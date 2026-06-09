"Dann sind die Chancen am höchsten, dass man es auch zieht": Leon Goretzka wäre bei der WM mit Deutschland lieber "Topfavorit"

Trotz der jüngsten neun Siege in Serie startet die DFB-Auswahl nicht als Favorit in die WM. "Die Situation ist ein Stück weit eine andere als in den Turnieren davor. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir im Kreise der Top-Favoriten dazugehören. So ehrlich müssen wir sein", sagte Goretzka, fügte aber an: "Ich wäre lieber Topfavorit. Das kenne ich aus dem Verein gut und dann sind die Chancen am höchsten, dass man es auch zieht."

Der 31-Jährige verspürt aber "zu Recht eine sehr hohe Erwartungshaltung an uns als Fußballnation". Man habe schließlich "Topstars bei uns in der Mannschaft und ich glaube, wenn wir alle fit sind und uns alle in einer guten Form befinden, dann können wir auf dem Turnier schon einiges leisten und einiges erreichen".