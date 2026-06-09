Nationalspieler Leon Goretzka brennt nach den beiden WM-Blamagen 2018 und 2022 auf Wiedergutmachung. "Das möchte man natürlich gerade rücken. Die Erinnerung daran belastet einen eigentlich nicht, aber natürlich spürt man es in der Gegenwart, dass einfach die Euphorie, dass die Nähe zu den Fans und auch vielleicht der Zuspruch der Fans nicht mehr so ist", sagte Goretzka im Interview mit dem Weltverband FIFA.
"Dann sind die Chancen am höchsten, dass man es auch zieht": Leon Goretzka wäre bei der WM mit Deutschland lieber "Topfavorit"
Deutschland scheiterte zweimal in der Vorrunde: "Natürlich kann und sollte man aus Fehlern lernen"
Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wolle man den verspielten Kredit bei den Anhängern "natürlich zurückverdienen". Das sei eigentlich seine "persönliche größte Motivation und so geht es auch der ganzen Mannschaft", versicherte der Münchner.
In Russland und Katar war der viermalige Weltmeister jeweils in der Vorrunde gescheitert. "Natürlich kann und sollte man aus Fehlern lernen. Und trotzdem hilft es uns nicht, wenn wir jetzt viel darüber reden und nachdenken. Wir wollen einfach nach vorne gucken und diese Chance nutzen, die sich uns jetzt bietet", sagte Goretzka.
- Getty Images Sport
"So ehrlich müssen wir sein": Goretzka sieht andere Nationen stärker
Trotz der jüngsten neun Siege in Serie startet die DFB-Auswahl nicht als Favorit in die WM. "Die Situation ist ein Stück weit eine andere als in den Turnieren davor. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir im Kreise der Top-Favoriten dazugehören. So ehrlich müssen wir sein", sagte Goretzka, fügte aber an: "Ich wäre lieber Topfavorit. Das kenne ich aus dem Verein gut und dann sind die Chancen am höchsten, dass man es auch zieht."
Der 31-Jährige verspürt aber "zu Recht eine sehr hohe Erwartungshaltung an uns als Fußballnation". Man habe schließlich "Topstars bei uns in der Mannschaft und ich glaube, wenn wir alle fit sind und uns alle in einer guten Form befinden, dann können wir auf dem Turnier schon einiges leisten und einiges erreichen".