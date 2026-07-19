"Dann sehen wir ihn auch in vier Jahren": Sorgt Lionel Messi für eine große Überraschung?

Dass Messi auch bei seiner sechsten Endrunde das prägende Gesicht des Turniers ist, wundert Klinsmann nicht. "Überrascht bin ich nicht, weil ich ihn ja Woche für Woche in der amerikanischen MLS sehe", so der Weltmeister von 1990: "Dort dreht er nach wie vor die Spiele und beeinflusst sie mit seiner Art und Weise. Egal, was die Gegner sich einfallen lassen, auch wenn sie ihn in Manndeckung nehmen, findet er einen Weg und entscheidet das Spiel." Messi habe "einfach diese Finesse, er hat diese Spielintelligenz, er hat diesen Hunger, immer auch geduldig zu warten, bis sein Moment kommt - und dann dreht er das Spiel in seine Richtung."

Klinsmann hob dabei auch die Bedeutung des argentinischen Teams hervor, "das total für ihn da ist. Die anderen rennen für ihn mit, dann kann er sich ein bisschen ausruhen, ein bisschen rumspazieren - und dann kommt er plötzlich wieder rein ins Spiel und dreht es. Das ist schon faszinierend."