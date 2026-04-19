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SID

"Dann stehen ihm alle Türen offen": Gigantenklub zeigt wohl konkretes Interesse an Yan Diomande

Bundesliga
Eintracht Frankfurt - RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Y. Diomande
O. Werner
Paris Saint-Germain

Auch dank Yan Diomande macht RB Leipzig Europa perfekt und einen großen Schritt in Richtung Königsklasse. Ob der Shootingstar so lange bleibt, ist offen.

Ole Werner schwärmte von seinem Shootingstar Yan Diomande - und sprach plötzlich unfreiwillig aus, was Anhänger von RB Leipzig längst fürchten. Der Ivorer sei "eigentlich kaum zu halten", sagte der Trainer bei Sky. Gemeint war eindeutig der blitzschnelle Antritt des 19-Jährigen, mit dem er den Gegenspielern auch beim 3:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt ständig entwischte. Und doch offenbarte die andere mögliche Bedeutung von Werners Worten eine unangenehme Wahrheit.

  • Denn wenn RB kommende Saison seine europäische Reise antritt, könnte der Dribbelkünstler schon wieder weitergezogen sein. Europäische Topklubs dürften im Sommer Schlange stehen, mit jeder Glanzleistung rückt er mehr in den Fokus. "Wenn er mit 19 so weiterarbeitet, wie er das aktuell macht, dann stehen ihm alle Türen offen", sagte Werner, wohlwissend, dass ein Abschied eher früher als später anstehen könnte.

    Diomande verzückte in Frankfurt mit seinem 13. Saisontor (27.) die Leipziger wieder einmal, als er die Frankfurter Abwehr umkurvte und den Ball überlegt in die Ecke schlenzte. Damit trug er letztlich einen großen Teil zum nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation bei - und wurde anschließend wie schon in der Vorwoche zum Gesprächsthema Nummer eins. Acht Assists hat er außerdem noch gesammelt in dieser Spielzeit.

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  • DiomandeGetty Images

    PSG soll konkret bei Yan Diomande angeklopft haben

    Zwar seien mögliche Sommerabgänge für Werner noch "kein Thema, das wahnsinnig viel Zeit einnimmt". Vor der Realität verschließt aber auch er die Augen nicht. "Es ist auch ein Stück weit unsere Identität und DNA, dass wir junge Spieler entwickeln und ihnen helfen, auf das absolute Topniveau zu kommen." Und dann ziehen sie - wie so oft in der Vergangenheit - nunmal weiter. "Ein Interessenskonflikt" mit den eigenen hohen Ambitionen, sagte Werner offen.

    Und dieser Konflikt könnte aus Richtung Paris befeuert werden: Die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt, Champions-League-Sieger PSG habe mit Diomandes Beratern Gespräche wegen eines Transfers zur kommenden Saison geführt. Zuvor gab es vor allem Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool, auch der FC Bayern soll lose interessiert sein.

    Das Signal aus Leipzig lautet daher: Wir erfreuen uns an Diomande, solange wir können. Werner holte zum lobenden Rundumschlag aus: "Extrem spektakulär, extrem klar" sei sein Youngster. "Er hat einfach ein gutes Fußballverständnis und weiß, wo Räume aufgehen und wo sich Gelegenheiten ergeben."

  • Yan Diomande hält sich bedeckt

    Diomande selbst, wegen seinem großen Hang zur Pünktlichkeit liebevoll "The German" genannt, hielt sich bei Sky noch bedeckt. Mit seinem steigenden Marktwert beschäftige er sich überhaupt nicht. "Mein Job ist es, auf dem Platz zu spielen, und mein Umfeld kümmert sich um die Dinge daneben. Ich konzentriere mich nur auf die restlichen Saisonspiele", sagte er.

    Sollte er in den verbleibenden vier Partien weiter abliefern, steht einer Leipziger Königsklassenparty am Saisonende nichts im Weg. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang fünf ist der Europapokal bereits gesichert, die Champions League zum Greifen nahe.

    Dass RB zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in Frankfurt gewann, geriet beinahe zur Nebensache. Denn das Thema Nummer eins hieß: Yan Diomande.

  • Die Rekordtransfers von PSG:

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    NeymarAngriffFC Barcelona2017222
    Kylian MbappeAngriffAS Monaco2018180 Millionen Euro
    Randal Kolo MuaniAngriffEintracht Frankfurt202395 Millionen Euro
    Kvicha KvaratskheliaAngriffSSC Neapel202570 Millionen Euro
    Achraf HakimiAbwehrInter Mailand202168 Millionen Euro
    Joao NewsMittelfeldBenfica202465,92 Millionen Euro
    Goncalo RamosAngriffBenfica202365 Millionen Euro
    Edinson CavaniAngriffSSC Neapel201364,5 Millionen Euro
    Angel Di MariaAngriffManchester United201563 Millionen Euro
    Ilya ZabarnyiAbwehrAFC Bournemouth202563 Millionen Euro