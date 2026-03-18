Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl darf sich wohl über seine erste Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft freuen.
Darf er auch mit zur WM? Spieler des FC Bayern wird wohl erstmals von Julian Nagelsmann für das DFB-Team nominiert
Darf Lennart Karl mit zur WM?
Einem Bericht der Bild zufolge wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den 18-Jährigen für die beiden Testspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) erstmals in seinen Kader berufen. Nagelsmann wird sein Aufgebot für die beiden letzten Länderspiele vor der finalen Vorbereitungsphase auf die WM 2026 am Donnerstagnachmittag (19. März) um 14 Uhr bekanntgeben.
Eine Nominierung Karls war in den vergangenen Wochen und Monaten von vielen Stellen gefordert worden. So forderte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus beispielsweise, den hochbegabten Offensivspieler auf jeden Fall mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen: "Er ist einer, den man mitnehmen muss, weil er auch in kurzer Zeit einem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. [...] Aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten muss er mit zur WM", hatte Matthäus schon Mitte Januar bei Sky gesagt.
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Bayerns Lennart Karl legte im November ein Traumdebüt für die U21 hin
Karl war bei Bayern im vergangenen Sommer zu den Profis hochgezogen worden und avancierte zu einem der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison. Insbesondere im Herbst glänzte der Youngster ein ums andere Mal und ließ schon damals Stimmen nach einer erstmaligen Berufung für die A-Nationalmannschaft laut werden.
Im November verzichtete Nagelsmann aber noch auf eine Nominierung, stattdessen wurde der damals erst 17-Jährige erstmals zur U21 eingeladen und überzeugte dort auf Anhieb. Bei seinem Debüt im U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Malta (6:0) schnürte Karl einen Doppelpack, einige Tage später brachte er die DFB-Junioren beim 2:0-Sieg in Georgien in Führung.
Seitdem der zuvor lange verletzte Jamal Musiala rund um den Jahreswechsel zurückkehrte, ging Karls Spielzeit bei Bayern zwar etwas zurück. Der Linksfuß kommt dennoch weiterhin regelmäßig zum Einsatz, insgesamt steht er diese Saison bei sieben Toren und fünf Assists in 32 Spielen.
Nagelsmann liefert mit März-Aufgebot klaren Hinweis auf den deutschen WM-Kader
Mit der Nominierung für die März-Länderspiele steigen Karls Chancen auf eine Teilnahme an der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Schließlich betonte Nagelsmann Anfang März im kicker-Interview, dass das Aufgebot für die Duelle mit der Schweiz und Ghana dem WM-Kader "schon sehr ähneln" werde. "Natürlich kann sich auch danach noch etwas ändern, aber generell ist die Grundidee, dass der März-Kader und das WM-Aufgebot artverwandt sind", hatte Nagelsmann gesagt.
Sein Länderspieldebüt könnte Karl am 27. März in Basel feiern, wo das DFB-Team bei WM-Teilnehmer Schweiz zu Gast ist. Drei Tage später geht es für Deutschland dann in Stuttgart gegen das vom ehemaligen Bundesligaprofi Otto Addo trainierte Ghana, das sich ebenfalls für die WM qualifizieren konnte.
Unmittelbar vor Turnierstart testet Deutschland noch gegen Finnland (31. Mai) und Co-Gastgeber USA (6. Juni), ehe die WM für das DFB-Team am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao beginnt. Weitere Vorrundengegner sind die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).
Die nächsten Spiele des DFB-Teams
- 27. März: Schweiz vs. Deutschland (Testspiel)
- 30. März: Deutschland vs. Ghana (Testspiel)
- 31. Mai: Deutschland vs. Finnland (Testspiel)
- 6. Juni: USA vs. Deutschland (Testspiel)
- 14. Juni: Deutschland vs. Curacao (WM 2026)
- 20. Juni: Deutschland vs. Elfenbeinküste (WM 2026)
- 25. Juni: Deutschland vs. Ecuador (WM 2026)
Häufig gestellte Fragen
Lennart Karl spielt als offensiver Mittelfeldspieler bzw. rechter Flügelspieler — also meist hinter dem Stürmer oder etwas breit auf dem rechten Flügel. Dabei zieht er oft von rechts nach innen, um mit seinem starken linken Fuß Pässe oder Schüsse abzugeben.
Lennart Karl wurde am 22. Februar 2008 in Frammersbach geboren. Der Ort liegt in Bayern, genauer im Landkreis Main-Spessart im Spessart, einem Mittelgebirge zwischen Würzburg und Aschaffenburg.
Beim FC Bayern München trägt er aktuell die Nummer 42.
Lennart Karl ist 1,68 m groß.
Lennart Karl wiegt 67 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 39.
Sein stärkerer Fuß ist der linke.
In der Jugend spielte Lennart Karl zunächst bei Viktoria Aschaffenburg, bis er von Eintracht Frankfurt entdeckt wurde. Bei der SGE spielte er von 2017 bis 2021. Anschließend ging es für Karl zum FC Bayern.
Seit 2022 lebt Lennart Karl am Bayern-Campus in München.
Da Lennart Karl noch minderjährig ist fährt er aktuell noch kein eigenes Auto.
Er wurde in Deutschland geboren und ist dort aufgewachsen, daher spricht er fließend Deutsch.
Er hat noch keine Kinder.
Es gibt keine öffentlichen Informationen über eine Freundin von Lennart Karl.
Offizielle Angaben dazu gibt es nicht. Allerdings ist bekannt, dass der FC Bayern seinen Talenten grundsätzlich attraktive Förderverträge bietet. Bei Spielern in diesem Entwicklungsstadium wird häufig von monatlichen Beträgen im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Mit seinem 18. Geburtstag würde Lennart Karl automatisch einen Profivertrag erhalten, bei dem sein Gehalt voraussichtlich deutlich ansteigen dürfte.
Lennart Karl hat bereits den Deutschen Supercup 2025/26 gewinnen können. Außerdem erhielt er im Jahr 2025 die Fritz-Walter-Medaille in Silber.
Bisher hat er noch keinen Ballon d'Or gewonnen.
Er wurde ebenfalls noch kein FIFA-Weltfußballer.
Sein Spitzname ist "Lenny", abgeleitet von seinem Vornamen Lennart.