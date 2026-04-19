"Dann stehen ihm alle Türen offen": Gigantenklub zeigt wohl konkretes Interesse an Yan Diomande

Zwar seien mögliche Sommerabgänge für Werner noch "kein Thema, das wahnsinnig viel Zeit einnimmt". Vor der Realität verschließt aber auch er die Augen nicht. "Es ist auch ein Stück weit unsere Identität und DNA, dass wir junge Spieler entwickeln und ihnen helfen, auf das absolute Topniveau zu kommen." Und dann ziehen sie - wie so oft in der Vergangenheit - nunmal weiter. "Ein Interessenskonflikt" mit den eigenen hohen Ambitionen, sagte Werner offen.

Und dieser Konflikt könnte aus Richtung Paris befeuert werden: Die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt, Champions-League-Sieger PSG habe mit Diomandes Beratern Gespräche wegen eines Transfers zur kommenden Saison geführt. Zuvor gab es vor allem Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool, auch der FC Bayern soll lose interessiert sein.

Das Signal aus Leipzig lautet daher: Wir erfreuen uns an Diomande, solange wir können. Werner holte zum lobenden Rundumschlag aus: "Extrem spektakulär, extrem klar" sei sein Youngster. "Er hat einfach ein gutes Fußballverständnis und weiß, wo Räume aufgehen und wo sich Gelegenheiten ergeben."