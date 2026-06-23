Ein Detail in Deutschlands Jubeltraube nach Deniz Undavs Siegtreffer gegen die Elfenbeinküste sorgte beim Torschützen und Nadiem Amiri für einen Lachanfall. Hauptfigur: Antonio Rüdiger.
"Dann siehst du Toni, wie er auf diese Dinger drauf geht und ...": Eine Aktion von Antonio Rüdiger sorgt für Lachanfall bei Deniz Undav und Nadiem Amiri
Jubel über DFB-Siegtor: Antonio Rüdiger zog David Raum an den Haaren
"David (Raum, d. Red.) läuft rein, alle sind reingelaufen und glücklich gewesen. Dann siehst du Toni (Rüdiger, d. Red.), wie er auf diese Dinger drauf geht und David an den Haaren zieht", erinnerte sich Undav auf dem YouTube-Kanal des DFB an die Feierlichkeiten unmittelbar nach seinem Tor zum 2:1-Endstand im zweiten deutschen Gruppenspiel bei der WM 2026 und brach wegen Rüdigers Aktion gemeinsam mit Amiri in Gelächter aus.
Der Mainzer, gegen die Ivorer ebenso wie Undav beim Stand von 0:1 eingewechselt und Vorbereiter von dessen Ausgleichstreffer, hatte das Detail zuvor noch gar nicht mitbekommen. "Als ich das gestern gesehen habe, hab' ich mich totgelacht", meinte Undav (VfB Stuttgart) zu seinem Nationalmannschaftkollegen. Als sie sich die Szene dann noch einmal gemeinsam anschauten, kamen sie aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.
Rüdiger, zur zweiten Halbzeit für den verletzten Nico Schlotterbeck eingewechselt, war auf die Bande hinter seinen jubelnden Mitspielern gesprungen. Dabei zog er David Raum, der die kompletten 90 Minuten über auf der Bank blieb und zur kollektiven Ekstase wie alle anderen Einwechselspieler auf den Rasen gestürmt war, kurz an den Haaren.
Allen voran Nick Woltemade verteilte während des Jubels zudem den einen oder anderen Klaps auf Hinterkopf oder Nacken seiner Teamkollegen, besonders bei Jonathan Tah. "Ich weiß nicht, wer das mit dem Schlagen auf den Kopf erfunden hat", meinte Amiri. "Ich habe nur noch gemerkt, wie ich geschlagen wurde. Sieben Leute haben auf meinen Zeh getreten, ich hatte Schmerzen", sagte Undav lachend.
Der gemeinsame, ausschweifende Jubel über den wichtigen Treffer, zeige: "Der Zusammenhalt ist da, jeder freut sich für den anderen. Da gibt es keine Missgunst. Das macht uns gerade aus und ich hoffe, das bleibt weiterhin so", erklärte der VfB-Star, der bei der WM nun schon bei fünf Scorerpunkten (drei Tore, zwei Assists) steht.
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WM 2026: Julian Nagelsmann steckt bei Deniz Undav in einem positiven Dilemma
Beim 7:1 zum Turnierauftakt gegen Curacao hatte Undav als Joker ein Tor erzielt und zwei Vorlagen geliefert. Gegen die Elfenbeinküste war der 29-Jährige in der 60. Minute eingewechselt worden, traf nach schöner Amiri-Flanke wenig später (68.) zunächst zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Undav nach Zuspiel von Felix Nmecha per eiskaltem Abschluss dann auch noch für den 2:1-Siegtreffer. Letztlich das Tor zum vorzeitigen Gruppensieg, da Ecuador wenig später gegen Curacao überraschend patzte (0:0) und Deutschland damit schon vor dem Vorrundenabschluss gegen die Ecuadorianer am Donnerstag in Gruppe E nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist.
Ob der formstarke Undav nach seinen zwei Gala-Auftritten als Joker im weiteren Turnierverlauf möglicherweise auch mal in der Startelf stehen wird, ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Elfenbeinküste-Spiel offen. Ein Einsatz des Stuttgarters von Beginn an sei "absolut im Bereich des Möglichen", betonte Nagelsmann im ZDF, erklärte aber auch sein Dilemma: "Man kann auch sagen, dass ich ihn in seinem Flow und seiner Rolle lasse, weil er darin Spiele zweimal mitentschieden hat."
Rüdiger, als Innenverteidiger Nummer drei nach Nordamerika gereist, wird indes bei der WM fortan voraussichtlich einen Stammplatz haben. Wie seit Montag bekannt ist, hat sich Schlotterbeck gegen die Elfenbeinküste eine schwere Innenbandverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt damit für das restliche Turnier aus. Rüdiger dürfte wie schon gegen die Ivorer den Platz des BVB-Verteidigers einnehmen und gemeinsam mit Abwehrchef Jonathan Tah das deutsche Defensivzentrum bilden.
Gegen wen das DFB-Team im Sechzehntelfinale spielt, ist derweil noch offen, auf jeden Fall wird aber einer der acht besten Gruppendritten am kommenden Montag (29. Juni, 22.30 Uhr deutsche Zeit) in Boston (USA) der erste K.o.-Gegner sein. Im Achtelfinale könnte dann ein Kracher gegen Frankreich um Superstar Kylian Mbappe anstehen.
Deniz Undav beim DFB-Team: Seine bisherigen Länderspiele in der Übersicht
Datum
Spiel
Wettbewerb
Einsatzzeit in Minuten
Tore
23. März 2024
Frankreich vs. Deutschland 0:2
Testspiel
10
-
3. Juni 2024
Deutschland vs. Ukraine 0:0
Testspiel
45
-
19. Juni 2024
Deutschland vs. Ungarn 2:0
EM 2024
6
-
10. September 2024
Niederlande vs. Deutschland 2:2
Nations League
63
1
11. Oktober 2024
Bosnien-Herzegowina vs. Deutschland 1:2
Nations League
67
2
8. Juni 2025
Deutschland vs. Frankreich 0:2
Nations League
45
-
30. März 2026
Deutschland vs. Ghana 2:1
Testspiel
45
1
31. Mai 2026
Deutschland vs. Finnland 4:0
Testspiel
61
2
6. Juni 2026
USA vs. Deutschland 1:2
Testspiel
29
-
14. Juni 2026
Deutschland vs. Curacao 7:1
WM 2026
26
1
20. Juni 2026
Deutschland vs. Elfenbeinküste 2:1
WM 2026
30
2
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".