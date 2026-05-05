Der FC Bayern ist im Rückspiel gegen PSG zum Siegen verdammt. Denkt sich Vincent Kompany nach dem Vorbild seines Mentors etwas ganz Besonderes dafür aus? Wohl eher nicht. Dass Vincent Kompany große taktische Veränderungen im Halbfinal-Rückspiel am Mittwochabend zwischen dem FC Bayern und PSG vornimmt und noch einmal tief in die Kader-Trickkiste greift, verneinte der Trainer des deutschen Rekordmeisters indirekt. Raum für kleinere Veränderungen werde es aber immer geben.
"Dann wäre das eine sehr blöde Antwort": Vincent Kompany wischt beim FC Bayern eine bestimmte Maßnahme vor dem Spiel gegen PSG weg
Gleichzeitig war es ihm ein Anliegen, seinen einstigen Mentor Pep Guardiola in Schutz zu nehmen. Den Trainer von Manchester City verfolgt seit Jahren der unangenehme Vorwurf, große und wichtige Spiele zu zerdenken und die gegnerische Mannschaft mit unorthodoxen Maßnahmen und Aufstellungen überraschen zu wollen, was aber unterm Strich häufig in die Hose ging.
Das war auch schon beim FC Bayern ein Thema. Beim Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid 2014 verordnete er seiner Mannschaft (auf Drängen der Führungsspieler, wie später herauskam) eine Harakiri-Aufstellung mit einer Doppelsechs aus Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Statt die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel umzudrehen, wurden die Münchner bitter ausgekontert und verloren 0:4. "Die größte Scheiße, die ich jemals als Trainer gemacht habe", schimpfte der Katalane danach.
Zwei Jahre später verzichtete Guardiola im Halbfinal-Hinspiel gegen Atletico Madrid überraschend auf Thomas Müller und Franck Ribery, dafür spielte Juan Bernat. Der FC Bayern verlor mit 0:1 und schied erneut aus.
"Ich habe unter Pep gespielt. Es stimmt nicht, dass er in wichtigen Spielen alles ändert. Das ist nur Medien-Quatsch. Wenn man verliert, muss man sich erklären. Wenn man gewinnt, hat man recht", sagte Kompany über den weit verbreiteten Ruf seines katalanischen Trainer-Vorbildes.
Vincent Kompany wird gegen PSG nicht allzu viel ändern
Mit Blick auf die Herkulesaufgabe am Mittwoch, die mit PSG in der Allianz Arena Einzug hält, stellte Kompany klar, dass er die Stärken seiner Spieler weiter fördern wolle - und die liegen besonders im aggressiven Mann-gegen-Mann-Pressing und der Offensive.
"Stell dir vor, wenn ich diese Frage beantworte und sage, dass ich unbedingt etwas total anderes machen will, dann wäre das eine sehr blöde Antwort von mir", sagte Kompany mit Blick auf einen möglicherweise komplett anderen Ansatz: "Es geht darum, dass man den Jungs immer wieder kleine Details als Lösung anbietet. Ich habe jetzt wahrscheinlich 35 Spiele von PSG gesehen. Die Jungs müssen gestärkt werden, in dem, was sie schon die ganze Zeit gemacht haben!"
Zumindest im Hinspiel am vergangenen Dienstag wehte aber ein Hauch von Guardiola durch den Pariser Prinzenpark. Denn da überraschte Kompany durchaus mit seiner eigentlich aus zahlreichen Topspielen bewährten Startelf, weil er den ansonsten immer gesetzten Konrad Laimer auf die Bank setzte und dafür den immer wieder von Verletzungen zurückgeworfenen Alphonso Davies aufbot.
Tatsächlich verschuldete Davies kurz vor der Pause mit einem diskussionswürdigen Handspiel den letztlich berechtigten Elfmeter, den Ousmane Dembele zur Pariser 3:2-Führung verwandelte. Abgesehen davon machte er aber ein ordentliches Spiel, der Hauch von Guardiola verwehte im Prinzenpark daher recht schnell.
- AFP
Wie wird der FC Bayern gegen Paris auflaufen?
Die Außenverteidiger-Frage dürfte auch im Rückspiel die einzige offene mit Blick auf die Bayern-Startelf sein. "Ich bin sehr froh, dass ich die Jungs habe", sagte Kompany mit Blick auf seine "Luxussituation" mit Josip Stanisic, Laimer und Davies, die um zwei Positionen konkurrieren.
"Konrad kennt jeder mit seinen vielen Läufen. Stani ist am Ball sauber und hat unglaublich viel Geschwindigkeit. Das sieht man nicht immer, aber er hat unheimlich viel Geschwindigkeit und trifft immer richtige Entscheidungen am Ball. Phonzie hat natürlich seine Geschwindigkeit und Eins-gegen-Eins-Fähigkeit. Und halt diesen linken Fuß, wie bei der Flanke gegen Freiburg, der uns immer wieder etwas gib", sagte Kompany über seine drei Spieler für die defensiven Außen.
Dass Kompany gerade hier dann doch noch einmal eine Änderung im Vergleich zum Hinspiel vornimmt, scheint aber dennoch nicht ausgeschlossen. Immerhin hatte Stanisic gegen Khvicha Kvaratskhelia im Hinspiel große Probleme. Womöglich rotiert der zweikampfstarke und bissige Laimer auf die rechte Seite und Davies startet erneut links hinten, um das Tempo von Desire Doue auszugleichen.
- So könnte der FCB spielen: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.