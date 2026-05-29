"Daran sollte niemand zweifeln": Spielt Cristiano Ronaldo auch noch die WM 2030?

Portugal ist neben Spanien und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay, wo je ein Spiel stattfinden wird, Gastgeber der WM 2030.

Bislang hat Ronaldo offen gelassen, ob es für ihn nach dem diesjährigen Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) weitergehen wird. Auch der argentinische Weltmeister Lionel Messi (38) ist im Sommer zum sechsten Mal dabei.