"Dann wäre das eine sehr blöde Antwort": Vincent Kompany wischt beim FC Bayern eine bestimmte Maßnahme vor dem Spiel gegen PSG weg

Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen, seinen einstigen Mentor Pep Guardiola in Schutz zu nehmen. Den Trainer von Manchester City verfolgt seit Jahren der unangenehme Vorwurf, große und wichtige Spiele zu zerdenken und die gegnerische Mannschaft mit unorthodoxen Maßnahmen und Aufstellungen überraschen zu wollen, was aber unterm Strich häufig in die Hose ging.

Das war auch schon beim FC Bayern ein Thema. Beim Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 2014 verordnete er seiner Mannschaft (auf Drängen der Führungsspieler, wie später herauskam) eine Harakiri-Aufstellung mit einer Doppelsechs aus Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Statt die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel umzudrehen, wurden die Münchner bitter ausgekontert und verloren 0:4. "Die größte Scheiße, die ich jemals als Trainer gemacht habe", schimpfte der Katalane danach.

Zwei Jahre später verzichtete Guardiola im Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid überraschend auf Thomas Müller und Franck Ribery, dafür spielte Juan Bernat. Der FC Bayern verlor mit 0:1 und schied erneut aus.

"Ich habe unter Pep gespielt. Es stimmt nicht, dass er in wichtigen Spielen alles ändert. Das ist nur Medien-Quatsch. Wenn man verliert, muss man sich erklären. Wenn man gewinnt, hat man recht", sagte Kompany über den weit verbreiteten Ruf seines katalanischen Trainer-Vorbildes.