"Dann stehen ihm alle Türen offen": Gigantenklub zeigt wohl konkretes Interesse an Yan Diomande
Denn wenn RB kommende Saison seine europäische Reise antritt, könnte der Dribbelkünstler schon wieder weitergezogen sein. Europäische Topklubs dürften im Sommer Schlange stehen, mit jeder Glanzleistung rückt er mehr in den Fokus. "Wenn er mit 19 so weiterarbeitet, wie er das aktuell macht, dann stehen ihm alle Türen offen", sagte Werner, wohlwissend, dass ein Abschied eher früher als später anstehen könnte.
Diomande verzückte in Frankfurt mit seinem 13. Saisontor (27.) die Leipziger wieder einmal, als er die Frankfurter Abwehr umkurvte und den Ball überlegt in die Ecke schlenzte. Damit trug er letztlich einen großen Teil zum nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation bei - und wurde anschließend wie schon in der Vorwoche zum Gesprächsthema Nummer eins. Acht Assists hat er außerdem noch gesammelt in dieser Spielzeit.
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PSG soll konkret bei Yan Diomande angeklopft haben
Zwar seien mögliche Sommerabgänge für Werner noch "kein Thema, das wahnsinnig viel Zeit einnimmt". Vor der Realität verschließt aber auch er die Augen nicht. "Es ist auch ein Stück weit unsere Identität und DNA, dass wir junge Spieler entwickeln und ihnen helfen, auf das absolute Topniveau zu kommen." Und dann ziehen sie - wie so oft in der Vergangenheit - nunmal weiter. "Ein Interessenskonflikt" mit den eigenen hohen Ambitionen, sagte Werner offen.
Und dieser Konflikt könnte aus Richtung Paris befeuert werden: Die französische Sportzeitung L'Equipe schreibt, Champions-League-Sieger PSG habe mit Diomandes Beratern Gespräche wegen eines Transfers zur kommenden Saison geführt. Zuvor gab es vor allem Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool, auch der FC Bayern soll lose interessiert sein.
Das Signal aus Leipzig lautet daher: Wir erfreuen uns an Diomande, solange wir können. Werner holte zum lobenden Rundumschlag aus: "Extrem spektakulär, extrem klar" sei sein Youngster. "Er hat einfach ein gutes Fußballverständnis und weiß, wo Räume aufgehen und wo sich Gelegenheiten ergeben."
Yan Diomande hält sich bedeckt
Diomande selbst, wegen seinem großen Hang zur Pünktlichkeit liebevoll "The German" genannt, hielt sich bei Sky noch bedeckt. Mit seinem steigenden Marktwert beschäftige er sich überhaupt nicht. "Mein Job ist es, auf dem Platz zu spielen, und mein Umfeld kümmert sich um die Dinge daneben. Ich konzentriere mich nur auf die restlichen Saisonspiele", sagte er.
Sollte er in den verbleibenden vier Partien weiter abliefern, steht einer Leipziger Königsklassenparty am Saisonende nichts im Weg. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang fünf ist der Europapokal bereits gesichert, die Champions League zum Greifen nahe.
Dass RB zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in Frankfurt gewann, geriet beinahe zur Nebensache. Denn das Thema Nummer eins hieß: Yan Diomande.
Die Rekordtransfers von PSG:
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Neymar Angriff FC Barcelona 2017 222 Kylian Mbappe Angriff AS Monaco 2018 180 Millionen Euro Randal Kolo Muani Angriff Eintracht Frankfurt 2023 95 Millionen Euro Kvicha Kvaratskhelia Angriff SSC Neapel 2025 70 Millionen Euro Achraf Hakimi Abwehr Inter Mailand 2021 68 Millionen Euro Joao News Mittelfeld Benfica 2024 65,92 Millionen Euro Goncalo Ramos Angriff Benfica 2023 65 Millionen Euro Edinson Cavani Angriff SSC Neapel 2013 64,5 Millionen Euro Angel Di Maria Angriff Manchester United 2015 63 Millionen Euro Ilya Zabarnyi Abwehr AFC Bournemouth 2025 63 Millionen Euro