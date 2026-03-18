Darf er auch mit zur WM? Spieler des FC Bayern wird wohl erstmals von Julian Nagelsmann für das DFB-Team nominiert

Karl war bei Bayern im vergangenen Sommer zu den Profis hochgezogen worden und avancierte zu einem der Shootingstars dieser Bundesliga-Saison. Insbesondere im Herbst glänzte der Youngster ein ums andere Mal und ließ schon damals Stimmen nach einer erstmaligen Berufung für die A-Nationalmannschaft laut werden.

Im November verzichtete Nagelsmann aber noch auf eine Nominierung, stattdessen wurde der damals erst 17-Jährige erstmals zur U21 eingeladen und überzeugte dort auf Anhieb. Bei seinem Debüt im U21-EM-Qualifikationsspiel gegen Malta (6:0) schnürte Karl einen Doppelpack, einige Tage später brachte er die DFB-Junioren beim 2:0-Sieg in Georgien in Führung.

Seitdem der zuvor lange verletzte Jamal Musiala rund um den Jahreswechsel zurückkehrte, ging Karls Spielzeit bei Bayern zwar etwas zurück. Der Linksfuß kommt dennoch weiterhin regelmäßig zum Einsatz, insgesamt steht er diese Saison bei sieben Toren und fünf Assists in 32 Spielen.