliche Ausscheiden des DFB-Teams gegen Paraguay (3:4 nach Elfmeterschießen) im Sechzehntelfinale der WM feststand, rechnete TV-Experte Jürgen Klopp (MagentaTV) schon in der Halbzeitpause mit Deniz Undav ab. Der Stürmer vom VfB Stuttgart war von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Startelf befördert worden, doch hatte bis zur Pause gerade einmal sieben Ballkontakte gesammelt.
"Darf sich gerne auch ein bisschen mehr um den Ball bemühen": Jürgen Klopp mit deutlicher Kritik an DFB-Stürmer bei Deutschlands WM-Aus gegen Paraguay
"Wir haben gerade über Undav und (Kai) Havertz gesprochen und fanden, es ist eine ganz gute Idee, zwei Zielspieler im Strafraum zu haben. Aber die werden gar nicht angespielt. Also sie schaffen sich auch gegenseitig keine Räume", begann Klopp seine Kritik an dem Auftritt in den ersten 45 Minuten noch recht allgemein.
Doch der 59-Jährige nahm anschließend Undav ganz konkret ins Visier: "Wir müssen die Dinge auch ansprechen, wie wir sie sehen. Deniz Undav darf sich gerne auch ein bisschen mehr um den Ball bemühen", forderte der Ex-Liverpool-Coach klar und deutlich. "Er bekommt keine Anspiele, aber wenn er in der Nähe ist, mal den Körper reinstellen, den Ball fordern - das ist auch Körpersprache!"
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Undav sorgt für großes DFB-Problem: "Das ist verrückt!"
Wie der Torjäger es besser machen könnte, demonstrierte Klopp dann auch noch einmal für alle sichtbar im Gespräch mit Johannes B. Kerner: "Wenn ich dich angucke und du zeigst mir nicht mit deinen Augen, dass du den Ball willst, dann kriegst du ihn auch nicht. Fertig!"
Würde Undav auf die Tipps hören, "dann kriegt er den Ball, dann holen wir einen Freistoß raus." Doch das DFB-Team erarbeitete sich kaum Standardsituationen in den gefährlichen Räumen, wie Klopp anschließend bemängelte: "Das ist verrückt bei dem Ballbesitz, den wir haben!"
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Klopp als Nagelsmann-Nachfolger im Gespräch
Die TV-Kritik von Klopp schien allerdings während der Pause nicht in die DFB-Kabine durchzudringen. Bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute sammelte Undav nur noch zwei weitere Ballkontakte und gehörte in einer insgesamt enttäuschenden deutschen Nationalmannschaft in diesem Spiel zu den enttäuschendsten Akteuren (SPOX-Note: 5,5). Dabei hatte der Angreifer zuvor beim WM-Turnier zu den Lichtblicken gehört und fünf Scorerpunkte in 86 Joker-Minuten gesammelt.
Klopp stand derweil nach Abpfiff erneut im Fokus. Erst rechnete der ehemalige Erfolgstrainer mit dem Auftreten der deutschen Mannschaft ab, dann wurde er bereits als Nachfolger für Nagelsmann, der gerne im Amt bleiben würde, ins Gespräch gebracht und erklärte: "Das ist nicht der Moment, darüber zu sprechen - vor allem nicht mit mir."