"Dann siehst du Toni, wie er auf diese Dinger drauf geht und ...": Eine Aktion von Antonio Rüdiger sorgt für Lachanfall bei Deniz Undav und Nadiem Amiri

"David (Raum, d. Red.) läuft rein, alle sind reingelaufen und glücklich gewesen. Dann siehst du Toni (Rüdiger, d. Red.), wie er auf diese Dinger drauf geht und David an den Haaren zieht", erinnerte sich Undav auf dem YouTube-Kanal des DFB an die Feierlichkeiten unmittelbar nach seinem Tor zum 2:1-Endstand im zweiten deutschen Gruppenspiel bei der WM 2026 und brach wegen Rüdigers Aktion gemeinsam mit Amiri in Gelächter aus.

Der Mainzer, gegen die Ivorer ebenso wie Undav beim Stand von 0:1 eingewechselt und Vorbereiter von dessen Ausgleichstreffer, hatte das Detail zuvor noch gar nicht mitbekommen. "Als ich das gestern gesehen habe, hab' ich mich totgelacht", meinte Undav (VfB Stuttgart) zu seinem Nationalmannschaftkollegen. Als sie sich die Szene dann noch einmal gemeinsam anschauten, kamen sie aus dem Lachen gar nicht mehr heraus.

Rüdiger, zur zweiten Halbzeit für den verletzten Nico Schlotterbeck eingewechselt, war auf die Bande hinter seinen jubelnden Mitspielern gesprungen. Dabei zog er David Raum, der die kompletten 90 Minuten über auf der Bank blieb und zur kollektiven Ekstase wie alle anderen Einwechselspieler auf den Rasen gestürmt war, kurz an den Haaren.

Allen voran Nick Woltemade verteilte während des Jubels zudem den einen oder anderen Klaps auf Hinterkopf oder Nacken seiner Teamkollegen, besonders bei Jonathan Tah. "Ich weiß nicht, wer das mit dem Schlagen auf den Kopf erfunden hat", meinte Amiri. "Ich habe nur noch gemerkt, wie ich geschlagen wurde. Sieben Leute haben auf meinen Zeh getreten, ich hatte Schmerzen", sagte Undav lachend.

Der gemeinsame, ausschweifende Jubel über den wichtigen Treffer, zeige: "Der Zusammenhalt ist da, jeder freut sich für den anderen. Da gibt es keine Missgunst. Das macht uns gerade aus und ich hoffe, das bleibt weiterhin so", erklärte der VfB-Star, der bei der WM nun schon bei fünf Scorerpunkten (drei Tore, zwei Assists) steht.